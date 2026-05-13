مشروعات الفرق الفائزة قدّمت أدوات مبتكرة لاختبار البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأتمتة واجهات البرمجة (APIs)، وتحسين جودة التطبيقات وتقليل الاعتماد على الاختبار اليدوي

القاهرة، مصر : أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ختام فعاليات مسابقة اختبار البرمجيات، التي تم إطلاقها في يناير الماضي، حيث أُعلن عن نتائجها أمس على هامش النسخة الرابعة من مؤتمر «يوم اختبار البرمجيات»، الذي نظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمتخصصين والطلاب والمهتمين بمجالات اختبار البرمجيات والتقنيات الحديثة.

وشهدت المسابقة مشاركة 128 فريقًا من مختلف الجامعات والخلفيات المهنية والدول، من بينها مصر والمغرب وتونس وإندونيسيا ونيجيريا والأردن، بما يعكس تنامي الاهتمام بمجالات اختبار البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وحجم الإبداع والابتكار لدى الشباب والمتخصصين، وقدرتهم على تطوير حلول تقنية مبتكرة تواكب متطلبات السوق.

وتأهل إلى نهائي المسابقة 18 فريقًا، بواقع 17 فريقًا من مصر وفريق من الأردن، من بينهم 5 فرق ضمن فئة الطلاب و13 فريقًا من المتخصصين. وأسفرت التصفيات عن اختيار 3 فرق فائزة من كل فئة، وجميعها من مصر.

واعتمدت عملية التقييم على مجموعة من المعايير التقنية، شملت أهمية الفكرة وتأثيرها العملي في معالجة تحديات اختبار البرمجيات، ومستوى الابتكار والإبداع في الحلول المٌقدمة، إلى جانب جاهزية المشروعات للتطبيق وسهولة استخدامها وإمكانية دمجها مع الأدوات القائمة. كما تضمنت المعايير كفاءة توزيع الأدوار داخل الفرق المشاركة، وجودة عرض المشروعات والحلول التقنية أمام لجنة التحكيم.

وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "نحن سعداء بتنظيم هذه المسابقة، التي تم إطلاقها في بداية العام، وشهدت إقبالًا واسعًا من فرق من مصر وعدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية. ويؤكد تأهل جميع الفرق إلى النهائيات من مصر تميز الكفاءات الهندسية المصرية وقدرتها على المنافسة في هذا المجال الحيوي، لا سيما في ظل ما عكسته المشروعات المشاركة من مستوى متقدم من الابتكار، وتوظيف فعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول عملية تسهم في تحسين كفاءة وجودة عمليات تطوير واختبار البرمجيات، بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية."

وضمّت لجنة التحكيم 12 خبيرًا ومتخصصًا في مجالات جودة البرمجيات من شركات عالمية ومحلية، إلى جانب خبراء من مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات. ومن بين أعضاء اللجنة السيد/ جويل أوليفيرا، رئيس حوكمة المجلس الدولي لجودة البرمجيات (ISTQB) ورئيس ضمان الجودة بشركة Celfocus بالبرتغال، والدكتور/ لوفليش بيهاري، رئيس مجموعة عمل التسويق بالمجلس الدولي لجودة البرمجيات (ISTQB) ورئيس مجلس شهادات اختبار البرمجيات في موريشيوس (MSTQB)، والسيد/ ماركوس سيفرت، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة Sogeti التابعة لمجموعة كابجيميني في ألمانيا، والسيد/ فيرنر هينشيلخن، الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية لجودة البرمجيات (GASQ) بألمانيا.

الفائزون ضمن فئة الطلاب:

المركز الأول: فاز فريق QualiaUI بجائزة بقيمة 90 ألف جنيه، حيث قدم الفريق أداة لاختبار واجهات المستخدم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنشاء وتشغيل اختبارات آلية باستخدام اللغة الطبيعية، بما يقلل الجهد اليدوي ويُسرّع عمليات الاختبار.

المركز الثاني: فاز فريق Testly بجائزة بقيمة 70 ألف جنيه، حيث قدم الفريق مشروع يعتمد على أتمتة اختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء وتنفيذ سيناريوهات الاختبار تلقائيًا بالاعتماد على قصص المستخدم وواجهات البرمجة، مع التحقق من سلوك التنفيذ وإصدار تقارير تفصيلية بنتائج الاختبار.

المركز الثالث: فاز فريق M.H.M بجائزة بقيمة 50 ألف جنيه، حيث قدم الفريق مشروع "AgentJury"،

وهو عبارة عن منصة تعتمد على مجموعة من مُحكمين آليين باستخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لاختبار أي تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي مع كل إصدار جديد. تقوم المنصة بتقييم التطبيق بناءً على إجماع المُحكمين، وقوة المقاومة للهجمات الاختراقية، واختبارات الانحدار (Regression)، وغيرها من المعايير، ومن ثم تقوم برفع تذاكر عيوب (Defect Tickets) بالأدلة مباشرة في نظام لتتبع الأعطال الخاص بمختبري البرمجيات.

الفائزون ضمن فئة المتخصصين:

المركز الأول: فاز فريق QA Catalyst بجائزة بقيمة 160 ألف جنيه، حيث قدم المشروع تطبيقًا يساعد مختبري البرمجيات على إدارة عمليات ضمان الجودة بدءًا من تحليل المتطلبات وحتى تنفيذ الاختبارات ومراجعة مراحل التطوير، بما يسهم في تقليل العمل اليدوي وتحسين كفاءة التغطية وجودة اتخاذ القرار.

المركز الثاني: فاز فريق Ostrich Team بجائزة بقيمة 120 ألف جنيه، حيث قدم المشروع منظومة متكاملة لإنشاء حالات الاختبار وكتابة سكربتات الأتمتة الخاصة بواجهات برمجة التطبيقات (APIs) باستخدام عدة نماذج ذكاء اصطناعي، مع استعراض خطط التوسع المستقبلية ومراحل تطوير المشروع.

المركز الثالث: فاز فريق Qbot بجائزة بقيمة 100 ألف جنيه، حيث قدم المشروع مساعدًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى تسريع أنشطة اختبار البرمجيات وتحسين دورة حياة الاختبار، من خلال دعم فرق الجودة في إعداد خطط الاختبار وحالات الاختبار وتقارير العيوب وتنفيذ الاختبارات بكفاءة أعلى، بما يعزز الإنتاجية وجودة البرمجيات مع الحفاظ على أمن وسرية البيانات.

وفي ختام الفعالية، قام المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور هيثم حمزة، رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، بتقديم الشكر لأعضاء لجنة التحكيم، وتسليم الجوائز للفرق الفائزة، تقديرًا لأدائهم المتميز وأفكارهم الابتكارية. كما حظي المستوى التقني المتقدم الذي أظهرته الفرق المشاركة بإشادة واسعة، بما يعكس تنامي الكفاءات المصرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات.

-انتهى-

#بياناتشركات