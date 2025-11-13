مسقط،: تأكيدًا على حضوره الريادي ومكانته الراسخة في دعم منظومة الأسواق المالية الوطنية، يفخر صحار الدولي بتكريمه ضمن مديري الإصدار خلال حفل إطلاق سوق الشركات الواعدة، الذي أُقيم برعاية صاحب السمو السيّد بلعرب بن هيثم آل سعيد. وقد تسلّم الجائزة عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، تقديرًا لمساهمة البنك الملموسة في ترسيخ أسس التطوير المالي وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني. ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة من التميز والالتزام بدعم رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على الشفافية والابتكار.

وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، يشكّل تدشين سوق الشركات الواعدة نقلة نوعية في مسيرة سوق رأس المال العُماني، الذي أُطلق من قبل بورصة مسقط بالشراكة مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" وعدد من الجهات الحكومية. إذ يهدف إلى فتح آفاق تمويلية واستثمارية جديدة أمام الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة ذات خطط النمو والتوسع، مع توفير متطلبات إدراج مرنة وإجراءات ميسّرة ضمن إطار رقابي فعّال. ومن خلال هذه المبادرة، تُتاح للشركات الوطنية منصة تمويلية مبتكرة تعزز ممارسات الحوكمة، وتدعم استدامة الأعمال، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح عبدالواحد بن محمد المرشدي، قائلًا: "في صحار الدولي، نفخر بهذا التكريم الذي يُجسّد الثقة الكبيرة التي توليها الجهات التنظيمية والمعنيون في السوق لقدراتنا المؤسسية وقوتنا المالية وريادتنا في تطوير منظومة أسواق رأس المال في سلطنة عُمان. إن مشاركتنا الفاعلة في تدشين سوق الشركات الواعدة تمثل أكثر من مجرد محطة نجاح، فهي تعكس التزامنا المستمر بدعم الأهداف الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى صحار الدولي إلى الإسهام في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولًا، تُمكّن المؤسسات الوطنية من الوصول إلى رؤوس الأموال التوسعية وجذب المستثمرين الاستراتيجيين والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. وتنسجم هذه الجهود مع رؤيتنا الأوسع الرامية إلى ترسيخ مكانة السلطنة كاقتصادٍ تنافسي قائم على الابتكار والمسؤولية والشفافية وصناعة القيمة المستدامة على المدى الطويل."

ويأتي هذا التكريم ليُضاف إلى سجل إنجازات صحار الدولي، إذ أثبت البنك عبر مسيرته قدرته على قيادة المبادرات المالية الكبرى التي شكّلت محطات فارقة في تاريخ أسواق رأس المال بالسلطنة. فبصفته مدير إصدار ومستشارًا ماليًا في أحد أكبر الطروحات العامة الأولية في تاريخ سلطنة عُمان، رسّخ البنك مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الموثوقة إقليميًا في إدارة الإصدارات وتطوير أدوات التمويل الحديثة. كما حصد صحار الدولي جوائز مرموقة مثل "جائزة المساهمة في تطوير أسواق رأس المال" و"أفضل بنك للخدمات المصرفية التجارية في عُمان"، تأكيدًا على تميّزه في تقديم حلول مالية مبتكرة تُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وبهذا الإنجاز، يواصل صحار الدولي ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تسهم بفعالية في تحقيق التحول المالي والاقتصادي المنشود في سلطنة عُمان، وتؤكد التزامه الراسخ بدعم المبادرات التي تُعزز من تنافسية القطاع الخاص وترسّخ مكانة السلطنة كمركز مالي واستثماري متميز.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om