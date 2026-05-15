أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، يسر المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن يعلن عن معرضه الجديد "الإمارات جميلة". ويُقام هذا المعرض الفوتوغرافي خلال الفترة من 14 مايو إلى 14 يوليو 2026، مقدمًا استكشافاً بصرياً لغنى وتنوع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستوحي المعرض فكرته من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: "الإمارات جميلة، الإمارات قدوة"، في استكشاف بصري يعكس غنى دولة الإمارات العربية المتحدة وتنوّعها. وينطلق المعرض من رؤية تحتفي بالإمارات بوصفها مكاناً جميلاً وجاذباً ونموذجاً يُحتذى به، كما يضم مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية لمصورين الإمارات، مع الفنان الرئيسي المصور خالد الحمادي. ويدعو معرض "الإمارات جميلة" الجمهور إلى رؤية دولة الإمارات ليس فقط من خلال جمالها البصري، بل أيضاً من خلال ما تعكسه من هوية ومرونة وانتماء وترابط إنساني.

ومن بين الفنانين الآخرين المشاركين حامد بدر مشربك، علا ابراهيم اللوز، ريم علي عبدالله، عبدالله ابراهيم الحتاوي، يوسف أحمد القاسمي، سالم سرحان الصوافي، رامي اسكندر عبود، شعيب أحمد، عليا سلطان الجوكر، محمد خالد المصعبي، عائشة الحمادي، ونوره الحمادي. تقدم كل صورة منظوراً فريداً، لكنها مجتمعة ترسم صورة أوسع لأمة تلتقي فيها التقاليد مع الطموح، والتراث مع الحاضر، وتتجمع اللحظات الفردية في ذاكرة جماعية مشتركة.

وبالتزامن مع المعرض تُطلق مبادرة تفاعلية مجتمعية تدعو أفراد المجتمع إلى مشاركة صور تعبّر عن ارتباطهم الشخصي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضيف بُعدًا تشاركيًا عامًا إلى تجربة المعرض. وقد تم تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع بريد الإمارات، حيث تعتمد على صندوق بريد مخصص في الحصن لاستقبال المشاركات كوسيلة رمزية وسهلة الوصول لجمع إسهامات المجتمع والاحتفاء فيها.

تؤكد هذه المبادرة التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المتواصل بحماية تراث الإمارة الثقافي والحفاظ عليه والترويج له، ودعم الإبداع والابتكار في المشهد الثقافي والإبداعي. ومن خلال العدسة الفوتوغرافية المعبرة، يعزز المعرض مكانة أبوظبي كعاصمة ثقافية، ويرعى التعبير الفني ويزرع تقدير الفن والثقافة لدى جميع الأعمار والخلفيات.

لمزيد من المعلومات حول معرض 'الإمارات جميلة' ولتخطيط زيارتكم، يرجى زيارة https://culturalfoundation.ae/ar/event/the-uae-is-beautiful

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تعمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على صون وحماية وتعزيز التراث الثقافي للإمارة، إلى جانب دعم الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الثقافية والإبداعية. ومن خلال مبادراتها وشراكاتها، تسهم الدائرة في تنمية المشهد الثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة ثقافية عالمية.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dct.gov.ae و abudhabiculture.ae

