اختتم بنك بوبيان مشاركته الفعالة في معرض "وظيفتي"، أكبر تجمع وظيفي على مستوى الكويت، والذي أقيم تحت رعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، من 16 حتى 18 أكتوبر الجاري في الأرينا، ومشاركة العديد من شركات القطاع الخاص الرائدة والجامعات والمؤسسات البارزة في الكويت.

وتأتي الرعاية والشراكة الاستراتيجية لبنك بوبيان في النسخة الرابعة من المعرض تأكيداً لإيمانه الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الكوادر الوطنية الشابة ومساعدتها لرسم مساراتها المهنية استعداداً للانطلاق نحو سوق العمل في القطاع الخاص.

وخلال المعرض، طبقت إدارة استقطاب المواهب في البنك ممارسات الاستدامة البيئية، عبر استقبال كافة طلبات التوظيف عبر "مساعد" المساعد الرقمي في تطبيق بوبيان، والمزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليصيح "بوبيان" أول بنك في الكويت – وعلى مستوى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة – الذي يطبق هذه التقنية الرقمية المتطورة في عمليات التوظيف، بما يتيح آفاقاً جديدة نحو التوظيف الرقمي.

وبهذه المناسبة مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، خالد الرحماني "نسعى باستمرار إلى ترسيخ حضورنا في الفعاليات التي تستهدف الشباب حديثي التخرج والكفاءات الوطنية، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة لدخول عالم الأعمال. فالمعرض يمثل منصة مثالية للشباب الكويتي الطموح الباحث عن مستقبل مهني واعد، وهو ما نؤمن به كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية والتزامنا الدائم بالاستثمار في العناصر البشرية الشابة ذوي المهارات."

وأضاف "نحرص في بنك بوبيان على أن نكون قريبين من الطاقات الوطنية الشابة التي تمتلك مقومات الطموح والإصرار، من خلال مبادرات تهدف إلى استقطابهم وتمكينهم، ومنحهم فرصاً تدريبية وبرامج أكاديمية معززة بشهادات عالمية معتمدة، بما يضمن لهم مسيرة مستدامة وفرصاً مستقبلية واعدة."

** تقنيات جديدة في عالم التوظيف

وأوضح الرحماني أن من بين هذه المبادرات خاصية التقديم على الوظائف عبر "مساعد" المساعد الرقمي، والتي تتيح للراغبين في الانضمام إلى بيئة عمل بوبيان بتقديم طلبات التوظيف بخطوات رقمية بسيطة وسريعة لا تتجاوز 90 ثانية فقط، ا يعكس حرص البنك على تبسيط إجراءات التوظيف عبر بنية رقمية مبتكرة.

وتابع " قدمنا أيضاً خلال المعرض تجربة مميزة للمتقدمين عبر اختبار تحليل الشخصية، وهو من الاختبارات العالمية المعروفة والمعتمدة على نموذج Disc، والذي يساعد على فهم أسلوب الشخص في التعامل والتواصل واتخاذ القرار داخل بيئة العمل.

ومن خلال هذا التقييم، يتم تحديد نقاط القوة ومجالات التطور لدى المتقدم، ومن ثم يمكن تحديد الوظائف الأنسب له داخل البنك بما يتوافق مع مهاراته وطبيعة شخصيته، مما يسهم في تسهيل إجرءات التوظيف وتسريع عملية اختيار المرشحين الأنسب للانضمام إلى فريق العمل، مؤكداً أن بنك بوبيان يسعى دائماً لبناء بيئة عمل محفزة وجاذبة للشباب.

وأكد الرحماني أن هذه التجارب التفاعلية لا تقتصر على مجرد توفير فرص وظيفية، بل تهدف إلى رسم مساراً وظيفياً متكامل لمسيرة مهنية ناجحة، وهو ما يعكس رؤية البنك الاستراتيجية في تمكين الشباب الكويتي واستقطاب الكفاءات الواعدة وصقل مهاراتهم العملية والمهنية بما يتناسب مع تطلعاات سوق العمل.

ويعد بنك بوبيان من أبرز مؤسسات القطاع الخاص حرصاً على استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها وتأهيليها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يمكنها من تقلد المناصب القيادية في المستقبل والمساهمة في ترسيخ ريادة البنك واستدامه نجاحه.

