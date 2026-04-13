المنامة ـ جامعة الخليج العربي: نظّم برنامج إدارة الابتكار في كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بجامعة الخليج العربي محاضرة علمية بعنوان «الابتكار في وقت الأزمات وسياسات التكيف في مؤسسات التعليم العالي»، قدّمها رئيس قسم إدارة الابتكار والتقنية، أستاذ سياسات الابتكار ، الأستاذ الدكتور عودة الجيوسي، مسلطًا الضوء على الدور المحوري للابتكار في تعزيز استدامة المؤسسات الأكاديمية وقدرتها على التكيّف مع التحولات العالمية المتسارعة.

واستهل الجيوسي محاضرته باستعراض تطور فلسفة التعليم العالي، مشيرًا إلى التحولات الاستراتيجية في نماذج عمل الجامعات، والتي انتقلت من الإطار التقليدي للجامعة الوطنية إلى نماذج أكثر ديناميكية تشمل الجامعة الريادية والرقمية والبحثية. وأكد أن هذه التحولات تمثل إعادة تعريف شاملة لدور الجامعة، ليس فقط كمصدر للمعرفة، بل كفاعل رئيسي في التأثير المجتمعي والتنمية المستدامة.

وفي سياق تحليله للواقع الراهن، تناول مفهوم الابتكار المزعزع، موضحًا كيف يمكن للمؤسسات التعليمية توظيفه كإطار عملي للاستجابة الفعّالة للأزمات، مستعرضاً في الوقت ذاته مجموعة من النماذج التاريخية والمعاصرة التي شكّلت نقاط تحول مفصلية، من أبرزها جائحة كوفيد-19 التي سرّعت التحول الرقمي في التعليم، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي، ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المنظومات التعليمية والبحثية.

وأكد الجيوسي أن الأزمات ليست مجرد تحديات، بل تمثل فرصًا استراتيجية تمكّن الجامعات من تطوير قدراتها المؤسسية والتحول إلى نماذج أكثر مرونة وابتكارًا، طارحاً مجموعة من التوصيات العملية التي تشكّل خارطة طريق لتعزيز جاهزية المؤسسات الأكاديمية في مواجهة الأزمات، شملت تحديث أنظمة الحوكمة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير أساليب التعليم والتقييم بما يتواكب مع التحولات الرقمية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاعين الصناعي والمجتمعي، وإطلاق برامج تدريبية نوعية لرفع كفاءة الكوادر الأكاديمية والإدارية في إدارة الأزمات.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها برنامج إدارة الابتكار في الجامعة، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز الفكر الريادي، بما يسهم في دعم تنافسية مؤسسات التعليم العالي في المنطقة ومواكبتها لمتطلبات المستقبل.