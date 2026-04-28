مسقط - شارك بنك ظفار فيِ اليوم المفتوح للبنوك في مبنى عمانتل الذي أقيم خلال الفترة من 22 إلى 23 أبريل 2026، في خطوة تعكس التزامه المستمر بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات، والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة والمصممة لتلبية احتياجات الزبائن من مختلف الشرائح والقطاعات.

ويُعد المعرض منصة تفاعلية مهمة للتواصل المباشر مع موظفي عمانتل، حيث استعرض بنك ظفار خلال مشاركته مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المخصصة، إلى جانب عروض ترويجية حصرية صُممت بعناية لتوفير قيمة مضافة حقيقية وتعزيز تجربة الزبائن المصرفية. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص البنك على تعزيز حضوره المؤسسي والتعريف بإمكاناته في تقديم حلول مالية مرنة تلبي متطلبات الشركات والمؤسسات الكبرى.

وخلال أيام المعرض، تواجد فريق الخدمات المصرفية للأفراد (التجزئة)، وإدارة الثروات لدى بنك ظفار لتقديم استشارات مالية مخصصة، والإجابة على استفسارات موظفي عمانتل، والتعريف بأحدث الحلول والمنتجات المصرفية التي تشمل التمويل، والادخار، والاستثمار، والتخطيط المالي طويل الأمد. ويهدف البنك من خلال هذا التواجد إلى تمكين الشركاء من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تتماشى مع تطلعاتهم المهنية والشخصية.

كما يٌسلط بنك ظفار الضوء على دوره كشريك مصرفي موثوق لقطاع الشركات، مستعرضاً باقة من الحلول المالية التي تدعم النمو المؤسسي وتعزز الكفاءة التشغيلية، بما في ذلك خدمات إدارة النقد، والحلول التمويلية، والخدمات المصرفية الرقمية المتطورة التي تُسهم في تيسير العمليات المالية ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على هدف بنك ظفار الاستراتيجي المتمثل في تعزيز العلاقات المؤسسية وترسيخ الشراكات طويلة الأمد، إلى جانب تأكيد التزامه بتقديم خدمات مصرفية متميزة ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجات قطاع الشركات في سلطنة عُمان، انسجاماً مع رؤية البنك الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي.

ويواصل بنك ظفار من خلال مشاركاته الفاعلة في المعارض والفعاليات المؤسسية تعزيز دوره كمؤسسة مصرفية رائدة، تسعى باستمرار إلى الاقتراب من شركائها وزبائنها، وفهم احتياجاتهم المتغيرة، وتقديم حلول مالية متكاملة ترتكز على الجودة والموثوقية والابتكار.ِ

