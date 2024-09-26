الرياض : تنطلق الأربعاء على مضمار السرعة في ميدان ديراب، منافسات الجولة الأولي لبطولة السعودية تويوتا دراق 2024، والتي تستمر خلال الفترة من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار بالتعاون مع وزارة الرياضة.

وتبدأ منافسات فعاليات الجولة الأولى بالتسجيل والفحص الفني والتجارب الحرة اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الخميس. كما تتواصل الفعاليات يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر بانطلاق التصفيات النصف النهائية والجولات النهائية لجميع الفئات.

وينتظر أن تشهد هذه الجولة منافسات قوية، حيث من المقرر أن تشهد مشاركة أكثر من 70 متسابقاً من نخبة السائقين في المملكة والمنطقة.

يذكر أن هذه البطولة تعد أكبر سلسلة سباقات دراق في المملكة، والأبرز لناحية مستوى التنافس والاحترافية، ولضمان استمرارية تألق بطولة السعودية تويوتا، سخّر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية كافة الإمكانات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والشركاء والرعاة، للتأكد من توفير جميع المقومات المطلوبة لانطلاق الجولة.

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