دبي،– ابتكارات فائزة اختتمت بها النسخة الثانية من هاكاثون صحة المرأة "هاكاثون فيمتك" الذي أطلقه جناح المرأة، تنوعت بين حل ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة التشخيص الطبي، وتطبيق نظام غذائي متكيف مع أطوار الدورة الشهرية، وجهاز قابل للارتداء للوقاية وعلاج التهاب الثدي.

شارك في البرنامج 46 طالب وطالبة في الفئة العمرية 18-16 سنة من23 مدرسة مختلفة و20جنسية، لاكتشاف الفجوات الأكثر إلحاحاً في صحة المرأة ضمن مجالات الرعاية السريرية والبحث العلمي والابتكار والنظم الصحية، إلى جانب تسليط الضوء على الأثر الاقتصادي لمعالجة هذه الفجوات، وما يمكن أن تضيفه من عائدات تُقدر بنحو تريليون دولار أمريكي سنوياً إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040.

استهل الهاكاثون بكلمة افتتاحية قدمتها الدكتورة تمارا الدويري، استشارية طب الأسرة في المستشفى الأمريكي بدبي، تبعها ورشات عمل مكثّفة للطلبة ضمن فرق موجّهة وبإشراف ثمانية خبراء في مجالات البحث العلمي، وصحة المرأة، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا حيث ركّزت على تطوير حلول مبتكرة قائمة على البحث العلمي ومدفوعة بالتقنيات الحديثة. شهد الهاكاثون زيادة بنسبة 30 في المئة في عدد المشاركات مقارنة بالنسخة الافتتاحية عام 2025، حيث عرضت عشر فرق مشاركاتها أمام لجنة التحكيم المختصة وأعلن من بينها ثلاثة فرق فائزة.

وقالت مها غورتن، رئيس جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي: “النسخة الثانية من هاكاثون صحة المرأة تمثل خطوةً جديدةً في مهمتنا لمستقبل أكثر تطوراً وشموليةً في قطاع الرعاية الصحية. حيث تناول الشباب المبتكرون قضايا محورية في صحة المرأة مع خبراء القطاع، مما ساهم في تمكين المواهب الناشئة وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين."

تصدر (Bloom) «بلوم» المركز الأول، وهو جهاز داعم للرضاعة قابل للارتداء كوسيلة تساهم في الوقاية وعلاج التهاب الثدي، يعتمد تقنية التدفئة اللطيفة للمساهمة في تصريف قنوات الحليب المسدودة، وتعزيز الراحة أثناء الرضاعة الطبيعية ما يعزز الرابط بين الأم ووليدها.

قالت هدى العبادي، مشاركة في فريق «بلوم» (Bloom)من كلية جميرا: " كانت مشاركتنا في هاكاثون صحة المرأة تجربة رائعة بكل المقاييس. وكان من المذهل حقاً، العمل مع هذا العدد الكبير من الطلبة المبدعين والموهوبين من أجل ابتكار حلول واقعية تؤثر في حياة الكثيرين."

وبفوز "بلوم" بالمركز الأول حاز بذلك على انضمام إلى برنامج مسرعات الابتكار لمدة ثلاثة أشهر، وتمويل من «بيري كير» في البحث والتطوير مع الحفاظ على حقوق الملكية، لدعم الابتكار في مرحلة التطوير وتعزيز جاهزيته للسوق.

وفي المركز الثاني «لوما» (Luma)، منصة مدعمة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصاً لصحة المرأة وموجهة للمؤسسات الطبية، تسهم في تحسين دقة وكفاءة التشخيص الطبي.

علقت آن ماري جوزيف، إحدى المشاركات في فريق "لوما" من المدرسة الهندية الثانوية في دبي، بقولها: “كانت البيئة الداعمة محفزاً لنا على طرح أسئلة جوهرية بشجاعة. وكانت جلسات العصف الذهني أبرز ما في التجربة، إذ رسخت فينا روح الفريق، وساعدتنا على تشكيل مفهوم «لوما»، وصقله بمساعدة خبراء وجّهونا في الاتجاه الصحيح.”

وجاء «نوترا» (Nutra) في المركز الثالث، تطبيق نظام غذائي متكيف مع أطوار الدورة الشهرية، يهدف إلى دعم نمط حياة وبناء عادات صحية أكثر توازناً.

وقالت هلا حسن من المدرسة الألمانية الدولية: “لقد تجاوزت هذه التجربة كل توقعاتي. إذ تعلّمت الكثير عن التسويق وكيفية تأسيس مشروع ناجح. وتلقينا من الموجهين رؤى وخبرات قيّمة، حيث شاركوا معنا تجاربهم المباشرة في ريادة مشاريعهم الخاصة."

كما حاز «نوترا» (Nutra) على جائزة "قيم فيمتك"، التي صوّت عليها الموجهون، عن قيم الابتكار والتعاون التي جسدها الفريق.

عرضت هذه المشاركات على لجنة التحكيم المؤلفة من ممثلين عن «مؤسسة ميم» (Meem Foundation)، المؤسسة الخيرية الإماراتية الداعمة للحلول الريادية المبتكرة في معالجة الفجوة بين الجنسين، إلى جانب ممثلين عن شركة رأس المال الاستثماري «جلوبال فنتشرز» (Global Ventures)، وشركة الرعاية الصحية «أورغانون» (Organon)، ومؤسسة «شركات تُحدث التغيير» (Companies Creating Change)، بالإضافة إلى منظمة دعم الشركات الناشئة «ليدينغ لاينز» (Leading Lines).

وستتاح للفرق الثلاثة الفائزة المشاركة في سلسلة من ورشات التوجيه المهني، بالتعاون مع قادة القطاع، حيث تمنحهم هذه الخبرة العملية رؤية واقعية لسوق العمل في مجال فيمتك وتقنيات صحة المرأة. وتتيح لهم هذه الفرصة عرض ابتكاراتهم في "مؤتمر صحتها" المرتقب، وهو مؤتمر على مدار ثلاثة أيام يلتقي فيه نخبة من الباحثين والأطباء والمبتكرين مع أفراد المجتمع.

وعلى إثر النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية لهاكاثون صحة المرأة «هاكاثون فيمتك»، يواصل تقدمه كجزء من مركز تقنيات صحة المرأة ليصبح منصة موسعة تجمع الطلبة والريادين والخبراء لدفع عجلة الابتكار في مجال صحة المرأة.

ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية( ). تمتاز مدينة إكسبو بموقع استراتيجي يتوسط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي. تعد مدينة إكسبو نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، فهي تمثل مساراً متقدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار تعزيز العمل المشترك، وتُعرف بكونها مجمع الابتكارات المستدامة الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة. توفّر مدينة إكسبو بنية تحتية سبّاقة تدعم تأسيس وازدهار الشركات من مختلف القطاعات والأحجام في بيئة أعمال حرة وتنافسية عالمية. كما تلعب دوراً جوهرياً يرتكز على التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز من مكانة دبي الريادية في عالم التجارة والأعمال. ومن خلال مبادرات تتبنى التوفيق بين الابتكار والمشاريع الصديقة للبيئة، تساهم مدينة إكسبو بمجتمعاتها السكنية في تشكيل مستقبل الحياة الحضرية بالشكل الذي يضع رفاهية السكان وجودة المعيشة على رأس الأولويات.

تمثل مدينة إكسبو بيئةً حيويةً ذات أطر واسعة، تُبنى على ربط الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات التعليمية والسكان والزوّار، وتستضيف مختلف المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، كما أنها تحتفي بالإبداع والفكر المتجدد الملهم لأجيال المستقبل.

مدينة إكسبو هي مقر الإبداع وحاضنة الابتكارات، وتوفر منصة عالمية للأفكار الرائدة وتجارب الحلول المستدامة التي تعود بالأثر الإيجابي على الإنسان والكوكب، ومن خلال مسيرتها الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية فهي تُرسي معاييراً للتنمية الحضرية وتوطد لممارسات أكثر ترشيداً ومسؤولية تسهم في دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أكثر توازناً واستدامة على كافة الأصعدة.

