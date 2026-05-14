دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المُرسمة في إمارة دبي، بالتعاون مع شركة "سيستمز ليمتد" – الشرق الأوسط وأفريقيا، عن فوزهما المشترك بالجائزة الذهبية ضمن جوائز "ستيفي®" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن فئة "مركز الاتصال الأكثر ابتكاراً في القطاع العام."

وتأتي هذه الجائزة تكريماً لنجاح الطرفين في تنفيذ مشروع "تحويل تجربة المتعاملين بدعم من الذكاء الاصطناعي"، والذي أحدث نقلة نوعية في خدمات باركن ضمن منظومة مواقف المركبات العامة بدبي، مما ساهم في الارتقاء بتجربة المواطنين والمقيمين، وعزز مكانة الشركة كركيزة أساسية للتنقل الحضري الذكي.

وجاءت المبادرة الفائزة، تحت عنوان "إعادة تعريف تجربة المتعاملين: من خلال تطوير خدمات باركن بدعم الذكاء الاصطناعي"، استجابةً للتطور المتسارع في توقعات المتعاملين والدور المتنامي لمواقف المركبات كخدمة حضرية أساسية في دبي. وباعتبارها تخدم أكثر من 4 ملايين متعامل مميز، تبنت باركن هذه المبادرة لتحديث آليات تقديم الخدمات، وإتاحة التواصل السلس ومتعدد القنوات على مدار الساعة. وقد تعاونت باركن في هذه المبادرة مع "سيستمز ليمتد" – الشرق الأوسط وأفريقيا، الرائدة إقليمياً في حلول التحول القائم على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي تمتلك خبرة واسعة في تصميم أنظمة تفاعل ذكية في البيئات الحكومية المتعددة.

وعبر تضافر الجهود، نفّذت "باركن" و"سيستمز ليمتد" منظومة متكاملة لمراكز الاتصال وإدارة علاقات المتعاملين قائمة على تقنيات مايكروسوفت، بما يشمل Dynamics 365 Customer Service و"منصة القنوات المتعددة" (Omnichannel Hub). وقدمت المنصة ابتكارات رائدة، منها روبوتات دردشة مدعومة بالجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي (GenAI)، وأنظمة توجيه ذكية للبلاغات، وتحليلات فورية، مما أتاح نهجاً موحداً عالي الكفاءة للتفاعل مع المتعاملين.

وأثمر هذا التحول عن تحسينات ملموسة في جودة الخدمة وكفاءة العمليات، إذ بات الذكاء الاصطناعي يدير أكثر من 50% من التفاعلات النصية، فيما تُنجز المعاملات عبر "الخدمة الذاتية" بسرعة تفوق القنوات التقليدية بـ ثلاثة أضعاف. كما عززت آلية ضمان الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من مستوى الاتساق وخفّضت الأعباء التشغيلية اليدوية، في حين رفعت أنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) معدلات التفاعل المباشر والحلول الفورية.

وقد مكّنت هذه القدرات المتطورة "باركن" و"سيستمز ليمتد" من تقديم دعم متواصل على مدار الساعة، وتقليل فترات الانتظار، وتحقيق نسب قياسية في "حل القضايا من الاتصال الأول"، مما نقل تجربة المتعاملين إلى آفاقٍ جديد. كذلك ساهمت المنصة في تحسين العمليات الداخلية عبر الإدارة المُثلى للموارد البشرية، وتوفير رؤى استراتيجية مبنيّة على البيانات الضخمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد عبدالله الزعابي، مدير إدارة التكنولوجيا والابتكار في شركة باركن:

"يُعد الفوز بجائزة ستيفي® 2026 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن فئة مركز الاتصال الأكثر ابتكاراً في القطاع العام، محطة محورية في مسيرة باركن لإعادة تعريف تجربة المتعاملين في مجال التنقل الحضري. ومع تزايد ترابط المدن، بات من الضروري تطوير الخدمات العامة لتصبح أكثر سهولة وتفاعلية، بما يعكس أسلوب الحياة العصرية في دبي. لقد كان تعاوننا مع سيستمز ليمتد محورياً في هذا التحول، مما أتاح لنا إعادة ابتكار نموذج خدمات أكثر استجابة، ومتمحوراً حول الإنسان ومستعداً لمواكبة المستقبل. ويُعزز هذا الإنجاز التزامنا بمواصلة الابتكار لدعم رؤية دبي الطموحة للخدمات الحضرية الذكية والمدعومة رقمياً."

ومن جانبه، قال خورام مجيد، المدير العام في شركة سيستمز ليمتد – الشرق الأوسط وأفريقيا:

"يُبرز هذا التكريم ثمار الشراكات التي تجمع بين المؤسسات ذات الرؤى المستقبلية على هدف مشترك. إن تعاوننا مع باركن لم يقتصر على تحديث مركز الاتصال فحسب، بل نتج عنه بناء منصة تفاعلية قابلة للتوسع ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُعزز قنوات التواصل بين المؤسسات العامة والمجتمع. ومن خلال الدمج بين تقنيات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت وخبرتنا العميقة، أرسينا نموذجاً مبتكراً للخدمات العامة الرقمية، يُمثل مصدر إلهام للمؤسسات الحكومية في المنطقة."

يجدر بالذكر أن جوائز "ستيفي®" تُصنّف من بين أرفع الجوائز العالمية في مجال الأعمال، إذ تستقبل سنوياً أكثر من 12 ألف ترشيح من أكثر من 70 دولة، وتُقيم من قبل لجان دولية تضم أكثر من 1000 خبير من مختلف القطاعات.

ويمثل هذا الإنجاز معياراً جديداً لتقديم الخدمات الحضرية على نطاق واسع، مسلطاً الضوء على الدور الحيوي للشراكات الاستراتيجية في تطوير خدمات عامة أكثر استجابة وتركيزاً على المواطن، كما يُرسّخ مكانة "باركن" و"سيستمز ليمتد" كشريكين موثوقين في قيادة التحول الرقمي نحو منظومات خدمات حديثة مدعومة رقمياً في المنطقة.

للاستفسارات الإعلامية واستفسارات علاقات المستثمرين

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع الإلكترونية www.parkin.ae / https://www.systemsltd.com/MEA أو التواصل مع:

المستثمرين / المحللين

max.zaltsman@parkin.ae

الجهات الإعلامية باركن

reem.abdalla@parkin.ae

الجهات الإعلامية سيستمز ليمتد

hiba.hashim@systemsltd.com

نبذة حول شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المُرسّمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 229 ألف موقف حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.



تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المُرسّمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل ما يقارب 193 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى ما يقارب 4 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة ما يقارب 23 ألفاً من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نفذ متعاملين شركة باركن 141 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

نبذة حول شركة سيستمز ليمتد – الشرق الأوسط وأفريقيا

تسعى شركة سيستمز ليمتد – الشرق الأوسط وأفريقيا إلى حل المشكلات التجارية المعقدة، وتقديم حلول عملية وفعّالة من حيث التكلفة لعملائها، من خلال وضع خارطة طريق واضحة لمستقبلهم، وتحويل بنياتهم التحتية رقمياً. وتعمل الشركة على دمج الحلول الرقمية المبتكرة في وظائفهم الحالية، وتمكينهم من أن يكونوا رواداً في مجالاتهم، دون المساس بجودة ودقة العمل.

ومن خلال نموذج تسليم مشاريع مبتكر، تجمع الشركة بين مزايا المرونة التشغيلية على أرض الواقع ومزايا الكلفة الاقتصادية للتنفيذ عن بُعد، لتقديم قيمة أعلى لعملائها.

وللمزيد حول كيفية تمكين مؤسستكم رقمياً من خلال أتمتة الوظائف ووضع معايير مستقبلية، يمكنم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: https://www.systemsltd.com/MEA.

-انتهى-

#بياناتشركات