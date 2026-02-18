بالتعاون مع بيورا، التطبيق الصحي الذكي من "بيورهيلث"

المبادرة تحفز أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة نشطة وصحية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت الشركة الوطنية للتأمين – ضمان، التابعة لمجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن إطلاق الموسم الرابع من مبادرتها السنوية في مجالي الصحة والعافية #رمضان_مع_ضمان، وذلك بالتعاون مع بيورا، التطبيق الصحي الذكي من "بيورهيلث"، مؤكدة التزامها بتعزيز أنماط الحياة النشطة والصحية خلال شهر رمضان المبارك.

وأطلقت ضمان المبادرة لأول مرة في عام 2022 بهدف تشجيع الأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات على تبني عادات يومية صحية طوال الشهر الفضيل. وسيبدأ الموسم الرابع من التحدي من أول يوم في شهر رمضان وحتى نهاية الشهر الفضيل، مما يتيح للمشاركين فرصة متابعة تقدمهم، وتعزيز مستويات نشاطهم بشكل يومي، والتنافس للفوز بجوائز قيّمة.

وتركز نسخة عام 2026 على الأسرة، بما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات لعام 2026 "عام الأسرة"، حيث تشجع المبادرة الأسر على اعتماد عادات صحية من خلال ممارسة المشي والأنشطة البدنية الجماعية.

وفي هذا الصدد، قال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان: "تدعو مبادرة #رمضان_مع_ضمان خلال هذا الموسم الأسر إلى تبنّي عادات صحية مستدامة، وتعزيز الروابط الأسرية، واعتماد نمط حياة أكثر نشاطاً وتوازناً طوال شهر رمضان، وذلك من خلال إطار عملي وشامل ينسجم مع التوجهات الوطنية."

وأضاف: "يتمثل هدفنا الاستراتيجي في الإسهام في بناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ونؤمن بأن ترسيخ مفاهيم الصحة والعافية يبدأ من المنزل، لذا فإن تمكين الأسر وتشجيعها على تبنّي سلوكيات صحية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز ثقافة الصحة والترابط المجتمعي على مدار العام."

ويمكن للمشاركين التسجيل في التحدي عبر بيورا، التطبيق الصحي الذكي من "بيورهيلث"، والذي يتيح للمشاركين تسجيل وتتبع خطواتهم اليومية طوال فترة التحدي. وسيتم اختيار الفائزين ضمن فئتين، الأولى تتضمن فئة "بخطواتك تفوز"، والتي تكرم المشاركين الذين يسجلون أعلى عدد خطوات على تطبيق بيورا ضمن التحدي. أما الفئة الثانية "سفراء #رمضان_مع_ضمان"، والتي تشجع المشاركة المجتمعية من خلال تحفيز الأسر والأصدقاء للمشاركة في التحدي ومشاركة تقدمهم الذي يحرزونه على وسائل التواصل الاجتماعي. وتدعو ضمان المشاركين للاطلاع على معايير الأهلية وتفاصيل الجوائز عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وفي إطار جهودها لتعزيز الصحة في رمضان، أطلقت ضمان "دليل العافية في رمضان" لدعم الأفراد والأسر في تبني عادات صحية خلال الشهر الفضيل. كما تنظم ندوتين افتراضيتين بالتعاون مع نخبة من الشركاء في قطاع الرعاية الصحية بمناسبة الشهر المبارك، حيث عُقدت الندوة الأولى يوم الاثنين الموافق 16 فبراير الجاري بإشراف خبراء مختصين، فيما من المقرر عقد الندوة الثانية يوم الاثنين الموافق لـ 23 فبراير الجاري. وتركز الندوتان على محاور التغذية، والنشاط البدني، والصحة النفسية، والنوم، وتعزيز العادات الصحية السليمة خلال فترة الصيام.

لمحة حول الشركة الوطنية للتأمين - ضمان:

الشركة الوطنية للتأمين - ضمان هي مقدم خدمات ضمان شامل ضمن قطاعات متعددة، والمؤسسة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين الصحي التخصصي؛ حيث تقدم حلولها التأمينية الصحية الرائدة لأكثر من 3 مليون مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم إنشاء شركة ضمان عام 2005، لتبدأ عملياتها التشغيلية في عام 2006 كأول شركة تأمين متخصصة في القطاع الصحي على مستوى الدولة.

في عام 2025، اعتمدت "ضمان" اسماً قانونياً جديداً وهو الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، والذي يعكس اتساع نطاق حلولها التأمينية ليتجاوز قطاع التأمين الصحي، ويشمل خدمات تأمين أوسع، بدءاً بخدمات تأمين الممتلكات والمسؤوليات. ويأتي ذلك في أعقاب توسع محفظة منتجات الشركة عبر إطلاق الشركة لصندوق المستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين في عام 2024.

وتعد "ضمان" جزءاً من مجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، التي توفر منظومة مبتكرة لإطالة العمر وإعادة تصور مفهوم الحياة الصحية المديدة. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات وأكثر من 316 عيادة والعديد من مراكز التشخيص وحلول الضمان الصحي والصيدليات والتقنيات الصحية وخدمات المشتريات والاستثمارات وغيرها.

وتحرص "ضمان" على تحفيز وتشجيع الابتكار بالاعتماد على أحدث التقنيات والخبرات في قطاع التأمين، مستندة إلى طواقمها التي تتمتع بسوية عالية من الكفاءات والمهارات والمعرفة. كما تدير ضمان مركزاً لاتصالات العملاء يعمل على مدار الساعة، ويعمل لديها فريق متخصص في إدارة الخدمات الطبية يتعاون بشكل مباشر مع شبكة الشركة من مزودي الرعاية الصحية، والتي تزخر بأكثر من 3 آلاف منشأة طبية. وبالإضافة إلى ذلك، تُقدم الشركة باقة متنوعة من الخدمات الرقمية التي قل نظيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتلتزم الشركة بأعلى المعايير في قطاع التأمين، وقد حازت على العديد من الجوائز وشهادات الجودة العالمية المرموقة.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

" صحة " - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للتأمين " ضمان " - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة " هيلينك للرعاية الصحية " - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص " بيور سي اس " - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

-انتهى-

#بياناتشركات