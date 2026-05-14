حصدت الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، جائزة تطوير التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، تقديراً لجهودها المتميزة وإنجازاتها في تطوير أنظمة الموارد البشرية، وتحديث العمليات التشغيلية داخل بيئة العمل، ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجوائز العالمية التي تمنحهاSAP للمؤسسات الرائدة في تبنّي الحلول الرقمية المبتكرة.

ويعكس هذا التكريم التزام الشركة المستمر بالابتكار المؤسسي، وتطوير بيئة عمل مرنة وفعّالة تعتمد على أحدث التقنيات في التحول الرقمي، بما يدعم أهدافها الاستراتيجية في التميز والاستدامة، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تبنّي الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة.

وقال سعيد شرار، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة: "يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو التميز المؤسسي، ويعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي التي ننتهجها في تطوير منظومة الموارد البشرية، وإن اعتمادنا على الحلول الرقمية الحديثة أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة الموظف، ويؤكد التزامنا المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في دعم الابتكار المؤسسي وتعزيز ثقافة التحول الرقمي المستدام."

وتواصل الشركة جهودها في تحسين تجربة العملاء والموظفين عبر تطوير الخدمات الرقمية، ودعم الابتكار المؤسسي، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي المستدام، إلى جانب الإشراف على مبادرات الأتمتة، وتحليل البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات العالمية.

نبذة عن الشركة:

تُعد الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم وتسريع نمو الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. كما تعمل على تشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة، بما يضمن تحقيق الرفاهية المستدامة.

