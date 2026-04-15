مسقط: في خطوة نوعية تعكس التزامها بدعم الفكر القيادي وتعزيز ثقافة الابتكار، أطلقت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية النسخة الافتتاحية من منتدى "التفكير بصوت عالٍ – سلسلة الأفكار"، وذلك في 7 أبريل 2026م الجاري بفندق إنتر سيتي - مسقط، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين ليوم من الحوار البناء والإلهام.

وجاء المنتدى تحت شعار "ما وراء الطموح: عقلية النمو"، ليشكل منصة حوارية رائدة تهدف إلى استشراف مستقبل القيادة المؤسسية، وتعزيز المرونة التنظيمية، وتمكين المؤسسات من مواكبة بيئة الأعمال المتسارعة والمتغيرة.

وأكد المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة المها، على أهمية خلق مساحات تفاعلية تجمع مختلف القطاعات، بما يسهم في تبادل الرؤى ودفع عجلة النمو المستدام. فيما يسرَّت جلسات المنتدى الفاضلة رميثة البوسعيدية، نائبة رئيس جمعية البيئة العُمانية، حيث سلطت الضوء على دور القيادة الواعية التي تدمج بين الاستدامة والابتكار والتفكير الاستراتيجي طويل الأمد.

وشهد المنتدى سلسلة من العروض الملهمة التي قدمها متحدثون بارزون من قطاعات متنوعة، من بينهم صاحب السمو السيد الدكتور فارس بن تركي آل سعيد -أستاذ مساعد في قسم التسويق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، مدير لمكتب إدارة الهوية الترويجية لسلطنة عُمان- الذي تناول في عرضه أهمية توظيف مبادئ الهوية الوطنية في تحقيق النمو المؤسسي، إلى جانب الشيخ محمد بن سليمان الحارثي -الرئيس التنفيذي لشركة الحارثي للاستثمار- الذي استعرض استراتيجيات الأمن الغذائي في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

كما قدّم الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري - عضو في مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة - رؤى معمقة حول النمو الاقتصادي المستدام، فيما شاركت الفاضلة ابتسام الخايفية -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سِمات للتنمية البشرية- خبرتها في ريادة الأعمال من خلال طرح عملي حول عقلية رائد الأعمال. واستعرض الدكتور يوسف بن حمد البلوشي -مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات- ملامح "عُمان الجديدة"، بينما اختتمت الفنانة صفية البهلانية الجلسات بطرح ملهم حول تحويل التحديات إلى فرص للنجاح.

واختُتم المنتدى "التفكير بصوت عالٍ" بتأكيد على أن القيادة الواعية والتعاون البنّاء يمثلان حجر الأساس لبناء مؤسسات مرنة وقادرة على تحقيق نمو مستدام، في تجسيد واضح لرؤية شركة المها في دعم بيئة أعمال متجددة ومواكبة للرؤية السامية لـــ عُمان 2040.

