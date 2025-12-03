

المجموعة العُمانية الدولية، إحدى أبرز الشركات الرائدة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمرافق في سلطنة عُمان، يسرّها الإعلان عن إعادة تعيين السيد سانديب كومار—المدير العام الحالي—في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة. ويأتي هذا التعيين انسجامًا مع مسيرة التطوير التي شهدتها الشركة خلال الأعوام الماضية، وتعزيزًا لدورها كمزود موثوق وحلقة أساسية في قطاع المرافق بالسلطنة.

ويمتلك السيد سانديب كومار خبرة قيادية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، قضى منها أربعة أعوام محورية في قيادة المجموعة العُمانية الدولية كمدير عام، حيث أحدث نقلة واضحة في الثقافة المؤسسية، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وعزّز منهجية العمل القائمة على الجودة والموثوقية. وقد شهدت المجموعة خلال فترة قيادته تطورًا ملحوظًا في الأداء، وتوسّعًا في خدماتها عبر قطاعات حيوية، كما حازت لقب "العلامة الأكثر ثقة في عُمان" لثلاث سنوات متتالية. واليوم تدير المجموعة واحدًا من أكبر وأوسع المحافظ التشغيلية في السلطنة، وتضم قوى عاملة تتجاوز 6000 موظف تخدم جهات حكومية وخاصة في مجالات الصحة والدفاع والبُنى الأساسية والقطاعات المؤسسية.

وبمناسبة تعيينه رئيسًا تنفيذيًا، قال السيد سانديب كومار, “تُعدّ المجموعة العُمانية الدولية مؤسسة عريقة بُنيت على ما يقارب خمسة عقود من الثقة وخدمة الوطن. ومع اقترابنا من الاحتفال بعامنا الخمسين، يشرفني قيادة هذه المؤسسة المرموقة نحو فصل جديد من التميز. ستكون أولويتنا ترسيخ الجودة، وتعميق الشراكات، وضمان أن تكون الخمسون سنة القادمة أكثر تأثيرًا من السابقة.”

وسيواصل السيد سانديب كومار، من خلال منصبه الجديد، دفع مسار النمو الاستراتيجي، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم مواءمة أعمال المجموعة مع رؤية عُمان 2040، مع التركيز على الاستدامة والابتكار وبناء قيمة طويلة المدى. كما سيولي اهتمامًا كبيرًا برفع القيمة المحلية المضافة (ICV)، وتمكين الكفاءات العُمانية، واعتماد ممارسات تشغيلية مسؤولة بيئيًا، إلى جانب توسيع حضور المجموعة عبر حلول حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتلبي الاحتياجات الوطنية.

ويعكس هذا التعيين ثقة مجلس الإدارة الكاملة بقدرة السيد سانديب كومار على قيادة المجموعة العُمانية الدولية نحو مرحلة جديدة من النمو، تجمع بين الكفاءة التشغيلية والاستعداد للمستقبل، وتُسهم بفاعلية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة. وتغتنم المجموعة هذه المناسبة لتقديم خالص التهاني للسيد سانديب كومار، مع خالص الأمنيات له بالتوفيق والنجاح في قيادته للفترة المقبلة.

-انتهى-

