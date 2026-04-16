نظم مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم وسكينة والجمعية الطبية الأوروبية، ندوة علمية عن بعد بعنوان "الصحة النفسية في التعليم خلال الأزمات"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

تأتي هذه الندوة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم، حيث تزايدت التحديات النفسية التي تواجه الطلبة والمعلمين.

تضمنت مشاركة كلًا من الدكتور خالد القادري، استشاري طب نفسي اطفال بسكينة، والبروفيسور فرانشيسكا روبولوتا، رئيسة قسم العناية المركزة والتخدير بجامعة كاتانيا بإيطاليا ومستشارة في مجلس الجمعية الطبية الأوروبية، ومدير الجلسة الدكتورة داليا مبروك، مديرة البحوث والتدريب في مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات.

تم مناقشة عددًا من المحاور الجوهرية المرتبطة بالصحة النفسية في البيئة التعليمية خلال الأزمات، حيث ركز الدكتور خالد القادري على الدور المحوري للأسرة في دعم نفسية الأبناء خلال الأزمات، وأوضح أهمية وعي الأهل بالمؤشرات المبكرة التي قد تدل على احتياج الطفل أو المراهق للدعم النفسي، كما شدّد على أن دور الأسرة لا يقتصر على الملاحظة فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم الدعم النفسي الفعّال.

من جانبها، استعرضت البروفيسورة فرانشيسكا روبولوتا تجارب دولية متعدّدة خلال جائحة كورونا، مسلّطة الضوء على كيفية توظيف مفاهيم الصحة النفسية في التعامل مع تداعيات الأزمة على الطلبة، وقدّمت نماذج عملية من دول مختلفة توضّح أثر الدعم النفسي في تحسين جودة التعلّم وتقليل مستويات القلق والضغط النفسي لدى الطلاب.

جاوبت الندوة على عدد من الأسئلة التي تطرح حاليًا من ضمنهم كيفية التعرّف المبكّر على مؤشرات الاضطرابات النفسية لدى الأطفال والمراهقين، سبل حماية الصحة النفسية خلال الأزمات بطرق بسيطة وفعّالة، كيف يمكن للمعلم أن يدعم الآمان النفسي لطلابه، مع الحفاظ على سير العملية التعليمية بكفاءة.



وفي ختام الندوة، تم طرح عدد من الحلول والتوصيات العملية، حيث قدّم الخبراء رؤى علمية وتطبيقية أسهمت في توضيح العديد من الجوانب المرتبطة بمحاور الجلسة، بما يعزّز من وعي المجتمع الأكاديمي ويؤكد على أهمية التكامل بين الدعم النفسي والمنظومة التعليمية.

