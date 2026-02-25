العضوية تأتي عقب مشاركة الأوركسترا الوطنية في منتدى بكين للموسيقى السيمفونية حيث ألقت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي كلمة رئيسية تناولت مسار التأسيس والرؤية الفنية للأوركسترا الوطنية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى الاتحاد الدولي لفنون الأداء، في خطوة استراتيجية تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات على الساحة الثقافية العالمية، وتؤكد التزام الأوركسترا الوطنية ببناء جسور حوارٍ وتعاونٍ مستدامة مع أبرز المؤسسات الفنية الدولية.

ويأتي هذا الانضمام عقب مشاركة الأوركسترا الوطنية في منتدى بكين للموسيقى السيمفونية، حيث دُعيت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لإلقاء كلمة رئيسية استعرضت خلالها نشأة الأوركسترا الوطنية التي تستلهم أصالتها من التراث الموسيقي الإماراتي وتنوع برامجها الموسيقية لتعكس طموح الدولة في بناء صوت موسيقي معاصر. وقد عكست الدعوة والتفاعل الواسع مع كلمة الشيخة علياء اهتماماً دولياً متزايداً بمشروع الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتيح هذا الانضمام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة مد جسور التواصل الثقافية والفنية مع منظومة الاتحاد الدولي لفنون الأداء، والتي تضم كبرى مؤسسات فنون الأداء من أكثر من 22 دولة عبر أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، والأمريكيتين. ويوفر الاتحاد منصة عالمية للتواصل وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بما يسهم في إطلاق مبادرات فنية مشتركة تجمع تنوّع الثقافات والتقاليد الإبداعية في إطار واحد. وتسهم هذه العضوية بتعزيز رؤية الأوركسترا الوطنية في بناء شراكاتٍ وعلاقاتٍ ثقافية مستدامة حول العالم، وإيصال هوية دولة الإمارات إلى أرفع المستويات الدولية، مستندةً إلى صوتٍ وطني أصيل يعكس هوية الدولة وطموحاتها وقيمها الرفيعة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "إن انضمام الأوركسترا الوطنية إلى الاتحاد الدولي لفنون الأداء هو خطوة أساسية في بناء حضورنا الدولي، وهو ما مثّل جوهر مشاركتنا في منتدى بكين، حيث استعرضنا من خلال الحوارات الفاعلة والمعمقة مع شركائنا العالميين جهود دولة الإمارات ومنهجيتها الفريدة في بناء المؤسسات الثقافية. ونحن في غاية السعادة بالانضمام إلى الاتحاد، الذي يشكّل منصة قائمة على التعاون وتبادل الخبرات والحوار الثقافي، ونراه بداية لتبادل أوسع يقوم على العمل المشترك الذي يربط بين التقاليد الموسيقية والأفكار الطموحة".

تأسس الاتحاد الدولي لفنون الأداء في عام 2020 بمبادرة من المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين، ويهدف الاتحاد الذي يضم حالياً 34 مؤسسة من مختلف أنحاء العالم إلى توفير منصة عالمية تتيح لروّاد فنون الأداء التعاون ودعم مشاريع الإنتاج المشترك، والمشاركة في الجولات الفنية والمبادرات الرقمية وتنمية المواهب.

ويشكّل انضمام الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة محطة بارزة ضمن مسيرتها الدولية، حيث يرسي الأساس المتين لبناء شراكاتٍ إبداعية وعلاقات تعاون ثقافي مستدامة.

لمحة عن الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي مبادرة ثقافية رائدة متجذرة في التراث الموسيقي الإماراتي، ومرتبطة بالتقاليد الموسيقية في جميع أنحاء العالم. ويقود الأوركسترا كلٌّ من رئيس مجلس الإدارة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة في وزارة الخارجية؛ والمدير العام الشيخة علياء بنت خالد القاسمي. وبصفتها الأوركسترا الوطنية الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تجمع بين 70 موسيقياً و30 مغنياً في فرقة واحدة، للاحتفاء بالتراث الموسيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتنوع الثقافي في المجتمعات العصرية. كما تهدف إلى بناء صوت وطني يعكس التنوع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحرص الأوركسترا الوطنية على توفير فرص التدريب والتعليم للموسيقيين الناشئين، والحفاظ على التراث وتمكين الجيل القادم من الفنانين، وذلك من خلال تقديم برامج مخصصة وعقد شراكات عالمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.uaenationalorchestra.ae.

