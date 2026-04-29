دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت بينكيو، الشركة الرائدة عالمياً في تقنيات العرض الضوئي والابتكارات القائمة على تلبية احتياجات الإنسان، عن محطة بارزة في مسيرتها القيادية، حيث أتم السيد مانيش باكشي، المدير التنفيذي لشركة بينكيو الشرق الأوسط، عامه الخامس والعشرين مع المؤسسة. وتعكس مسيرة مانيش مزيجاً قوياً من الرؤية الاستراتيجية، والقيادة التي تضع الأفراد في المقام الأول، والالتزام الراسخ بتحويل طرق التعلم والعمل والتكنولوجيا في المنطقة.

منذ انضمامه إلى شركة إيسر للاتصالات والوسائط المتعددة في عام 2000، والتي تحولت إلى بينكيو في عام 2001، لعب مانيش دوراً محورياً في تأسيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ورسم ملامح صعوده كأحد أكثر مكاتب الشركة نجاحاً على مستوى العالم. وعلى مدار العقدين الماضيين، تمكّن من بناء فريق عمل متعدد الثقافات، وتوسيع حضور العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وقيادتها لتحقيق المركز الأول في حصة السوق في قطاعات أجهزة العرض، وشاشات العرض التفاعلية وحلول الترفيه المنزلي.

حصل مانيش على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (الميدالية الذهبية) من جامعة سوخاديا وبكالوريوس الهندسة من المعهد الهندي للتكنولوجيا، وترتكز فلسفته القيادية على الثقة والتمكين والاهتمام بالآخرين، كما إنه يجمع بين الدقة التحليلية والنهج الإنساني العميق. وقد مكّنه ذلك من بناء فريق عالي الأداء ومتعدد الثقافات، وتأسيس ثقافة تعكس هوية بينكيو كعلامة تجارية تهتم بالإنسان، وتولي الأولوية للعلاقات طويلة الأمد والتأثير الهادف.

تحويل التعليم: إرساء معايير جديدة للفصول الدراسية الرقمية

تحت قيادة مانيش، لعبت بينكيو دوراً حاسماً في تحديث العملية التعليمية في منطقة الشرق الأوسط عبر:

قيادة التحول من الفصول التقليدية إلى بيئات التعلم الرقمي التفاعلي والتشاركي

تحقيق المركز الأول في الحصة السوقية للشاشات التفاعلية في أسواق رئيسية مثل السعودية والإمارات

تقديم شاشات معتمدة بتقنية Eye Care ™، ما أرسى معايير جديدة للصحة والسلامة للطلاب

دعم مبادرات التحول الرقمي الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي

تمكين التعلم الهجين من خلال حلول العرض اللاسلكي والأنظمة السحابية المتقدمة

وقد أكد مانيش باستمرار على ضرورة أن تتجاوز التكنولوجيا حدود الأجهزة من أجل تمكين المعلمين وتبسيط عملية التعلم وتوفير بيئات شاملة وآمنة للطلاب.

إعادة ابتكار التعاون المؤسسي: تمكين بيئات العمل الهجينة

كانت بينكيو أيضاً في طليعة الشركات التي أعادت تشكيل مساحات الاجتماعات المؤسسية، مما ساعد المؤسسات في التكيف مع نماذج العمل الهجين. ومن أبرز إنجازاتها:

أصبحت مزوداً رائداً لشاشات التعاون المؤسسي في دول الخليج

توفير نظام بينكيو InstaShow™ ، أحد أكثر أنظمة العرض اللاسلكي انتشاراً في المنطقة

تقديم حلول اجتماعات آمنة وسهلة التشغيل تحظى بثقة الشركات والجهات الحكومية

وضع معايير جديدة للتعاون اللالمسي، ومؤتمرات الفيديو والإدارة عن بُعد

وأشار مانيش إلى أن مستقبل العمل يكمن في جعل التكنولوجيا غير مرئية، حيث تُبنى الإنتاجية على البساطة لا التعقيد.

إنجازات ريادية في الحصة السوقية بالشرق الأوسط

حققت بينكيو الشرق الأوسط عدداً من الإنجازات البارزة، منها:

المركز الأول في سوق أجهزة البروجكتور في الشرق الأوسط لعدة سنوات متتالية

المركز الأول في الشاشات التفاعلية في السعودية والإمارات

ضمن أفضل ثلاثة مراكز في مجال شاشات الألعاب، بفضل هيمنة سلسلة شاشات ZOWIE في مجال الرياضات الإلكترونية

تحقيق الريادة في أجهزة البروجكتور السينمائي المنزلي، ما أسهم في نمو قطاع الترفيه المنزلي في المنطقة

الفوز بجائزة "أفضل منطقة في العام" عدة مرات، ما يعكس ريادة منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في الأداء العالمي

وتعكس هذه الإنجازات استراتيجية طويلة الأمد قائمة على الابتكار، والشراكات مع قنوات التوزيع والفهم العميق للأسواق المحلية.

صوت مؤثر في رسم ملامح الصناعة

إلى جانب الأداء المؤسسي، برز مانيش كأحد أبرز قادة الفكر المرموقين في المنظومة التكنولوجية بمنطقة الشرق الأوسط. ومن خلال مشاركاته الإعلامية الأخيرة، تناول مانيش التوجهات الرئيسية التي تشكل ملامح القطاع، بما في ذلك طفرة الرياضات الإلكترونية، وتطور آليات التعلم الهجين، وأهمية الاستدامة، بالإضافة إلى الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا العرض.

كما شدد مانيش على أهمية التصميم القائم على تلبية احتياجات الإنسان والابتكار في الهندسة البشرية في ظل تزايد بحث المستهلكين والشركات عن حلول تعزز الإنتاجية والرفاهية في آنٍ واحد.

الرؤية المستقبلية: قيادة المرحلة التالية من النمو

يتطلع مانيش إلى تعزيز مكانة بينكيو الشرق الأوسط عبر خمس أولويات استراتيجية. تهدف الشركة إلى تعزيز ريادتها في قطاع التعليم الذكي من خلال توسيع نطاق أدوات التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية. أما في قطاع الشركات، فتستثمر بينكيو في منظومات اجتماعات متكاملة تماماً، ومساحات عمل مريحة، وشاشات عرض متوافقة مع أجهزة ماك بوك ومصممة خصيصاً للمحترفين.

كما ستعمل بينكيو على توسيع حلول المحاكاة والتجارب التفاعلية، وتشمل بيئات محاكاة الجولف والتدريب لتقديم تجارب واقعية غامرة مدعومة بتقنيات عرض متطورة.

وفي مجال الرياضات الإلكترونية، ستواصل العلامة التجارية دعم مجتمعات الألعاب التنافسية مع تقديم الجيل القادم من شاشات العرض عالية الأداء. وفي قطاع الترفيه المنزلي، ستعيد بينكيو صياغة تجارب المعيشة الغامرة من خلال أجهزة بروجكتور مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المنطقة.

كذلك، تظل الاستدامة ركيزة أساسية للشركة، مع ضخ استثمارات مستمرة في التقنيات الموفرة للطاقة، وتصميم المنتجات الصديقة للبيئة والحلول التي تمنح الأولوية لصحة العين والرفاهية على المدى الطويل.

قائد تلهمه القيم الإنسانية

إن ما يميز مانيش حقاً هو الأساس الروحي العميق الذي يوجه مسيرته القيادية، حيث ينعكس إخلاصه لتعاليم ساي بابا في أسلوبه الإداري القائم على الرحمة، والصبر، والنزاهة، وإيمانه الراسخ بأن النجاح لا يكتسب معناه الحقيقي إلا عندما يسهم في الارتقاء بحياة الناس. وغالباً ما يصفه المقربون منه في العمل بأن حضوره يتسم بالهدوء والثبات والتمسك بالقيم، وهي صفات تجسد المبادئ الخالدة التي يؤمن بها: الثقة، والإيمان، والصبر حيث توجهه هذه المبادئ لاتخاذ قرارات لا تستند إلى الاستراتيجيات فحسب، بل تمتد جذورها إلى الغاية والقيم الإنسانية. وقد أسهمت هذه الركائز الروحية في صياغة ثقافة مؤسسية يشعر فيها الجميع بالدعم والاحترام والإلهام، وهي الثقافة التي أصبحت اليوم إحدى أعظم نقاط القوة لشركة بينكيو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

الاحتفاء بمسيرة قيادية ملهمة

وقال مانيش تعليقاً على هذه المناسبة: "يعتمد نجاحنا في منطقة الشرق الأوسط على شغف فريق العمل متعدد الثقافات الذي يؤمن برسالتنا. سوف تستمر التكنولوجيا في التطور، ولكن يظل الإنسان دائماً في قلب كل ما نقوم به".

كما أشادت القيادة العالمية لشركة بينكيو بإسهامات مانيش، مؤكدةً أن رؤيته الاستراتيجية ونهجه المرتكز على الإنسان قد جعلا من منطقة الشرق الأوسط واحدة من أقوى أسواق الشركة على مستوى العالم.

ولا يقتصر احتفاء بينكيو على الإنجاز المؤسسي الذي تحقق على مدار خمسة وعشرين عاماً، بل تحتفي بإرث من القيادة والابتكار والأثر المستدام في ربوع منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة بينكيو

تأسست بينكيو سعياً لتحقيق رؤيتها المتمثلة في "جلب المتعة" و "جودة للحياة"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا البشرية وتقديم الحلول التي ترمي إلى دعم وإثراء جميع جوانب حياة المستهلكين. ولتحقيق هذه الرؤية، تركز الشركة على الجوانب التي تهم الناس أكثر في الوقت الراهن - أسلوب الحياة والأعمال التجارية والرعاية الصحية والتعليم - على أمل تزويدهم بالسبل التي تساعدهم على العيش بشكل أفضل وزيادة كفاءتهم وشعورهم بالصحة والعافية وتعزيز العملية التعليمية، وتشمل هذه السبل مجموعة كبيرة من المنتجات التي تتمحور حول الأشخاص والتقنيات المدمجة التي تشمل أجهزة العرض الرقمية والشاشات وشاشات العرض الكبيرة التفاعلية والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو وأجهزة الحوسبة المحمولة وحلول الإضاءة لما لهذا الأمر من أهمية.

