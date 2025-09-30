مسقط: في ظل استراتيجيته لدعم الجهود الرامية لدعم المنصات والمحافل الهادفة لتطوير قطاع المالية الإسلامية في السلطنة، شارك بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان، في الدورة الثانية من اللقاء المصرفي الإسلامي "ثمار 2025"، والذي جاء تحت شعار "المعاملات المالية الإسلامية والاستقرار الاقتصادي"، بمشاركة نخبة من المؤسسات المالية لمناقشة الدور المتطور للتمويل الإسلامي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وخلال الفعالية توج البنك بجائزة "الابتكار في الصيرفة الإسلامية"، وذلك تقديراً لجهود البنك المستمرة في تطوير حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطورات القطاع المصرفي.

وفي حديثه عن مشاركة البنك وتتويجه في هذا الحدث صرّح خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، قائلاً: "أكد "ثمار 2025" الدور التحويلي الذي يضطلع به التمويل الإسلامي كحافز للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وفي بنك نزوى، نؤمن بأن مسؤوليتنا تتجاوز مجرد الامتثال للمعايير واللوائح، لنكون شريكًا فاعلًا في الاقتصاد الوطني. إن مشاركتنا في هذا المؤتمر تجسد التزامنا برسم مستقبل التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة في سلطنة عُمان. ويمثل الفوز بجائزة الابتكار في الصيرفة الإسلامية دافعاً قوياً لمواصلة مسيرتنا في الابتكار وتقديم حلول مصرفية إسلامية رائدة تُواكب تطلعات عملائنا وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الوطني. نعتز بدورنا في قيادة تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي إسلامي متقدم."

وقد ألقى الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، الكلمة الرئيسية للمؤتمر قدّم خلالها رؤية شاملة لتحويل نظام التمويل الإسلامي من التركيز على الامتثال إلى نظام يحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملموسًا. وأكد في كلمته على الدور الحاسم الذي تؤديه مؤسسات التمويل الإسلامي في دعم أهداف التنمية المستدامة الوطنية وتعزيز أهداف التنمية طويلة الأجل المذكورة في رؤية عُمان 2040.

كما شارك الشيخ الدكتور علي الجهضمي عضو هيئة الرقابة الشرعية ببنك نزوى في الحلقة النقاشية بعنوان الصناديق الوقفية والتكافل الإسلامي أدوات تعظيم الأثر المستدام، حيث ركزت مداخلاته على تطور مفاهيم الحوكمة ودورها المهم في تعزيز أداء الأدوات المالية الإسلامية وتعزيز شفافيتها ومصداقيتها.

وشارك الفاضل محمد الهاشمي، مساعد مدير عام الحوكمة والامتثال، في الحلقة النقاشية بعنوان "المصارف المفتوحة والتحول الرقمي نحو صياغة مستقبل الصيرفة الإسلامية"، حيث قدّم وجهات نظره حول كيفية دمج المؤسسات المالية الإسلامية لاستراتيجيات تركز على تحقيق التأثير الإيجابي في عملياتها، مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.

إن مشاركة بنك نزوى الفعّالة في المنتديات المرموقة في هذا القطاع تعكس التزامه برعاية حوار مثمر وتعزيز تبادل المعارف الاستراتيجية في مجال التمويل الإسلامي. ومن خلال تواصله مع الجهات المعنية والخبراء في هذا المجال، يسهم البنك في بناء بيئة تعاونية تدعم النمو المستدام، وتؤكد الدور البارز للتمويل الإسلامي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من خلال مشاركته البارزة في "ثمار 2025"، أكد بنك نزوى مجددًا دوره الريادي في تعزيز قطاع التمويل الإسلامي. ويواصل البنك، من خلال الجمع بين جودة الخدمات والمبادرات المجتمعية الفعّالة وبرامج التوعية وبناء القدرات، قيادة مسيرة التطور في هذا المجال، ساعيًا لبناء نظام مالي أكثر شمولية وابتكارًا واستدامة، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

