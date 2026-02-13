الإمارات العربية المتحدة، تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ورئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، افتتحت الجامعة القمة الثانية لرؤساء الجامعات الهندية–العربية، في سابقة يعقد فيها هذا الحدث للمرة الأولى في المنطقة العربية.

وجمعت القمة، التي أقيمت تحت شعار "تأثير يتجاوز الحدود: البحث والابتكار والتنقل الأكاديمي"، نخبة من القيادات الأكاديمية وصنّاع السياسات والشركاء الدوليين، في خطوة استباقية لإعادة تشكيل مسار التعاون عبر الحدود في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير القوى العاملة. ويعكس هذا الملتقى تنامياً واضحاً في مستوى التناغم الاستراتيجي بين الهند والعالم العربي، لاسيما في مجالات تنمية الكفاءات، وبناء منظومات الابتكار، وتعزيز الدبلوماسية المعرفية.

وتم تنظيم القمة بالشراكة مع اتحاد الجامعات العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة المنح الجامعية (UGC) والحكومة الهندية، لتجسّد مساحة جامعة تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتوسيعه. وحظيت القمة أيضاً بدعم من شركتي "إليوسيان" (Ellucian) و"ماكغرو هيل" (McGraw Hill)، ما أكّد على دور التعاون الهادف بين القطاعات في تطوير أجندة استشرافية للتعليم العالي.

وفي كلمته الترحيبية، أكّد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، على الدور المتنامي للجامعات في زمن تتسارع فيه وتيرة التحوّل على مختلف المستويات. وقال الصغير: "تشهد منطقتنا مرحلة حاسمة من التحوّل التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، وهو تحوّل لا تكتفي الجامعات بمتابعته، بل تشارك في صياغته. ونتطلع في جامعة عجمان، من خلال تعزيز التعليم القائم على المهارات، وتوسيع نطاق البحوث ذات الأثر العملي، وتطوير التعاون الدولي، إلى ترسيخ دور التعليم العالي كقوة فاعلة في خلق الفرص ودعم التقدّم وخدمة المصلحة العامة."

واستقطبت القمة نخبةً من القادة الإقليميين والدبلوماسيين لتوسيع أفق هذا الحوار، من خلال كلمات ومدخلات أثبتت الأهمية الاستراتيجية للعمل الأكاديمي المدروس. وفي هذا السياق، أكد الاستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي في مجال التعليم العالي العربي. بدوره، تطرق الدكتور فراج العجمي، الوزير المفوض ومدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، إلى الإطار السياسي اللازم لتعزيز أنظمة البحث العلمي وتفعيل التعاون المشترك بين المنطقتين. من جانبه، سلط الدكتور ديباك ميتال، سفير الهند لدى دولة الإمارات، الضوء على تنامي الشراكة التعليمية بين الهند والعالم العربي، والدور المحوري الذي تلعبه الجامعات في تحويل هذه العلاقات الاستراتيجية إلى أثر أكاديمي واقتصادي واجتماعي مستدام.

كما شهدت القمة انعقاد أول مائدة مستديرة لرؤساء الجامعات في تاريخها، تحت عنوان "من الرؤية إلى العمل"، ترأّسها كلٌ من الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، والدكتورة فيديا يرافديكار، نائب رئيس جامعة سيمبيوسيس الدولية، وجمعت نحو خمسين من قيادات الجامعات في حوار استراتيجي رفيع المستوى هدفه تحويل الرؤى المؤسسية إلى نتائج ملموسة.

وتناول النقاش قضايا جوهرية تتعلق بصنع القرار القيادي، وتعزيز المساءلة المؤسسية، ومخرجات التوظيف، والتحوّل الرقمي، والتعاون العابر للحدود، مع التأكيد على أهمية انتقال الجامعات من مرحلة المبادرة الهادفة إلى تحقيق الأثر الملموس.

كما بحث المشاركون مجموعة من التدخلات والسياسات العملية الكفيلة بضمان جاهزية الخريجين لسوق العمل، بما في ذلك تطوير المناهج، ونماذج التعلم المدمج مع بيئات العمل، والشهادات الصغيرة المتخصصة، والبرامج المشتركة مع القطاع الصناعي.

وتطرّق القادة كذلك إلى سُبل توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي داخل الجامعات، والانتقال بها من مرحلة التجربة إلى تبنٍ مؤسسي شامل، إضافة إلى مناقشة كيفية مواءمة الأجندات البحثية مع الأولويات المجتمعية المحلية مع الحفاظ على القدرة التنافسية عالمياً.

كما شدّد الحوار على أهمية العدالة والمساواة في الوصول إلى الموارد التعليمية، مؤكداً على دور الاستدامة والابتكار في توسيع الفرص لا خلق حواجز جديدة، ودور الجامعات في إثبات قيمتها للمجتمع من خلال إسهامات عملية في مجالات الحراك الاجتماعي، والصحة العامة، وريادة الأعمال، وتنمية المجتمعات.

وعُقِدَ عقب ذلك حوارٌ جمع الدكتور أشوين فيرنانديز، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية والدولية في مؤسسة "كواكواريلي سيموندز" (QS)، والأستاذ الدكتور سي. راج كومار، المؤسس ونائب رئيس جامعة أو بي جيندال العالمية، وشهد نقاشاً معمّقاً حول الآليات العملية القادرة على تحويل التوجّه الاستراتيجي إلى تعاون مستدام. وتركّز الحوار على أطر الحوكمة التي تنظّم الشراكات الدولية، ومجموعات البحث المشتركة، ونماذج التعلم المرتبط بالقطاع الصناعي، بما يضمن تعاوناً أكاديمياً دولياً يثمر مخرجات مؤسسية ومجتمعية قابلة للقياس.

وخلال الجلسات العامة والحوار المتخصص، أكد المتحدثون على تنامي الدور المتوقع من الجامعات بوصفها شريكاً استراتيجياً في مسارات التنمية الوطنية والتعاون الدولي. وتطرّقت النقاشات إلى أدوات عملية لتعزيز البحث المشترك، والبرامج الأكاديمية المزدوجة، والتقدم الأكاديمي، والمبادرات التعليمية المشتركة، بما يواكب احتياجات سوق العمل والتحولات التكنولوجية المتسارعة.

واختُتم اليوم بسلسلة من اللقاءات الثنائية واتفاقيات تعاون، أثمرت أكثر من عشرين مذكرة تفاهم بين المؤسسات المشاركة، في تأكيد على الدور الفاعل للقمة في تحقيق مخرجات ملموسة تتجاوز الأفكار والحوارات. ومن خلال جمع قيادات من مختلف القطاعات والدول، ساهمت قمّة رؤساء الجامعات الهندية–العربية في تعزيز مكانة جامعة عجمان كمنصة عالمية للحوار في مجالات التعليم والسياسات والابتكار، وترسيخ الدور المتنامي للجامعات كمحرّك للتقدّم العابر للحدود.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول صرحٍ جامعي خاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعدُّ الجامعة مؤسسةً غير ربحية تلتزم بتقديم تعليم عالمي المستوى وتمكين قادة المستقبل. وتولي الجامعة اهتماماً بالغاً بالتميّز الأكاديمي، والانفتاح العالمي، والتأثير المجتمعي، وتسعى باستمرار إلى ترسيخ بيئةٍ تعليميةٍ متنوعة وشاملة تحتضن الابتكار وتعزز قيم النزاهة.

وفي عام 2024، حصلت جامعة عجمان على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC)، محققةً إنجازاً غير مسبوق كأول جامعة خاصة وغير ربحية في دولة الإمارات والمنطقة العربية تنال هذا التقدير المرموق. وبحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات لعام 2026، تبوأت جامعة عجمان المرتبة 440 على الصعيد العالمي والمرتبة 12 على مستوى المنطقة العربية والمرتبة السادسة على مستوى الدولة، فيما حققت المركز 241 عالمياً في مؤشر السمعة لدى جهات التوظيف والمركز الثالث محلياً. وتحتل الجامعة المركز الأول على مستوى دولة الإمارات والرابع عالمياً من حيث نسبة الطلبة الدوليين.

ومع قاعدة خريجين متنامية تضم أكثر من 45 ألف خريج حول العالم، تمضي جامعة عجمان قُدُماً في رسالتها لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل، ومدركة للمتغيرات العالمية، وملتزمة بالإسهام في بناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم والإنسانية جمعاء.

