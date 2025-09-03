اعتماد استراتيجية الاتحاد العالمية للفترة 2026–2029 تحت اسم "استراتيجية دبي"

انتخاب القيادة الجديدة للاتحاد وأعضاء مجلسي الإدارة والعمليات للدورة الجديدة

حزمة مخرجات تشمل قواعد التنظيم للتبادل البريدي وتعزيز الشمول والتحول الرقمي والاستدامة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تستضيف إمارة دبي أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في دورته الثامنة والعشرين، والذي يقام في الفترة ما بين 8 إلى 19 سبتمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من 192 دولة عضو في الاتحاد، إضافة للعديد من المشاركين عبر قنوات التواصل المرئية. وتأتي استضافة المؤتمر في دبي في إطار تمكين الجهود الدولية الرامية إلى رسم ملامح مستقبل قطاع البريد والخدمات اللوجستية، وتنفيذاً لرؤية دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي عبر شبكات التجارة والخدمات.

ويُعدّ المؤتمر، الذي يُعقد كل أربع سنوات، الحدث الأبرز الذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي، الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لقطاع البريد، والذي يجمع صناع القرار وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، بمن فيهم الوزراء المعنيون، ورؤساء المؤسسات البريدية الوطنية، وكبار الخبراء من القطاعين العام والخاص. ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم تسارعاً غير مسبوق في مجالات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، وتنامياً في متطلبات الجودة والموثوقية والأمن السيبراني، ما يعكس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار والتكامل اللوجستي، ووجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الدولية التي تُسهم في تعزيز الحوار الدولي وصياغة السياسات المستقبلية.

وسيشهد المؤتمر عقد جلسات نقاش لاعتماد الاستراتيجية الجديدة للاتحاد للفترة ما بين 2026–2029، والتي ستحمل اسم «استراتيجية دبي» تقديراً للدولة المضيفة. كما ستشهد أعمال المؤتمر انتخاب المدير العام ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي للدورة المقبلة، إلى جانب اختيار الدول الأعضاء في المجلس الإداري ومجلس العمليات البريدية، واللذين يتولّيان مسؤولية الإشراف على تنفيذ القرارات الاستراتيجية ومراقبة الأداء التشغيلي.

وفي هذا الصدد، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس اللجنة العليا للتحضير والإشراف على مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين: "تؤكد استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي نهجها الاستباقي في بناء منظومة دولية متكاملة تُعزّز التواصل بين الدول، وتوفّر منصّات للحوار العملي الهادف إلى تطوير سياسات منسجمة مع متطلبات المستقبل. ومنذ انضمامها إلى الاتحاد في 1973، وفي إطار رؤية «نحن الإمارات 2031»، تواصل الدولة دورها الفاعل في دعم المنظومة البريدية العالمية، من خلال مساهمات نوعية ترتكز على الابتكار، وحوكمة البيانات، وتوسيع الشمول المالي."

ومن المقرر أن تُسفر مداولات المؤتمر عن حزمة مخرجات تشمل تحديث المنتجات البريدية وآليات تعويضها، وتحديد معايير جودة الخدمة، وتعزيز التعاون والتكامل التشغيلي بين الجهات البريدية وشركاء المنظومة الأوسع، ودعم جهود التنمية المشتركة عبر الشبكة البريدية، بما في ذلك الخدمات المالية البريدية، وتمكين التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة ودعم مبادرات الاستدامة، والارتقاء بالأمن السيبراني وضمان حماية البيانات عبر كافة مستويات القطاع البريدي.

بدوره قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس الفخري للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة سفن إكس (7X): "يعد المؤتمر المنصة الرئيسية لتوحيد الجهود الدولية نحو منظومة بريدية ولوجستية أكثر كفاءة وشمولاً وأمناً. وستُسهم المخرجات المقرر اعتمادها، وعلى رأسها «استراتيجية دبي» التي ستحدد ملامح توجّهات الاتحاد المستقبلية، في تعزيز تجربة الأفراد والمؤسسات عبر اعتماد معايير موحّدة للخدمة وتطوير آليات التكامل الرقمي. ومن خلال التعاون مع المكتب الدولي للاتحاد، والدول الأعضاء، والشركاء من القطاعين العام والخاص، سنعمل على تفعيل السياسات المتفق عليها عبر برامج لبناء القدرات، وشراكات تدعم الابتكار في سلاسل الإمداد والخدمات البريدية."

ويُقام المؤتمر بتنظيم من حكومة دولة الإمارات، وبتنسيق وثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وبالشراكة مع هيئات تنظيمية وخدمية، بما يضمن تهيئة بيئة تنظيمية متكاملة تُتيح للوفود المشاركة تجربة سلسة وغنية، تعكس كفاءة تنظيم الفعاليات العالمية، وتُرسّخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للخدمات البريدية واللوجستية.

نبذة عن الاتحاد البريدي العالمي:

تأسس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن تنظيم شؤون قطاع البريد. ويضم الاتحاد 192 من الدول الأعضاء، ويُعد المنصة الأساسية للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي، بما يضمن وجود شبكة عالمية موحدة من أحدث الخدمات والمنتجات المتطورة. ويضطلع الاتحاد بدور استشاري وتنسيقي باعتباره الوسيط المسؤول عن تقديم الدعم الفني عند الحاجة. وهو الجهة المخولة بوضع القواعد الناظمة للتبادل البريدي الدولي، وإصدار التوصيات الهادفة إلى تعزيز نمو خدمات الرسائل والطرود والخدمات المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

نبذة عن سفن إكس:

سفن إكس (7X) هي شركة مساهمة عامّة تابعة لجهاز الإمارات للاستثمار تتخذ من إمارة دبي في دولة الإمارات مقرًا لها، وتمارس أعمالها كمجموعة قابضة في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وتتولّى إدارة محفظة متنوعة تشمل "إي أم أكس"، ذراع الخدمات اللوجستية، و"فنت إكس"، ذراع الخدمات المالية الرقمية، و"مركز الوثائق الإلكتروني"، الشركة الرائدة في حلول التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات البريدية من خلال "بريد الإمارات".

وتدعم سفن إكس التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات من خلال اعتماد الأهداف الوطنية في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والشمول المالي والتحول الرقمي، إذ تشكّل محرّكًا يضمن عالمًا دائم الحركة من قلب الإمارات السبع لتصل إلى قارات العالم السبع، عبر البحار السبعة.

