أعلن برنامج خبراء الإمارات عن أسماء 32 مشاركاً في "مسار الذكاء الاصطناعي" الذي تم إطلاقه في بداية شهر يونيو الجاري، وذلك ضمن رؤية تستهدف إعداد الكفاءات الوطنية المتخصصة لدعم استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

وتُعد هذه الدفعة الأكبر والأكثر تنوعاً منذ انطلاق البرنامج عام 2019، وقد تم اختيار المشاركين فيها من بين أكثر من 1000 متقدم عبر عملية تقييم دقيقة استندت إلى معايير علمية ومهنية واستراتيجية، صُممت لتحديد القدرات القيادية والتميز في الجوانب التقنية والحلول المبتكرة.

يبلغ متوسط ​​أعمار المشاركين 33 عاماً، ويمثلون القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، حيث ينتمي 50% منهم إلى مؤسسات حكومية، و28% إلى شركات مملوكة للدولة، و22% إلى القطاع الخاص، كما يحمل أغلب المشاركين مؤهلات أكاديمية عُليا بواقع 22% يحملون شهادة الدكتوراه، و66% حاصلون على درجة الماجستير.

وعلى مدار السبعة أشهر القادمة، سيخوض المشاركون رحلة تعليمية وتطويرية مكثفة تهدف إلى تعزيز خبراتهم، وصقل مهاراتهم القيادية، وتمكينهم من تنفيذ مشروعات تخرج توفر حلولاً لتحديات واقعية داخل مختلف القطاعات.

ومن خلال دمج خبراء الذكاء الاصطناعي في 25 قطاعاً وطنياً حيوياً، يعمل "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات على تعزيز تنافسية هذه القطاعات، وبناء قاعدة المواهب اللازمة لتحقيق طموحات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي التفاصيل؛ تشمل القطاعات الـ 25 ما يلي:

1. قطاع الحوسبة والمعالجة، تمثله الدكتورة نادية محمد وعنود الكثيري.

2. قطاع تخزين البيانات وبنيتها التحتية، تمثله حصة الكعبي.

3. قطاع التواصل والاتصال، تمثله المهندسة آسيا الشحي.

4. قطاع الأجهزة الذكية، يمثله شاهر طيفور.

5. قطاع الروبوتات وأنظمة التشغيل الذاتي، يمثله النقيب المهندس سيف الحاج.

6. قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي، تمثله الدكتورة مريم الحربي ومي الهاجري.

7. قطاع الذكاء الاصطناعي الوكيل، يمثله محمد الكتبي.

8. قطاع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، يمثله ثاني بن ثاني.

9. قطاع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الذاتي في مجال الأعمال، يمثله المهندس عبدالعزيز نبيل.

10. قطاع تصميم منتجات وتجارب مستخدم الذكاء الاصطناعي، تمثله فاطمة الخزرجي.

11. قطاع إنشاء المشروعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وطرحها في الأسواق، يمثله درويش المرر.

12. قطاع هندسة الأوامر والتصميم المشترك الجامع للقدرات البشرية والذكاء الاصطناعي، يمثله الدكتورة ريم الجنيبي والدكتور محمد الشارد.

13. قطاع اقتصاد البيانات ونماذج تحقيق الربح، تمثله آمنة الزعابي.

14. قطاع التوسّع المسؤول للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، يمثله صالح العبيدلي.

15. قطاع النماذج اللغوية الكبيرة المتمحورة حول اللغة العربية والتوطين اللغوي، يمثله المهندس أحمد العامري.

16. قطاع حوسبة ورقائق الذكاء الاصطناعي، يمثله المهندس أحمد الشحي.

17. قطاع الأمن السيبراني وحماية نماذج الذكاء الاصطناعي، يمثله المهندس سهيل المرزوقي والمهندس أحمد حمرعين.

18. قطاع سيادة البيانات وأطر الحوكمة، يمثله عزة الجويعد والمهندس عبدالله الحمادي.

19. قطاع تطوير استراتيجية متعددة القطاعات للذكاء الاصطناعي، يمثله المهندس ياسر الشحي.

20. قطاع الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، يمثله العقيد محمد العبيدلي ومريم المنصوري.

21. قطاع السياسات والأطر التنظيمية والدبلوماسية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، يمثله المهندس سلطان الرئيسي.

22. قطاع الذكاء الاصطناعي للأفراد والمجتمع والقدرات الوطنية، يمثله حمدان العامري.

23. قطاع الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية والجيوسياسية، يمثله المهندس محمد العامري ووجدان العنتلي.

24. قطاع التفكير المنظومي واستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي، يمثله المقدم الدكتور المهندس ناصر الساعدي.

25. قطاع التطبيقات التقنية والعملية، يمثله ملازم أول حمدان آل علي.

جدير بالذكر أن المشاركين سيحصلون خلال رحلتهم التدريبية على الإرشاد والدعم من قبل نخبة من الموجهين لتطوير وتنفيذ مشروعات التخرج، التي ستسهم في تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم رؤية دولة الإمارات نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق مستهدفات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المعرفة المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي على نماذج واقعية داخل القطاعات المختلفة.

نبذة عن برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي"

يُعد برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" مساراً وطنياً متخصصاً ضمن برنامج خبراء الإمارات، يبني على النجاحات التي حققها البرنامج منذ انطلاقه عام 2019، ويركّز على الأولويات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد نخبة وطنية من القادة الإماراتيين المتخصصين في هذا المجال.

وتمّ تطوير برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، حيث يؤدي دوراً محورياً في دعم ركائزها، وتعزيز رؤية الدولة بأن تكون من بين الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، تم تطوير برنامج خبراء الإمارات عام 2019، والذي يعد بمثابة منصة للخبراء المتخصصين في دولة الإمارات ممن يرغبون في القيام بدور رائد في تحول قطاعات النمو المستقبلية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، ويستند منهج برنامج خبراء الإمارات إلى قيم سموه. وعلى نحو وطني وعالمي؛ يتابع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان التوجه الاستراتيجي للبرنامج لضمان تحقيق أهدافه عبر تدريب الخبراء الإماراتيين في مختلف المجالات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وتتولّى أكاديمية مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة، الذراع المعنية ببناء القدرات، تنفيذ البرنامج، دعماً للأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.

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