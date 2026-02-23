دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اعتزازها بالتكريم الذي نالته بصفتها الراعي الماسي في الدورة السادسة من جائزة تقدير، المبادرة الوطنية المرموقة التي تحتفي بالتميّز المؤسسي وتكرّم الإنجازات البارزة على مستوى الدولة.

وجرى تكريم الفائزين بالدورة السادسة خلال حفل رسمي أُقيم بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في تأكيدٍ على أهمية الجائزة ودورها في ترسيخ معايير المسؤولية المؤسسية وتعزيز ثقافة التميّز في مختلف القطاعات.

ومثّل الشركة في الحفل الشيخ الدكتور عمار ناصر أحمد ناصر المعلا، رئيس مجلس إدارة بي اتش ام كابيتال، حيث تسلّم درع التكريم تقديراً لرعاية الشركة الماسية. وقد قام بتسليم الدرع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم واللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس جائزة تقدير.

كما حضر الحفل كلٌ من السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي، والسيد أيمن غنيم، الرئيس التنفيذي للعمليات، في تجسيد لالتزام الإدارة التنفيذية بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المستدام.

ويصادف هذا العام الذكرى العشرين لتأسيس بي اتش ام كابيتال، محطة تعكس مسيرة عقدين من النمو المنضبط، والريادة السوقية، والمساهمة الفاعلة في تطوير القطاع المالي في الدولة. ومع دخولها عقدها الثالث، تؤكد الشركة التزامها باستراتيجية مستقبلية ترتكز على الابتكار، والتوسع المدروس، وتعزيز القيمة المستدامة طويلة الأجل.

وتنسجم رعاية بي اتش ام كابيتال لجائزة تقدير مع نهجها المؤسسي الداعم للمبادرات الوطنية الهادفة، إذ يأتي دعم مثل هذه المبادرات في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وترسيخاً لدورها كشريك مؤسسي يسهم في دعم التنمية المجتمعية وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في دولة الإمارات.

وقال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لــ بي اتش ام كابيتال: "تعكس مشاركتنا راعياً ماسياً لجائزة تقدير إيماننا بأهمية تكريم التميز ودعم المبادرات التي تسهم في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. ومع احتفالنا بمرور عشرين عاماً على تأسيس الشركة، نواصل العمل برؤية مستقبلية واضحة ترتكز على الابتكار والمسؤولية وتحقيق أثر طويل الأمد".

وتواصل بي اتش ام كابيتال ترسيخ مكانتها كشريك مؤسسي مسؤول ضمن المنظومة الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال" هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة:

www.bhmuae.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

عبير حماد

abir@bhmuae.com

-انتهى-

#بياناتشركات