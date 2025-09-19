القاهرة - نظمت مجموعة إم أند بي (محرم وشركاه) بالتعاون مع وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (AUDA-NEPAD) وشركةKRL International، ندوة افتراضية مؤخرًا تحت عنوان: "ممر لوبيتو: بناء الركائز الرقمية والمالية لطريق تجارة جديد". تأتي هذه الندوة في إطار التحضير لانعقاد قمة لواندا لتمويل البنية التحتية في أنجولا في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2025، سلطت هذه الندوة الضوء على الدور المحوري لممر لوبيتو، الذي يربط بين أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، باعتباره أحد أهم مشاريع التكامل الإقليمي في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي للتسريع الصناعي والتنمية في أفريقيا (PAIDA)، مع التركيز على أهمية تطوير البنية الرقمية والمالية إلى جانب البنية التحتية المادية لتعزيز التجارة الإقليمية وجذب الاستثمارات.

وخلال الندوة، أكد السفير شريف البديوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ام اند بي (محرم وشركاه) ، أن ممر لوبيتو يمثل منصة استثمارية رئيسية قادرة على دعم التنمية الصناعية المستدامة في القارة، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص في صياغة مستقبل المحور. فيما أوضح الدكتور مصطفى صقر، مدير وحدة التجارة والاستثمار بوكالة AUDA-NEPAD، أن الممر يتوافق مع أولويات الاتحاد الأفريقي في تحقيق التكامل الإقليمي، موضحًا أن نجاحه يتطلب مواءمة السياسات الوطنية والإقليمية. من جانبها، أكدت ليزا كوبييه، المدير الأول للوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) ، على أهمية الشراكات الأميركية في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال الإعداد الجيد للمشروعات وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. وأضاف جون بوسكو سيبابي، نائب الرئيس التنفيذي لنظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) أن النظام الموحد قادر على تقليص الاحتكاكات التجارية وتسهيل التدفقات المالية عبر الحدود، بينما شدد د. ألوي شيفي، رئيس مجلس إدارة بريجي تكنولوجيز، على أن التكنولوجيا تمثل العمود الفقري للممرات التجارية المستقبلية، داعيًا إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية كركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي المتسارع في أفريقيا.

أدارت النقاش ريفا ليفنسون، رئيسة KRL International، التي قدمت إطارًا شاملاً يربط بين البنية التحتية والتكامل الإقليمي والدبلوماسية الاقتصادية والابتكار، مع فتح المجال أمام المشاركين لمناقشة سياسات مبتكرة ونماذج تمويل جديدة وفرص أوسع للقطاع الخاص.

تأتي هذه الندوة كخطوة تمهيدية للفعالية الرئيسية التي ستنظمها مجموعة محرم وشركاه خلال قمة لواندا لتمويل البنية التحتية تحت عنوان "إطلاق قدرات التجارة الأفريقية عبر ممر لوبيتو: كيفية التغلب على العوائق وبناء الفرص". تهدف الندوة لتفعيل النقاشات حول ضرورة التخلص من المعوقات التي تواجه ممر لوبيتو، وكيفية بناء فرص استثمارية وتنموية على امتداد الممر بحيث يصبح محركًا رئيسيًا للتكامل والتجارة البينية الأفريقية.

يشار أن ممر لوبيتو هو خط سكة حديدي مزمع إقامته في أفريقيا، ويمتد على مسافة 1300 كيلومتر من ميناء لوبيتو الأنجولي على المحيط الأطلنطي، حتى مدينة لوآو على الحدود الشمالية الشرقية لأنجولا مع الكونغو الديمقراطية، وعلى مقربة من شمال غرب زامبيا. يمتد خط السكة الحديدي داخل الممر أيضًا مسافة 400 كيلومتر أخرى إلى مدينة كولويزي التعدينية في الكونغو الديمقراطية.

نبذة عن مجموعة ام اند بي (محرم وشركاه)

