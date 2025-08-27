تُعزز التحليلات الآنية، والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات إدارة الحشود الذكية، وسلامة الفعاليات الكبرى في الشرق الأوسط، إلا أن نماذج الأمن المُركّزة على الإنسان لا تزال أساسية.

تُقام الدورة السابعة من معرض إنترسك السعودية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025.

الرياض، المملكة العربية السعودية: يتوجب على منظمي الفعاليات الكبرى في الشرق الأوسط تمكين نماذج الأمن التي تركز على الأفراد باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لضمان السلامة والحفاظ على ثقة الجمهور، وفقًا لنخبة من أبرز خبراء القطاع الذين سيتحدثون في معرض إنترسك السعودية 2025.

وجاءت هذه التعليقات من قبل ممثلي الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومؤسسة منتزه الملك سلمان، وشرطة أبوظبي، وشركة إيفينت كونسيبت كونسلتانسي، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لاستضافة مجموعة من الفعاليات الكبرى رفيعة المستوى بما فيها الحج السنوي ومعرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.

وبهذه المناسبة قال أحمد الشمري، قائد العمليات الأمنية: "إن تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية الصارمة ومراعاة الحساسية الثقافية وتجربة الزوار أمرٌ بالغ الأهمية، لذا يجب أن تكون العمليات سرية، ومراعيةً للمجتمع، ومتوافقةً مع إرشادات حماية التراث".

وفي معرض تعليقه على أهمية دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الخبرة البشرية، قال رشيد الزهراني، مدير السلامة والأمن في مؤسسة حديقة الملك سلمان: "إن نجاح تأمين الفعاليات في الأماكن العامة المفتوحة اليوم، مثل تلك الموجودة في الرياض، يتجاوز مجرد إظهار حضور قوي، بل إنه جهد ذكي واستشرافي يركز على السلامة وتوفير تجربة رائعة للزوار، مما يعني الجمع بين التكنولوجيا، مثل الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تراقب الحشود، وفريق عمل مدرب تدريباً جيداً يمكنه التفاعل مع المعلومات في الوقت الفعلي، حيث يبدأ ذلك بالتخطيط وتبادل المعلومات بين الشرطة ومنظمي الفعاليات والجهات الأخرى لفهم التهديدات ومنع حدوثها".

وبحسب المقدم الدكتور حمد خليفة النعيمي، رئيس قسم الاتصالات بمركز تكنولوجيا المعلومات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يمكن استخدام أدوات قادرة على تقديم رؤى في الوقت الفعلي عن أعداد الحشود وحركة المركبات واستخدام الهواتف المحمولة لمساعدة صناع القرار على الاستجابة للمخاطر المتطورة وغيرها من المتطلبات المتعلقة بالفعاليات عند ظهورها.

من جهته قال كونستانتين تورونتسيف، الشريك الإداري في شركة إيفينت كونسيبت كونسلتانسي: "إن التفكير المشترك والتعاون هما أساس الحماية الفعالة للفعاليات الكبرى".

وأضاف تورونتسيف قائلاً: "المعرفة قوة، وكل تجربة تُقدم رؤى فريدة. إن التعاون العالمي وتبادل الدروس المستفادة أساسيان لمنع الكوارث المستقبلية وضمان فعاليات أكثر أمناً في جميع أنحاء العالم".

سيشارك الخبراء الأربعة في جلسة بعنوان: "التميز في حماية الفعاليات الكبرى: رؤية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية للتجمعات واسعة النطاق"، والتي ستُعقد في اليوم الأول من معرض إنترسك السعودية 2025، حيث ستشهد الجلسة التي تُشكل جزءاً من قمة مستقبل الأمن التي تُقام بدعم من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق فرع الظهران، استكشاف المشاركين لتعقيدات حماية الفعاليات الكبرى، بدءاً من إدارة الحشود والاستجابة للطوارئ وصولاً إلى التنسيق بين المؤسسات والمراقبة الذكية.

وفي يوم افتتاح القمة، ستُعقد جلساتٌ أخرى، منها جلسة بعنوان: "التصميم الأمني المتكامل للمدن الذكية: دروس من نيوم"، وعرضٌ تقديميٌّ يتناول حركة الحشود وسهولة الوصول.

بالإضافة إلى قمة مستقبل الأمن 2025، ستشهد قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق اجتماع قادة القطاع والهيئات التنظيمية والخبراء الدوليين لمناقشة المشهد المتطور للسلامة من الحرائق في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة للمعرض): "ستشهد دورة هذا العام من معرض إنترسك السعودية اجتماع أبرز خبراء الأمن من الشرق الأوسط وخارجه في الرياض على مدى ثلاثة أيام، تُعقد خلالها جلساتٌ رفيعة المستوى لمناقشة القرارات وتبادل المعرفة والابتكار، ومع وجود أكثر من 27,000 من قادة القطاع وصناع القرار والمشترين النشطين تحت سقف واحد، حيث يوفر معرض إنترسك السعودية منصة مثالية للمتخصصين في جميع جوانب سلسلة القيمة الأمنية".

وستتضمن دورة هذا العام خمس فئات رئيسية من المنتجات تشمل كلاً من: الأمن التجاري والمحيطي والأمن السيبراني والأمن الوطني والعمل الشُرطي ومكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة.

وقد شهدت دورة هذا العام إقبالاً غير مسبوق، حيث تغطي مساحة العرض الإجمالية 30,000 متر مربع موزعة على سبع قاعات ومنطقة خارجية مخصصة.

هذا ويُقام معرض إنترسك السعودية، بتنظيم من شركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبترخيص من شركة ميسي فرانكفورت، وبالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي، ويعود المعرض للانعقاد في دورته السابعة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وفي هذا السياق قالت ريهام صديق، مدير معرض إنترسك السعودية لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة):"سيسلط المتحدثون والعارضون والحضور في إنترسك السعودية 2025 الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع الملحة، بالإضافة إلى الفرص التجارية غير المسبوقة لمحترفي الأمن في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، ونتطلع بدورنا إلى الترحيب بالزوار في إطار سعينا لدفع عجلة التقدم في قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في المنطقة".

معرض إنترسك السعودية، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، الفعالية العالمية الرائدة في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة ينطلق في الفترة الممتدة من 29 سبتمبر ولغاية 1 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وستكون هذه الدورة السابعة من المعرض الأبرز المتخصص في قطاعات السلامة والأمن والإطفاء في المملكة.

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية.

