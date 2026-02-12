دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت إنوفو، الشركة الرائدة في قطاع البناء والابتكار في دولة الإمارات، خمس جوائز مرموقة خلال النسخة السادسة عشر من جوائز المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط، شملت جائزة المقاول الكبير للعام، في حين حصلت مريم عزمي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لشركة إنوفو على جائزة امرأة العام. تضمنت الجوائز التي حصلت عليها إنوفو جائرة مقاول العام للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، وجائزة مشروع العام في فئة الترفيه والتجزئة والضيافة، وجائزة مشروع العام في فئة البنية التحتية والنقل.

وتقام جوائز المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط سنوياً للاحتفاء بالإنجازات المتميزة في قطاع البناء والعمران، ويكرّم التميز في مجالات البناء والتطوير والاستدامة. ويعكس هذا التكريم تميز إنوفو في تنفيذ المشاريع والتزامها ببناء منظومة إنشائية متقدمة ترتكز على الإنسان وتنسجم مع أولويات الاستدامة في المنطقة.

ويعكس فوز إنوفو بجائزة المقاول الكبير للعام قدرتها المستمرة على تنفيذ مشاريع معقدة وواسعة النطاق، مدعومة بالهندسة المتكاملة والابتكار التحويلي وتنفيذ المشاريع وفق نهج واضح يتمحور حول الاستدامة. وتعمل إنوفو على دمج نمذجة معلومات البناء (BIM) للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكةMEP) )، وأنظمة كفاءة الطاقة في محفظة مشاريعها، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتقليل الهدر وتحسين الأداء على المدى الطويل. كما يسلّط هذا الفوز الضوء على التزام الشركة الراسخ تجاه موظفيها من تعزيز التنوع والشمولية إلى التركيز على رفاهية الموظفين وإرساء معايير جديدة للاهتمام بالقوى العاملة ورعايتهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو: " تعكس هذه الجوائز اتساع نطاق أعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مجموعة من المشاريع الضخمة والمتنوعة. ويأتي هذا التكريم نتيجةً للالتزام بتوظيف أفضل القدرات التقنية وتبنّي الابتكار المؤثر، إلى جانب التعاون الوثيق مع شركائنا في المجال. ونؤكد حرصنا المستمر على تحقيق قيمة مستدامة في جميع مشاريعنا، من خلال التركيز على النتائج القابلة للقياس والتنفيذ المستدام والابتكار".

وحصل مشروع المساحات المائية في متحف زايد الوطني الذي نفذته إنوفو على جائزة مشروع العام ضمن فئة الترفيه والتجزئة والضيافة. ويضم قناة بطول 23 ألف متر مربع ونفقاً تحت الأرض وجسوراً ونظام نوافير مائية متكامل، ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين تخصصات الهندسة الإنشائية والهيدروليكية، بما في ذلك التنفيذ الدقيق وإدارة الأنظمة المتكاملة عبر عدة تخصصات فنية.

كما حصلت إنوفو على جائزة مشروع العام في فئة البنية التحتية والنقل، عن تطوير شبكة الطرق بين الفاية والرزين والقوع في أبوظبي. ويتضمن المشروع تركيب 2,239 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على امتداد 124 كيلومتراً، ليصبح أطول نظام إنارة طرق مستمر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم. ويسهم هذا المشروع في دعم أهداف الاستدامة في المنطقة وخفض الطلب طويل الأمد على الطاقة التشغيلية في هذا الممر الحيوي. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لفوز إنوفو بجائزة مقاول العام عن فئة الاستدامة خلال جوائز المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط لعام 2024.

وتُمنح جائزة مقاول العام للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، للمؤسسات الأكثر احترافية وكفاءة في المنطقة ضمن هذا المجال. ويعكس فوز إنوفو في هذه الفئة أهمية نموذج إنوفو ون للتسليم المتكامل، الذي يجمع بين السلامة وأنظمة الجهد المنخفض جداً وتقنيات المعلومات والاتصالات وأنظمة أتمتة المباني الذكية، بما يعزز كفاءة الطاقة والأداء التشغيلي ومرونة الأصول.

وأُقيمت النسخة السادسة عشر من جوائز المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط في فندق الريتز كارلتون بدبي بتاريخ 11 فبراير.

تشمل أعمال إنوفو، الشركة الرائدة في قطاع البناء والتطوير العقاري، جميع جوانب البيئة العمرانية. وتتخصص الشركة في مجالات التصميم والهندسة والبناء والتطوير وتمويل البنية التحتية للمشاريع العقارية الكبرى في أربع قارات.

وتتميز بمحفظة استثمارية واسعة ومتنوعة، تشتمل على أكثر من 130 مشروعاً قيد التنفيذ، بما فيها المشاريع السكنية الفاخرة ومجتمعات الفلل والمنشآت التعليمية ومرافق الضيافة ومراكز النقل والمراكز التجارية والبنية التحتية الحضرية الحيوية.

و تتخذ الشركة من لندن، المملكة المتحدة، مقراً لها، وتملك مكاتب في كل من دبي وأبوظبي والرياض وتورنتو والقاهرة وداكار ولواندا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع إنوفو الإلكتروني أو صفحتها على لينكد إن innovogroup@

