الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – تواصل مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب دورها كمحرك رئيسي لتنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بإمارة رأس الخيمة ، برؤية طموحة لتوفير خدمية محفزة على النجاح والاستدامة ، ومن هذا المنطلق انطلقت أعمال ملتقى رواد الاعمال بمقرغرفة تجارة رأس الخيمة ورعايتها ، بحضور سعادة يوسف اسماعيل رئيس مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب ، سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة .

وأكد رئيس مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب في كلمة له ، على أن الملتقى يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققتها المؤسسة في فعالياتها السابقة لرعاية رواد الاعمال ، وتجسيدًا لحرص مؤسسة سعود والغرفة معاً على دعم رواد الأعمال ، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالامارة ، مشيراً الى أن الملتقى يهدف إلى توفير منصة تجمع رواد الأعمال بالجهات الداعمة والمستثمرين ، وفتح آفاق أوسع للتسويق وبناء الشراكات وتبادل الخبرات ، واستعراض قصص نجاحاتهم ، وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل الحر، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويتوافق مع مستهدفات " رؤية إمارة رأس الخيمة 2030 " .

كما تضمّن حفل انطلاق فعاليات الملتقى بعدها عرضًا مرئيًّا استعرضت فيه مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب مسيرتها وانجازاتها وأهدافها ، إلى جانب تكريم الرعاة الداعمين والمساهمين شركاء النجاح تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح هذه الفعالية .

كما شهد الملتقى عدداً من الفعاليات المصاحبة ، منها حلقات نقاشية وتوعوية تثري الجانب المعرفي ، والخبراتي لأصحاب وصاحبات الاعمال ، استعرضوا خلالها قصص نجاحاتهم وتجاربهم الملهمة ، مشيرين الى حزمة من القضايا والمحاور الرئيسية التي تعتبر من مرتكزات ريادة الأعمال ونجاحها ، طارحين عدداً من الأفكار النوعية ، التي تشكل خارطة طريق للراغبين بتطوير مشاريعهم وأعمالهم ، وتمثلت قصص النجاح والنماذج الملهمة التي رواها رواد الاعمال ، في محمد النعيمي صاحب مسيرة مهنية متميزة ويترأس شركة " مسافة " للاستشارات وإدارة المشاريع ، خالد النقبي صاحب مشروع موشي دبي ، أمينة الاحمد صاحبة مشروع مكتب الاحمد للمحاماة .

ثم قام الحضور بجولة في المعرض المصاحب للملتقى الذي يحتضن مشاريع رواد الاعمال ، حيث اطلع على ما يقدمه المعرض من مبادرات وبرامج تعكس الابداع والابتكارات ، مشيدين بهذه الجهود الطيبة ، وبهذه المبادرات التي تسهم في دعم المواهب الوطنية .

وفي تعليق لسعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة التجارة أكد على تواصل غرفة التجارة ومؤسسة سعود معاً على ترسيخ منظومة وطنية متكاملة لدعم ريادة الاعمال والابتكار ، مشيراً الى ان المبادرات والبرامج الوطنية التي نفذتها وتنفذها حكومة رأس الخيمة ، أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بالامارة .

ومن جهته أكد سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة ، على أن الغرفة ستعمل جاهدة خلال السنوات المقبلة على دعم مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب ، وسيحرصون معاً على تحويل الافكار النوعية الى فرص استثمارية مستدامة ، لتعزيز النمو الاقتصادي ورفد مسارات التنمية الشاملة ، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية الداعمة لرواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

