بعد خمس سنوات، تستعد دبي لاستضافة أكبر مهرجان سينمائي في المنطقة مع ريد كاربتس، وبلوك باستر بريميرز، وسكريننج اوف جلوبال اندبندنت برودكشنس، وصندوق الأفلام، والجوائز، والحفلات اللاحقة، واستقبال والترحيب بالمشاهير، وأسواق المحتوى وأكثر من ذلك

مهرجان ميتا السينمائي - يقام مهرجان سينمائي دولي جديد في دبي في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر في مجمع سينمات فوكس في نخيل مول في نخلة الجميرة، ويقول المنظمون إنه سيغير صناعة السينما والترفيه المتنامية في المنطقة تدريجياً مع تعزيز مكانة دبي كمركز ترفيه عالمي.

هذا وقد أعلن منظمو المهرجان جريت مايند ايفنتس مانجمنت ذ م م وشركاء المهرجان مجمع سينمات فوكس عن مهرجان عالمي مليء بالإثارة لمدة ثلاثة أيام والذي سيشمل الأفلام العالمية، والعروض الأولى، والأفلام الروائية الإقليمية، والسجاد الأحمر مع نجوم ومواهب من العالم العربي، وهوليوود، وبوليوود، ونوليوود واستقبال المشاهير وعمل اللقاءات معهم، وإطلاق صندوق الأفلام والجوائز والحفلات اللاحقة وأسواق المحتوى وغير ذلك الكثير.

يمكن لصانعي الأفلام من الإمارات والشرق الأوسط وحول العالم تقديم محتواهم لإدراجه في جدول العرض وبرنامج الجوائز. وسيلعب مهرجان ميتا السينمائي دورًا بارزًا في صناعة السينما العالمية كمنصة حيوية يتم من خلالها تقديم المحتوى المتنوع إلى سوق استهلاكي أكثر تنوعًا، وهذه نقطة تعطي أفضلية للمهرجان الذي يقام في دبي.

وبذلك، ستشهد دبي عودة المهرجانات السينمائية والترفيهية الدولية التي ستعزز أيضًا تطوير المحتويات المحلية والإقليمية. هذا هو أول مهرجان سينمائي يقام في الإمارات العربية المتحدة منذ خمس سنوات ويعكس عودة الأنشطة الترفيهية في أحد الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم.

قالت ليلى ماسيناي مدير المهرجان والشريك الإداري لشركة جريت مايند ايفنتس مانجمنت ذ م م، منظمة مهرجان ميتا السينمائي في مؤتمر صحفي حافل عقد في النخيل مول، "سيعيد مهرجان ميتا السينمائي تنشيط صناعة السينما والترفيه في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث نخطط أيضًا لدعم تطوير الأفلام الإبداعية من خلال صندوق الأفلام"، سيقود مهرجان ميتا السينمائي، وهو الأول من نوعه، نمو صناعة السينما في الشرق الأوسط وأفريقيا - من خلال جذب المواهب العالمية والمشاهير وهواة السينما إلى دبي. كما سيجمع أفضل الأفلام العربية وأفلام هوليوود وبوليوود والأوروبية والآسيوية والأفريقية ونجوم السينما تحت سقف واحد. سيضيف مهرجان الأفلام هذا سببا إلى الأسباب العديدة التي تدفع النجوم والمواهب لزيارة دبي".

"نحن مصممون، مع طفرة تطوير المحتويات المحلية وإنتاج الأفلام الإقليمي، على إحياء ثقافة مهرجان الأفلام في دبي، وتوفير منصة عرض عالمية للإنتاج الإقليمي. كانت الأخبار مليئة بالقوى السينمائية بما في ذلك موفي سينما التي بدأت استوديوهاتها الخاصة ودور مجمعة سينمات فوكس التي تهدف إلى إنتاج 25 فيلمًا في 5 سنوات، لإنشاء محتوى عربي للمنطقة. سيكون هذا المهرجان المنصة الخاصة بالمنطقة لعرض مثل هذه الأفلام المحلية".

أوضحت ليلى مسينائي، في المؤتمر الصحفي، أيضًا كيف يمكن لصانعي الأفلام والمخرجين والمنتجين المهتمين تقديم أفلامهم ، وكيف سيتم اختيار الأفلام، وما هي الفوائد، وأين ومتى ستتوفر التذاكر وغيرها من المعلومات المتعلقة بالمهرجان.

سيوفر مهرجان ميتا السينمائي فرصة لصانعي الأفلام والموزعين والنقاد وغيرهم من الأشخاص المهتمين لحضور عروض الأفلام والاجتماع لمناقشة التطورات الفنية الحالية في الفيلم. أحثهم على تقديم أفلامهم إلى لجنة الاختيار. سيوفر مهرجان ميتا السينمائي منصة لصانعي الأفلام لدينا لعرض أفكارهم الإبداعية وقصصهم ومواهبهم ومهاراتهم في صنعها ".

"من أجل دعم تطوير صناعة السينما المحلية والإقليمية، نعلن أيضًا عن إنشاء صندوق أفلام سيمول فكرتين لمحتوى ما قبل الإنتاج مقدمين من مواهب إقليمية - فكرة فيلم روائي كامل وفكرة وثائقية واحدة تم اختيارهما للإنتاج، وسيعرضان لاحقًا في النسخ المستقبلية للمهرجان. سيتم دعم هذه الأفلام من خلال التسويق والتوزيع في جميع أنحاء العالم. هذه الميزة مخصصة لاكتشاف المواهب العربية والمساهمة في إنتاج محتوى عربي على مستوى عالمي.

من المقرر أن يجلب هذا الحدث أحدث الأفلام الرائجة التي حققت أفضل مبيعات للتذاكر بالإضافة إلى الإنتاجات المستقلة والإقليمية والمحلية. وسيختتم المهرجان بحفل ختامي وحفل توزيع الجوائز في 29 أكتوبر، حيث سيتم تكريم أفضل الأفلام في المهرجان.

سيرافق الممثلين والنجوم العديد من الإصدارات الناجحة في جوانب السجادة الحمراء الحصرية والحفلات اللاحقة، مع فرصة للجمهور للتفاعل مع نجومهم وصانعي الأفلام المفضلين لديهم. سيتم عرض أفلام محددة والحركة الحية المحيطة بالعروض في دبي في وقت واحد في سبع دول مختلفة، المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر ومصر ولبنان، مما يجعلها الأولى من نوعها في العالم لتوسيع نطاق عرض الأفلام حتى لجمهور أوسع.

ومن جهته، قال توني المسيح، العضو المنتدب لسينمات ماجد الفطيم: " تفخر وكس سينما بصفتها داعمًا قويًا وداعمًا لصناعة السينما الإقليمية، بكونها شريكًا في افتتاح مهرجان ميتا السينمائي. وتعتبر مثل هذه الأحداث ضرورية لتطوير قطاع السينما والترويج له والاحتفاء به، خاصة وأن المنطقة أصبحت سوقًا ذات أهمية متزايدة لشباك التذاكر العالمي. ويمكن لصانعي الأفلام والمتخصصين في الصناعة ومحبي الأفلام توقع مجموعة متنوعة من العروض الأولى والعروض والأحداث السينمائية الأخرى على مدار ثلاثة أيام ".

سينشئ مهرجان ميتا السينمائي أيضًا صندوقًا للأفلام، والذي سيمكن صانعي الأفلام الناشئين من عرض سيناريوهاتهم. إن رعاية الموجة التالية من المواهب وتوفير منصة لأصواتهم الإبداعية لهو عنصر أساسي لبناء صناعة أفلام مزدهرة ومستدامة ".

ستختار لجنة الاختيار المكونة من خبراء صناعة السينما والنقاد أفضل الأفلام من جميع أنحاء العالم. وبحلول نهاية أغسطس، سيختار المنظمون جميع الأفلام ويؤكدون قائمة المشاهير الذين سيحضرون المهرجان.

يشمل ميتا لسوق الأفلام الجوائز التالية: جائزة أفضل فيلم إنجليزي، جائزة أفضل فيلم عربي، جائزة أفضل فيلم من جنوب شرق آسيا، جائزة أفضل فيلم أفريقي، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، جائزة أفضل فيلم وثائقي، جائزة أفضل فيلم آسيوي، جائزة أفضل فيلم قصير، صندوق غرفة الكاتب، صندوق الأفلام الخيالية ، وصندوق الأفلام الوثائقية.

وقال المنظمون إنه سيتم الإعلان عن المزيد من الإعلانات من الآن وحتى تاريخ المهرجان بما في ذلك العرض الأول ومشاركة المشاهير والإصدارات الرائجة التي حققت أفضل مبيعات للتذاكر وما إلى ذلك مع الكثير من المفاجآت.

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معلومات حول مهرجان ميتا السينمائي

مهرجان ميتا السينمائي هو أول مهرجان سينمائي يقوده القطاع الخاص والصناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. سيكون مهرجان ميتا السينمائي أول مهرجان سينمائي في دبي منذ خمس سنوات، والذي سيكون أكبر وأفضل مما كنا عليه في السابق. سيجمع أفضل صناعات السينما في هوليوود وبوليوود والأفلام والنجوم الأوروبية والآسيوية والأفريقية تحت سقف واحد.

تنظم شركة جريت مايند ايفنتس مانجمنت ذ م م بالاشتراك مع مجمع سينمات فوكس، مهرجان ميتا السينمائي. وهو أول مهرجان سينمائي من نوعه سيساعد في قيادة نمو صناعة السينما في الشرق الأوسط وأفريقيا - من خلال جذب المواهب العالمية في دبي.