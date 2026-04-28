إهداء مكتبة متنقلة للأطفال في مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش وتوفير كتب ميسّرة لأكثر من 170 طالباً كفيفاً وضعيف بصر

بدور القاسمي: القراءة حق أساسي لكل طفل، والمعرفة أداة تمكين تمنح الأمل وتوسع آفاق المستقبل

الرباط، المملكة المغربية، شهدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة "مؤسسة كلمات"، وسفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى اليونسكو، وفي سياق الاحتفاء باختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026 من قبل منظمة اليونسكو، سلسلةً من المبادرات الثقافية والإنسانية التي نظمتها المؤسسة في العاصمة المغربية الرباط، دعماً للأطفال وتعزيزاً لفرصهم في الوصول إلى المعرفة والتعلّم، في إطار تعاون ثقافي وإنساني يرسّخ القيم المشتركة ويعزز الاستثمار في الإنسان والمعرفة.

وتضمنت الزيارة مبادرة "تبنَّ مكتبة" لمؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش في مستشفى الأطفال بالرباط، حيث أهدت "مؤسسة كلمات" مكتبة متنقلة تضم كتباً عربية للأطفال، إلى جانب تنظيم أنشطة قرائية وثقافية هدفت إلى تعزيز علاقتهم بالكتاب وإثراء تجربتهم داخل البيئة العلاجية.

كما شملت الزيارة مبادرة "أرى" في المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، من خلال توفير كتب شاملة وميسّرة استفاد منها أكثر من 170 طالباً كفيفاً وضعيف بصر من مختلف الفئات العمرية. وقد صُممت هذه الإصدارات لتتيح للأطفال المكفوفين والمبصرين خوض تجربة قرائية مشتركة، تجمع بين النص المطبوع، وطباعة برايل، والرسوم التوضيحية اللمسية، بما يدعم التعلم الشامل، ويعزز فرص الدمج، ويسهم في تنمية قدراتهم المعرفية.

وتندرج هذه المبادرات ضمن رسالة "مؤسسة كلمات" الهادفة إلى ترسيخ حق الأطفال في القراءة وتوسيع الوصول إلى المعرفة، عبر برامج نوعية تواكب احتياجاتهم وتدعم مسيرتهم التعليمية والإنسانية. كما تجسد الزيارة ما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية من اهتمام مشترك بتمكين الأجيال الجديدة، ودعم المبادرات الثقافية والإنسانية ذات الأثر المستدام.

القراءة كحق إنساني

وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في حديثها عن أهمية مبادرات "مؤسسة كلمات" في المغرب: "إن وصول الأطفال إلى الكتاب حق أساسي يجب أن يكون متاحاً لكل طفل، مهما كانت ظروفه، فالمعرفة أداة تمكين تمنح الأمل وتوسع آفاق المستقبل، وتفتح أمام الأطفال مساحات أوسع للفهم والتخيّل، وتعزز قدرتهم على تجاوز التحديات بثقة".

وأضافت سموها: "تأتي هذه المبادرات في المغرب امتداداً لرؤية الشارقة الثقافية والإنسانية التي تؤمن بأن المعرفة جسر للتواصل بين الشعوب، وأداة لتعزيز التقارب الإنساني، كما تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، وما يجمعهما من اهتمام مشترك بالاستثمار في الإنسان وتمكين الأجيال الجديدة، من خلال مبادرات ثقافية تسهم في ترسيخ قيم التعلم، وتعزيز حضور القراءة في حياة الأطفال".

رؤية إنسانية عميقة

بدورها قالت السيدة نائلة فنيش، رئيسة مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش: "تعكس هذه المبادرات رؤية إنسانية عميقة تقودها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في جعل الثقافة والمعرفة جزءاً من منظومة الدعم الموجه للإنسان، خاصة في الظروف التي يكون فيها الطفل بأمسّ الحاجة إلى الأمل والرعاية".

وأضافت:"إن إدماج الكتاب في البيئات العلاجية يمثل خطوة نوعية تسهم في دعم التعافي النفسي للأطفال، وتمنحهم مساحة للتخيّل والتواصل مع العالم خارج تحدياتهم الصحية، ونثمّن هذا التعاون مع مؤسسة كلمات، التي تقدم نموذجاً متقدماً يربط بين الثقافة والعمل الإنساني، ويؤكد أن الاستثمار في القراءة هو استثمار في الإنسان ومستقبله".

تحقيق العدالة المعرفية

من جانبه، قال د. صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين: "إن توفير الكتب المهيأة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر يشكّل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة المعرفية، وتمكينهم من التعلم والاستقلالية. فإتاحة المعرفة بهذه الصيغ تفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة في المجتمع، وتعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التعبير، ضمن بيئة تعليمية أكثر شمولاً واستدامة."



وأضاف: "يجسّد هذا التعاون مع مؤسسة كلمات رؤية متكاملة تعكس الدور الريادي لإمارة الشارقة في دعم المبادرات الثقافية والإنسانية التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها".

مبادرة "تبنَّ مكتبة" في مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش بمستشفى الأطفال بالرباط

وكان في استقبال سموها في مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش بمستشفى الأطفال بالرباط كل من معالي محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وسعادة فتيحة المودني، عمدة مدينة الرباط، وسعادة شرف أحميمد، مدير مكتب اليونسكو بمنطقة المغرب العربي، والسيدة نائلة فنيش، رئيسة مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش، والسيد رؤوف محسن، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، والسيدة أمينة بركات، المديرة العامة لمستشفى الأطفال، إلى جانب السيدة كريمة عاشور، نائبة رئيسة مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش.

وتضمن البرنامج افتتاح المتحف المتنقل للكتاب في مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش، إلى جانب عرض موسيقي قدمه أطفال برنامج الموسيقى للمؤسسة، وفقرة سرد قصصي تفاعلية قدّمتها الفنانة المغربية أمل عيوش. كما أهدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي كتابها "العاصمة العالمية للكتاب" إلى الأطفال، والتقطت صوراً جماعية مع الأطفال والحضور.

مبادرة "أرى" في المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين

وكان في استقبال سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لدى وصولها إلى المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، صاحبة السمو الأميرة لالة لمياء الصلح، رئيسة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب د. صلاح الدين السمار، وعدد من المسؤولين والشخصيات الثقافية والتربوية.

وشملت الزيارة عرضاً تعريفياً حول خدمات المنظمة وبرامجها، وفقرة ثقافية قدمها الطلبة المكفوفون، إلى جانب جولة في الفصول الدراسية، والاطلاع على البرامج التعليمية والتأهيلية المقدمة للطلبة.

مؤسسة كلمات وأثر عالمي متواصل

وتُعد "مؤسسة كلمات" منظمة غير ربحية تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، تأسست عام 2016 بمبادرة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وتهدف إلى ضمان حق الأطفال في القراءة والوصول إلى مصادر المعرفة والتعلم.

وتعمل المؤسسة من خلال مبادرتين رئيسيتين؛ الأولى "تبنَّ مكتبة"، التي توفر مكتبات متنقلة للمجتمعات المحتاجة واللاجئة، حيث وزعت أكثر من 200 مكتبة استفاد منها أكثر من 100 ألف طفل في 27 دولة حول العالم. أما المبادرة الثانية "أرى"، فتُعنى بإنتاج كتب ميسّرة بطريقة برايل، وبالحروف الكبيرة، وبالصيغ الصوتية للأطفال المكفوفين وضعاف البصر، وقد وفرت أكثر من 30 ألف كتاب حتى اليوم.



مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش

تُعد مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش مؤسسة مغربية غير ربحية ذات طابع إنساني وثقافي، تأسست عام 2018 تخليداً لإرث الراحل الدكتور عبد الرحمان فنيش، الذي جمع بين الطب والفن والبحث، وأسهم في إثراء المشهد الموسيقي المغربي والحفاظ على تراثه. وتعمل المؤسسة على تطوير مبادرات ثقافية وفنية وتربوية ذات أثر إنساني، تركز بشكل خاص على دعم الأطفال، لا سيما في البيئات الاستشفائية، من خلال برامج تسعى إلى التخفيف النفسي وبث الأمل وتعزيز الجانب الإبداعي لديهم.



المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين

وتعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين في المغرب إحدى أبرز المؤسسات الإنسانية والاجتماعية في مجال دعم وتمكين الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، إذ تأسست عام 1967 بمبادرة من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، وتعمل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتضطلع المنظمة بدور محوري في تقديم خدمات التربية والتكوين، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني، والدفاع عن حقوق هذه الفئة، بما يرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن خلال شبكة واسعة من المعاهد والمراكز المتخصصة، تواصل المنظمة تأطير آلاف المستفيدين، وتنفيذ برامج ومبادرات تضامنية مستدامة، ما يجعلها ركيزة وطنية في العمل الإنساني الهادف إلى تمكين المكفوفين ودمجهم في المجتمع.

