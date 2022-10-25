جلسة علمية تناقش أبرز المواضيع 65ضم يدولة مختلفة كما س 25شركة رائدة من أكثر من 30يستقطب المعرض والملتقى والتطورات التكنولوجية في مجالات الأشعة والتصوير التشخيصي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح اليوم سعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، الدورة السابعة من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة والذي يستمر لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من أفضل المتخصصين في القطاع والذين يناقشون أحدث الابتكارات التكنولوجية والتطورات الحاصلة في مجال التصوير التشخيصي الطبي.

وعقب الافتتاح قام سعادة عوض الكتبي بجولة في أرجاء المعرض والملتقى والذي يعقد في قاعة الشيخ راشد برفقة سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي للمؤتمر ورئيس اندكس القابضة وعدد من المسؤولين والأطباء والمختصين والعاملين في مجال طب الأشعة والتصوير الشعاعي والذين اطلعوا على أهم التطورات التكنولوجية في هذا المجال والتي تستعرضها حوالي 30 شركة.

وشهدت الدورة السابعة من المعرض والملتقى السنوي مشاركة أكثر من 45 مختص وفني تصوير أشعة من جميع أنحاء العالم. هذا وركز الحدث على آخر التطورات في مجال التصوير التشخيصي الطبي، والإتجاهات الرئيسية والممارسات المتبعة في هذا التخصص، وكيفية تأثير التقنيات الجديدة المتقدمة على مستقبل ممارسات الأشعة الطبية. كما تضمن البرنامج العلمي للحدث 48 محاضرة علمية وجلسة مقدمة من 45 محاضراً من أبرز المتحدثين والمتخصصين في العالم. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الدورة وخلال ثلاثة أيام أكثر من 2,000 مشارك وزائر سيجتمعون في دبي من داخل الدولة ومن شتى أنحاء العالم لبحث كل ما هو جديد في القطاع.

وصرح سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي للمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في دبي ورئيس اندكس القابضة: "نهدف من خلال مؤتمراتنا المتعددة والتي تعتبر بوصلة التعليم المستمر في الدولة والعالم إلى توفير منصة لكافة المشاركين لتعزيز معارفهم ومشاركة أحدث أبحاثهم في كافة القطاعات الطبية."

كما أضاف: "نرى اليوم تجمع رائع لأبرز المتخصصين في قطاع طب الأشعة مما يبرز جهود دولة الإمارات في مجال الابتكار العلمي في طب الأشعة ويعزز من رسالتنا في المنطقة والمتمثلة في دعم البحث والتعليم."

أبرز الجلسات العلمية:

وتطرق اليوم الأول من المؤتمر إلى شتى المواضيع المتعلقة بالطب الإشعاعي حيث استهل المؤتمر بجلسة "استخدام الذكاء الاصطناعي في الأشعة في الإمارات العربية المتحدة" و" أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية" كما ناقش المؤتمر عدة مواضيع طبية تعود بالنفع على كافة المشاركين وكان أبرزها "التصوير العصبي بالأشعة" و"طرق استخدام الأشعة لتشخيص الأمراض من مثل القدم السكرية" و"أساسيات تشخيص أورام العظام بالأشعة".

وصرح الدكتور عبدالله الرميثي، رئيس شعبة الأشعة في جمعية الإمارات الطبية: "فخورون بأجندة المؤتمر لهذا العام والتي تضم العديد من المواضيع الهامة في قطاع علم الأشعة والتصوير بالأشعة وجلسات خاصة تناقش آخر التطورات في تصوير أمراض الدماغ والجهاز العصبي بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وكذلك محاضرات تناقش استخدامات الذكاء الإصطناعي في التشخيص بالإضافة إلى جلسة نقاش مفتوحة تتطرق إلى التحديات التي تواجه العاملين في المجال مما يعمل على استشراف مستقبل طب الأشعة في الدولة وتقديم المعرفة والخبرات العلمية المطلوبة."

ويستضيف المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة هذا العام مركز أعمال متخصص B2B يعمل كمركز متكامل يساعد على جدولة الاجتماعات مسبقاً بين العارضين والمشترين المؤهلين والمتخصصين وكافة صناع القرار في مراكز الأشعة والمرافق الصحية.

كما صرح السيد هاشم العوضي، رئيس جمعية الإمارات الطبية لفنيي الأشعة: "سيحظى كافة المشاركين في هذا الحدث على عدد من ساعات التعليم المستمر المعتمدة والتي تأتي في الوقت الذي أصبح فيه قطاع التصوير الإشعاعي أكثر أهمية بفضل التطورات الكبيرة في مجال التقنية الذكية والحلول السريعة. وقد أضافت مشاركة الحدث هذا العام مشاركة العديد من الزملاء من دول الخليج العربي وأوروبا لعرض خبراتهم العلمية والعملية."

نخبة من الأسماء العالمية:

واستقطب المؤتمر العديد من المتحدثين العالميين المتميزين في قطاع طب الأشعة مثل أدريان برادي

استشاري أشعة وأستاذ طب الأشعة والدكتور أحمد سعدات، اخصائي أشعة في مستشفى راشد والدكتور أغيد الكتبي، رئيس البورد العربي للأشعة والتصوير الطبي وأستاذ مساعد للأشعة في الجامعة الأمريكية في بيروت والدكتورة دانة حداد، استشاري أشعة الثدي ، رئيس قسم تصوير الثدي في عيادة هيلث باي دبي وغيرهم المزيد.

وصرحت سمر الفرا، نائب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، ورئيس وحدة التعليم وعضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لفنيي الأشعة التابعة لجمعية الإمارات الطبية ومدير مكتب التقييم الأكاديمي في كليات التقنية العليا: "يعد طب الأشعة من المجالات الحيوية والمهمة التي تستمر بالتطور على مدار السنين، نحرص ومن خلال فعاليتنا اليوم على مواكبة كافة التغيرات في المجال وتقديم مسيرة تعليمية وتطويرية لمتخصصي الأشعة والطلبة المهتمين."

وأضافت: "فخورون بمشاركة جمعية أخصائي التصوير بالأشعة في المملكة المتحدة لهذا العام والتي ستدعم الحدث ولأول مرة من خلال مشاركة 3 من أبرز الأسامي الذين سيقومون بتقديم عدة محاضرات علمية مميزة."

وينظم المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات سنوياً من قبل مؤسسة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في "اندكس القابضة" بالتعاون مع شعبة الإمارات للأشعة وجمعية الإمارات لفنيي الأشعة وبدعم من UIBC وجمعية أخصائي التصوير بالأشعة في المملكة المتحدة والجمعية العلمية السعودية للأشعة وجمعية أطباء الأشعة الأردنية وجمعية الطب الإشعاعي الباكستانية ورابطة الأشعة التشخيصية البحرينية. كما يحظى المؤتمر والمعرض برعاية مميزة من كلاً من الراعي الذهبي باير وراعي الابتكار Infinitt والرعاة الفضيون كانون و Del Medical.

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