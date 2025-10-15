عُقد بنجاح مؤتمر تبادل التعاون الاقتصادي والتجاري في صناعة الطاقة الرقمية بين الصين (شنتشن) والمملكة العربية السعودية، تحت إشراف لجنة التنمية والإصلاح لبلدية شنتشن واستضافة جمعية بطاريات شنتشن، في مركز الرياض فرونت للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية. وشارك في هذا المؤتمر حوالي 100 شخص.

مؤتمر التبادل الاقتصادي والتجاري لصناعة الطاقة الرقمية بين الصين (شنتشن) والمملكة العربية السعودية

برعاية لجنة التنمية والإصلاح لشنتشن واستضافة جمعية بطاريات شنتشن، شهد مؤتمر التبادل الاقتصادي والتجاري لصناعة الطاقة الرقمية بين الصين (شنتشن) والمملكة العربية السعودية مشاركة مؤسسات تمثيلية تشمل وزارة الاستثمار السعودية، الاتحاد السعودي، والمجلس التجاري السعودي الصيني.

خلال المؤتمر، عرضت شنتشن نماذج متقدمة مثل “مدينة الشحن فائق السرعة” و”الشبكة المتكاملة للشحن والتخزين والتفريغ”، مع تمديد دعوة لحضور المعرض الدولي للطاقة الرقمية في عام 2026.

وقعت جمعية بطاريات شنتشن اتفاقيات مع المؤسسات السعودية لإنشاء مركز خدمة، مما يعزز التعاون طويل الأمد بين الجانبين في مجال الطاقة الجديدة.

كما انخرط رجال الأعمال من الجانبين في مناقشات بناءة حول مجالات تشمل الطاقة الكهروضوئية، تخزين طاقة البطاريات، الشبكات الصغيرة، والمركبات الكهربائية. وأعربوا عن استعدادهم للتعاون في البحث والتطوير المشترك، وكذلك تسويق الإنجازات، لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون.

-انتهى-

