جدة- المملكة العربية السعودية- يسر اتحاد أمان الإعلان عن انعقاد الاجتماع السنوي الرابع عشر، الذي يمثل الملتقى المهني الأول لشركات التأمين وإعادة التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . تستضيف هذا الحدث المميز الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات ، ومن المقرر أن يُقام في العاصمة الجزائرية الجزائر خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2024 .

سيجمع هذا الحدث المرتقب كبار المهنيين والخبراء وأصحاب المصلحة في مجال الائتمان والمخاطر السياسية من جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . يهدف اللقاء إلى مناقشة وتبادل الاستراتيجيات لتعزيز التأمين الائتماني والتبادل التجاري، مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما سيعمل الاجتماع السنوي العام كمنصة لتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز إدارة المخاطر وخدمات التأمين في المنطقة.

وعلّق الدكتور خالد خلف الله، الأمين العام لاتحاد أمان، قائلاً: "يسعدنا استضافة الاجتماع السنوي العام الرابع عشر في الجزائر. يمثل هذا الحدث فرصة فريدة لأعضائنا للالتقاء وتبادل الرؤى والتعاون في استراتيجيات تهدف إلى تعزيز التأمين على الائتمان وتطوير التبادل التجاري في جميع أنحاء إفريقيا والدول العربية والإسلامية، مما يضمن النمو المستدام والمرونة في المنطقة. في ظل تعقيدات المشهد العالمي المتزايدة، أصبح دور اتحاد أمان في تعزيز التعاون والابتكار أكثر أهمية من أي وقت مضى. نتطلع إلى مناقشات مثمرة ورؤى قيمة تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة لدينا".

سيتضمن الحدث جدول أعمال شاملاً، يضم كلمات رئيسية وجلسات تواصل تسلط الضوء على التطورات الهامة في المؤسسات الأعضاء في اتحاد أمان خلال عام 2023. تشمل محاور التركيز تعزيز التعاون الإقليمي من أجل الاستدامة العالمية، ودور التأمين الائتماني في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية المعلومات الائتمانية في التخفيف من المخاطر وتعظيم استردادات الائتمان التجاري، بالإضافة إلى دور مؤسسات التنمية متعددة الأطراف والتعاون العالمي في إطلاق إمكانات التجارة الأفريقية العربية. كما يوفر اللقاء فرصة للحضور للتفاعل مع قادة الصناعة، واكتساب رؤى حول اتجاهات السوق الحالية والتوقعات المستقبلية، واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع.

يظل اتحاد أمان ملتزماً برسالته في تعزيز أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات أعضائه، والمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة التأمين ضد المخاطر في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . يعد الاجتماع السنوي العام الرابع عشر في الجزائر بأن يكون حدثاً بارزاً في تحقيق هذه الأهداف.

لمزيد من المعلومات حول الفعالية وتفاصيل التسجيل، يرجى زيارة موقع اتحاد أمان. وللاستفسارات، يرجى الاتصال بأمانة اتحاد أمان عبر البريد الإلكتروني: secretariat@amanunion.net أو زيارة موقعه الإلكتروني: www.amanunion.net .

نبذة عن اتحاد أمان

اتحاد أمان هو منتدى مهني يجمع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي و المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) . تأسس الاتحاد في 28 أكتوبر 2009، إثر اتفاقية ثنائية بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) و المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (أيسك) ، بهدف توحيد الجهود وإنشاء اتحاد لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء.

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