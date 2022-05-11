- استمتع 7.8 مليون ضيفاً بالتجارب الترفيهية السياحية الشيقة، بالإضافة إلى تسوق المنتجات الفريدة، والمأكولات المميزة من جميع أنحاء العالم.

- أكثر من 80 ثقافة موزّعة على 26 جناحاً متنوعاً.

- تضمنت قائمة العروض الترفيهية حفلات موسيقية حية لفنانين مشهورين عالمياً، وعروضاً خاصة للأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من المهرجانات التي استمتع بها الضيوف جنباً إلى جنب مع "العرض الشيق: أبطال المرفأ" الذي يُقدّم للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت القرية العالمية، إحدى أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، موسِمها السادس والعشرين في 7 مايو 2022، حيث استقبلت عدداً قياسياً من الزوار بلغ 7.8 مليون ضيفاً في قلب الروائع منذ انطلاق موسمها في 26 أكتوبر 2021.

شهدت القرية العالمية تطوراً ملحوظاً لتصبح وجهةً رئيسية للعروض الترفيهية متعددة الثقافات التي ترتقي بتجارب الضيوف من المنطقة والعالم إلى مستويات جديدة. وجاء ذلك تزامناً مع الحركة السياحية النشطة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، كواحدة من أكثر الوجهات العالمية إقبالاً مع توافد ملايين الضيوف إليها لزيارة إكسبو 2020 دبي.

وقد شهد الموسم الغني بالأحداث الممتعة مجموعةً شيّقة من العروض، والمهرجانات، والفعاليات، والحفلات الموسيقية الحيّة. وفي ظل الإقبال الاستثنائي، قررت إدارة القرية العالمية تمديد الموسم 26، وإتاحة الفرصة للضيوف للاستمتاع باحتفالات عيد الفطر السعيد لأول مرة في تاريخها. ويعتبر الموسم المنصرم الأطول على الإطلاق، حيث استقبلت الوجهة ضيوفها لمدة 194 يوماً، متخطية عتبة الرقم القياسي السابق بأربعة أيام.

وفي هذه المناسبة قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "لقد استطاعت القرية العالمية تعزيز مكانتها كوجهة ثقافية فريدة من نوعها للضيوف من جميع أنحاء العالم لأكثر من عقدين من الزمن. ونحن فخورون بدورنا الحيوي ومساهمتنا المميزة في دعم مسيرة دبي لتصبح مركزاً عالمياً للترفيه والسياحة من الطراز الأول".

وأضاف أنوهي: "نحن في سعيٍ مستمر ودائم لدعم النّمو الاقتصادي والحيوي لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على النحو الأمثل، وذلك من خلال مساندة رواد الأعمال المحليين وجذب اهتمام الشركات العالمية للاستثمار في دبي. وشكَّل الشركاء الجدد لهذا العام نسبة 60% من منظومة شركاء القرية العالمية، مما يساهم في الحفاظ على تميّز وتجدد عروضنا، وبالتالي جذب الضيوف عاماً تلو الآخر. وأدت التحسينات التي أجريناها، تزامناً مع التركيز على الارتقاء بتجربة الزوار، إلى تشجيع أكثر من 90% من الضيوف للإعلان عن نيتهم العودة إلى القرية العالمية مرة أخرى. كما أننا نواصل إحراز تقدم مستمر في خططنا الهادفة لتعزيز مسارنا الخاص بالتحول الرقمي، عبر الاعتماد على تحليلات البيانات المتقدمة، وتقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي خلف الكواليس، وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على فهم احتياجات ضيوفنا وتلبيتها على نحوٍ أفضل، بالإضافة إلى تحسين بنيتنا التحتية والارتقاء بمستويات وقدرات الكفاءات".

التحولات الرقمية

تماشياً مع التزام القرية العالمية باعتماد سياسة الدفع الذكي، تبنت أكثر من 94% من المنافذ العاملة في الوجهة إجراء عمليات الدفع باستخدام البطاقات البنكية هذا الموسم. وقد رحب الضيوف بميزة الدفع الذكي التي ترتقي بمستويات الراحة، فقد

سجلت نسبة المدفوعات الرقمية ارتفاعاً بنسبة 300% خلال الموسم 26. وتهدف الوجهة إلى اعتماد خدمات الدفع باستخدام البطاقات والتطبيقات الذكية بنسبة 100% لتشمل جميع المنافذ في الموسم القادم 27.

وكانت القرية العالمية قد شهدت أيضاً زيادة هائلة وصلت إلى نسبة 700% في مبيعات التذاكر عبر الإنترنت، والتي جاءت من خلال تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية سهل الاستخدام والموقع الإلكتروني، إذ يوفر كلاهما تجربةً مميزة للضيوف. كما يوفر تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية، الحائز على جوائز، تجربةً شخصية جديدة وسلسة أثناء التنقل، وهو ما انعكس في زيادة عدد تحميلات التطبيق هذا الموسم على نحو قياسي، حيث ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 149% وعدد مرات تحميل التطبيق بنسبة 237% مقارنةً بـالموسم 25. وأضافت الوجهة ميزات جديدة في تطبيقها سهل الاستخدام لمساعدة الضيوف على تخطي قوائم الانتظار والاستمتاع بالعروض الحصرية والاستفادة بأكبر قدر ممكن من التجارب في قلب الروائع.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت القرية العالمية بوابة رقمية متكاملة وشاملة لشركائها التجاريين في قطاع السفر لتمكينهم من تصميم باقات مخصصة لعملائهم الراغبين بزيارة الوجهة. كما شهدت القرية العالمية، وبالتزامن مع زيادة عدد السياح في دبي وتزايد رحلات السفر الجوي، ارتفاعاً بنسبة 595% في مبيعات التذاكر من الشركات العاملة في مجال السفر مقارنةً بالموسم 25 200و% السابق الموسم عن

عروض واسعة النطاق تناسب جميع الأذواق

استمتع ضيوف القرية العالمية بتجارب لا تنسى في قلب الروائع، سافروا خلالها حول العالم للتعرف على مجموعة متنوعة من الثقافات.

وتوفر الوجهة للضيوف فرصة التعرف على مذاقات مختلفة من أنحاء العالم من خلال أكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى سوق القطارات المستوحى من "سوق المظلات" المشهور عالمياً في تايلاند، مع 14 عربة مقطورة تستعرض المأكولات التي يقدمها أكثر من 30 شريكاُ من آسيا والعالم. كما تألقت بحيرة التنين بمكانها الرائع كخلفية جديدة ومذهلة للسوق العائم الشهير، لتمنح الضيوف إطلالةً ومشهداً استثنائيين مع تمثال تنين نافث للنار بطول 20 متراً.

واستمتع الضيوف بالتجارب العابرة للقارات التي توفرها القرية العالمية في 26 جناحاَ - بما في ذلك جناح العراق الجديد كلياً - عبر مايزيد عن 3500 منفذ للبيع تمثل ما يزيد عن 80 ثقافة عالمية مختلفة، حيث تشكل المنتجات الأصلية التي تجسد الثقافات الحاضرة في الوجهة حوالي 80% من مجموع المنتجات المعروضة، والارتقاء بمستويات الترفيه إلى آفاقٍ جديدة مع العروض الثقافية التي استمتع الضيوف بها عبر الأجنحة المختلفة.

وكان أكثر من 400 فنان من جميع أرجاء العالم قد قدموا عروضهم على المسرح الرئيسي في القرية العالمية إلى جانب أكثر من 40 ألف عرض خلال الموسم المنصرم. واستعرضت الوجهة نجومها الجدد الرحالة: وليف، وزويا، وأوزكا وآية، للاحتفال بالفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى عرضهم الأول «أسطورة الصولجان» على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، كما تألق مسرح الصغار بعروض الشخصيات الكرتونية المحببة مع أكثر من 10 إنتاجات جديدة خاصة بالقرية العالمية، وعروض دولية شهيرة مثل: بيرن ذا فلوور وسوينغ لاتينو و AAINJA.

وعادت القرية العالمية خلال الموسم 26 مع مجموعة من الحفلات الحيّة الرائعة لفنانين عالميين من بينهم أصالة نصري، وتامر حسني، وسعد لمجرد، والمغنية البريطانية الشهيرة آن ماري.

كما شهد الضيوف العروض المليئة بعناصر التشويق بدءاً من "العرض الشيق: أبطال المرفأ " الذي يُقدَّم لأول مرة على الإطلاق في الشرق الأوسط ويضم مجموعة من العروض الخلابة على المياه في مشاهد تحبس الأنفاس، من ضمنها بركة ضخمة للدراجات المائية وألواح الدفع المائي، والغطس في الماء عن علو 75 قدماً (23 متراً)، وقفزات للدراجات المائية خلال المؤثرات النارية، والمغامرات الرائعة على ألواح التزلج المائي المزدوجة، بالإضافة إلى عرض السيارات التي تحمل أضواء LED الحائز على رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية، وغيرها العديد من المغامرات الاستثنائية. كما ازدهت "كرنفال" بأكثر من 170 من الألعاب والتجارب المثيرة والشيقة التي أدهشت العائلات والأطفال ومحبّي الإثارة والتشويق.

ولم تتوقف المتعة هنا، حيث أبهرت القرية العالمية الضيوف في رحلة من الغرائب والعجائب مع مجموعة من المعروضات الجديدة والرائعة في متحف "ريبليز صدّق أو لا تصدّق!®"، التي بلغ عددها ما يزيد عن 100 قطعة، بالإضافة إلى المسرح المتحرك رباعي الأبعاد في تجربةٍ حقيقية تحاكي الواقع الذي تشاهده في الفيلم مع عائلة مونستر ذات الشهرة العالمية، وقاعة "معرض الرعب" الجديدة. كما تم تطوير "متاهة المرايا العجيبة" التي تضم ما يزيد عن 100 من المرايا وتتميز بإضاءاتها المبهرة ومؤثراتها الصوتية المميزة مع تجارب مائية وتقنيات الواقع المعزز التي ضاعفت عامل التشويق للضيوف أثناء محاولتهم العثور على المخرج.

موسم من الاحتفالات

استقبلت الوجهة العائلية الشهيرة آلاف الضيوف خلال احتفالاتها باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. واستمرت الاحتفالات طيلة شهر ديسمبر مع أجواء متميزة وتجارب تسوق فريدة طوال فترة الأعياد، مع تناول الحلويات الرائعة من جميع أنحاء العالم. واستمرت الاحتفالات خلال ليلة رأس السنة الجديدة إلى ما بعد منتصف الليل مع عروض الألعاب النارية الموسيقية والفعاليات الثقافية احتفالاً ببداية عام 2022 في ثماني وجهات مختلفة حول العالم. واحتفت الوجهة كذلك في فبراير بحلول رأس السنة الصينية الجديدة مع التمنيات بالصحة والحظ والازدهار خلال عام النمر. كما شملت المهرجانات التي أقيمت في القرية العالمية هذا الموسم أيضاً "مهرجان الصغار مع الرحالة" الشهير و"احتفالات شارع السعادة" الجديدة كلياً، حيث قدّم أفضل الفنانين عروضهم من القارات الخمس في القرية العالمية.

وكان الموسم 26 قد امتد ليشمل الاحتفال بالتقاليد الرمضانية في القرية العالمية، حيث قدم مجلس العالم تجربة فريدة من نوعها مع أجواء نابضة بالحياة شهدت تجمعات لأفراد العائلة والأصدقاء خلال الشهر الفضيل. كما ساهمت مجموعة الفعاليات والعروض والديكورات خلال عيد الفطر في تعزيز مكانة القرية العالمية التي اعتبرت الوجهة العائلية المثالية للاحتفال خلال العيد.

ومن المتوقع أن تعود القرية العالمية في 25 أكتوبر 2022 بمجموعة جديدة من التجارب. أما رواد الأعمال المهتمين، فيمكنهم استكشاف الفرص الاستثمارية الرائعة التي يوفرها الموسم 27 والتسجيل الآن عبر زيارة موقع business.globalvillage.ae.

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- انتهى -

نبذة عن القرية العالمية

القرية العالمية هي الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وتعتبر من أكثر الوجهات الترفيهية التي يقصدها الضيوف حول العالم، حيث استطاعت منذ انطلاقتها أن تجسد ملامح العالم المختلفة وأن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم. وتعتبر القرية العالمية وجهة فريدة ومتكاملة للتمتع بأرقى تجارب التسوق والمأكولات والترفيه العالمية، وتقدم لضيوفها في كل موسم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تعد الأكثر ضخامة وتنوعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الضيوف في أجواء الهواء الطلق المتميزة، كما أنّها تبرز أفضل ما في ثقافة بلدان العالم ضمن فعاليات مهرجانية مفعمة بالحيوية، آخذة ضيوفها في رحلة مميزة حول العالم عبر مجموعة من الأجنحة يمثل كل منها غنى وثقافة مختلف البلدان، وتتفرد بما تقدمه من أشهى المأكولات العالمية بالإضافة إلى التجارب الترفيهية المذهلة عبر مجموعة واسعة من الألعاب المسلية والجولات الشيقة.

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