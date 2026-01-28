اختتم صندوق العمل "تمكين" مشاركته في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، والذي انعقد يومي 26 و27 يناير 2026 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض تحت شعار "نصيغ المستقبل"، وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والرؤى في الصندوق، إلى جانب المدير العام لمهارات البحرين، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الإداري في صندوق العمل "تمكين".

وشاركت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، في جلسة نقاشية ضمن اليوم الأول من أعمال المؤتمر، حيث أكدت على أهمية تطوير قدرات الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.

كما شددت على دور "تمكين" في الاستثمار في بناء المهارات المستقبلية لضمان جاهزية البحرينيين للفرص والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والتقدم التقني، مستعرضةً أبرز المبادرات التي أطلقها الصندوق لتعزيز تنافسية الكوادر البحرينية في مختلف المجالات.كما سلطت سعادتها الضوء على البرامج التدريبية والحلول المبتكرة التي يقدمها الصندوق بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف بما يتماشى مع الخطط التنموية الوطنية وعلى رأسها برنامج عمل الحكومة 2023-2026، والخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026.

إلى جانب ذلك، شاركت السيدة علياء العالي نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والرؤى في صندوق العمل "تمكين" في فعالية"هاكاثون" ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، وتم خلالها مناقشة أبرز الفرص والتحديات في إدماج الداخلين الجدد إلى السوق، مع التأكيد على أهمية تطوير الحلول والسياسات المبتكرة لتعزيز كفاءة سوق العمل، ووضع إطار متكامل يضمن تسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل بكفاءة. كما شارك السيد عامر مرهون المدير العام لمهارات البحرين في جلسة نقاشية تحدث خلالها حول أهمية التركيز على رفد الكوادر الوطنية بمهارات المستقبل، وذلك من خلال تطوير البرامج والشراكات التي تسهم في تعزيز المهارات ورسم مسارات واضحة للتطور المهني وذلك تماشياً مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل "تمكين" وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) يقام بحضور رفيع المستوى من بينهم أكثر من 40 وزير عمل،

إلى جانب أكثر من 200 متحدث وخبير دولي من أكثر من 120 دولة، إضافةً إلى اقتصاديين بارزين، ورؤساء تنفيذيين، وصنّاع السياسات، بما يعكس دوره المتنامي كمنصة عالمية رائدة لصياغة حلول مبتكرة لسوق العمل. ويمثل المؤتمر ملتقى دولياً استثنائياً يجمع حكومات ومؤسسات دولية والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين تحت سقف واحد، وذلك بهدف بحث مستجدات سوق العمل واستشراف مستقبله، مع التركيز على تطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات القائمة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

تعرف على المزيد من التفاصيل حول برامجنا وخدماتنا عبر موقعنا الإلكتروني www.tamkeen.bh

قم بمتابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي: @TamkeenBahrain

-انتهى-

#بياناتحكومية