أبوظبي : أعلنت "اصنع في الإمارات" المنصة الصناعية الرائدة، عن فتح باب تسجيل الإعلاميين والزوار لحضور فعاليات النسخة الخامسة والأكبر في تاريخها، والتي تنعقد في مركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 4 ولغاية 7 مايو المقبل.

وتنعقد "اصنع في الإمارات 2026" تحت شعار "بنظهر أقوى"، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "، وتنظمها مجموعة أدنيك، أحدي شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك.

وسيشهد "اصنع في الإمارات" في نسخته الجديدة العديد من المناقشات والدراسات المعمقة حول مستقبل القطاع الصناعي وفرص تعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث إنه من المتوقع خلال الفعالية العمل على إطلاق المبادرات الرامية لدعم الشركات للاستفادة من المُمكنات والمزايا المقدمة على مستوى بيئة الأعمال، والتحول التكنولوجي، والتمويل التنافسي، والاستدامة الصناعية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه النسخة من "اصنع في الإمارات"؛ التي تُعّد الأضخم من حيث المشاركة والمساحة والحضور المتوقع، تأكيداً لدورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة على المدى البعيد، وذلك بوصفها فعالية رائدة في قطاع الصناعة على مستوى المنطقة، إذ توفّر "اصنع في الإمارات 2026” منصة لاستعراض الابتكارات وبناء شراكات استراتيجية، ودفع النمو الصناعي إلى جانب الجهات الحكومية والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين.

وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك الصناعات المتقدمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصنيع، والمعادن والحرف اليدوية، وغيرها كثير.

وستكون النسخة الخامسة من منتدى "اصنع في الإمارات" حدثًا استثنائياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للصناعات المتقدمة، تعكس البيئة التنظيمية الأمنة للدولة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها، بالتوازي مع جهود الدولة الاستراتيجية لتصبح مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة والمبتكرة.

وتنطلق فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" ، بمشاركة 12 قطاعاً صناعياً من الشركات الرائدة في مختلف مجالات الصناعة المتقدمة، وبحضور كبار العارضين من بينهم شركات صغيرة ومتوسطة والمؤسسات متعددة الجنسيات.

نبذة عن "اصنع في الإمارات":

تُعد "اصنع في الإمارات" المنصة الوطنية الرائدة لدفع نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والتي يتم تنظيمها سنوياً. وتجمع المنصة في دورتها الخامسة، صنّاع القرار وقادة القطاع الصناعي والمستثمرين العالميين ورواد الأعمال والمبتكرين، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وحشد الاستثمارات، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.

ومنذ إطلاقها، أسهمت المنصة في تسهيل توقيع اتفاقيات شراء وتوريد بمليارات الدراهم، وساهمت في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامج المحتوى الوطني(ICV)، إلى جانب دعم توسّع الشركات في الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منصة "اصنع في الإمارات"، وتنظمها مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات مُدن، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة "أدنوك"، بما يدعم طموحات دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.moiat.gov.ae

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: media@moiat.gov.ae

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسم السياسات الصناعية وتعزيز التحول التكنولوجي، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي مستدام، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد والأمن الوطني، وتساهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، وتعزيز المرونة والجاهزية والاستباقية الوطنية في مختلف الظروف.

وتأسست الوزارة في يوليو 2020 بهدف تمكين القطاع الصناعي الوطني وتسريع التحول الصناعي في الدولة، حيث تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الوطنية الداعمة لنمو صناعات المستقبل ومرونة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الصناعية. وتعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، ودعم التحول التكنولوجي، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الأغذية والأدوية والتكنولوجيا الطبية والدفاع والفضاء والطيران والاقتصاد الرقمي. كما تعمل الوزارة على تعزيز المحتوى الوطني، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يساهم في دعم تنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية والدولية. من خلال مبادرات مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني (ICV)، وبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي (TTP) تربط الوزارة المصنّعين والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال بفرص المشتريات وممكنات التمويل والشراكات، بما يعزز نمو الأعمال ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

نبذة عن "مدن القابضة":

انضمت مجموعة أدنيك إلى محفظة مدن القابضة في العام 2024، بعد عملية استحواذ استراتيجية، مما عزز من تنوع واستدامة أعمال الشركة. وتتخذ مدن القابضة من أبوظبي مقرًا لها، وهي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتُعد من أبرز الجهات الاستثمارية في الدولة، إذ تمتلك كلٌ من مجموعة القابضة والشركة العالمية القابضة الحصة الأكبر فيها. ومن خلال محفظة أعمال متنوعة تغطي القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، تواصل مدن القابضة الاستثمار في مشاريع استراتيجية ومؤثرة، وتُسهم في تشكيل مستقبل الحياة الذكية>وتهدف الشركة إلى تحقيق قيمة طويلة الامد ، عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وبناء منظومة متكاملة للحياة الذكية.

نبذة عن مجموعة "أدنيك":

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد "كابيتال للفعاليات"، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهي شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

لاستفسارات وسائل الإعلام، يرجى التواصل عبر البريد الإليكتروني: ADNEC@Apcoworldwide.com

-انتهى-

#بياناتشركات