بمشاركة أكثر من 160 شركة من 30 دولة حول العالم

عرضاً لأحدث منتجات صناعات الورق ومستلزمات ماكينات الطباعة

الشارقة: يستضيف مركز إكسبو الشارقة الثلاثاء المقبل فعاليات النسخة الثامنة من معرض الورق العالمي 2023 «بيبر ون شو»، بمشاركة أكثر من 160 شركة، من كبرى شركات الورق العالمية والإقليمية من 30 دولة حول العالم إلى جانب العديد من الشركات الوطنية والمحلية ونخبة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الصناعات الورقية.

ويقدم المعرض الذي تنظمه شركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري، أحدث منتجات صناعات الورق والكرتون ومستلزمات ماكينات الطباعة والتغليف وخطوط الإنتاج والمواد الأولية مثل المواد الكيميائية وورق التغليف والطباعة والأحبار والمنتجات الورقية الصحية الجاهزة، كما سيشهد الحدث عرضاً للاتجاهات الحديثة في عالم صناعة الورق إلى جانب الحلول المستدامة للشركات الراغبة بالحد من بصمتها الكربونية وتحقيق الوفورات المالية.

تعزيز صناعة الورق

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن استضافة المركز لمعرض الورق العالمي يأتي في ضوء النجاح الذي حققه الحدث في نسخته السابقة حيث تمكن من استقطاب نحو 9 آلاف زائر، وهو ما يؤكد صوابية الخطط الاستراتيجية للمركز الهادفة إلى زيادة زخم أجندة الفعاليات التي يستضيفها كماً ونوعاً، واستقطاب معارض ومؤتمرات متخصصة ذات أهمية بالنسبة للزوار وتحدث تأثير

مباشر وإيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث يلعب معرض الورق العالمي دور مهم في تعزيز صناعة الورق والتغليف والتي من المتوقع أن تشهد نمواً كبير في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 21 مليار درهم، مع تركيز السوق على حلول التغليف المستدام الورقي والصديق للبيئة، ومن هنا يأتي أهمية هذا الحدث في تلبية احتياجات السوق المحلي، لاسيما أنه يشكل فرصة مهمة للمشاركين لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في صناعة الورق كما يتيح المجال للزوار لاكتشاف أحدث اتجاهات السوق والاطلاع على مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية.

شمولية المنتجات

من جانبه قال المهندس طارق الفقاس الرئيس التنفيذي لشركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات: يسعدنا تنظيم معرض الورق العالمي في إمارة الشارقة والتي تشكل واجهة متميزة لأهم وأبرز المعارض على مستوى الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أن الحدث يشهد في نسخته الثامنة نمواً متزايداً في حجم الشركات والمؤسسات المشاركة حيث يستقطب باقة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً، ونخبة كبيرة ومميزة من أبرز اللاعبين الإقليميين والمبتكرين، الأمر الذي يمكن المعرض من تقديم عرض أكثر شمولية وتنوع من المنتجات الورقية والعلامات التجارية المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية المهمة في مكان واحد، مشيراً إلى أن تزامن المعرض مع مؤتمر أسبوع اللب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه «الفرات»، يعزز من دور الحدث ومساهمته في دعم وتعزيز صناعة الورق في المنطقة.

وستشهد فعاليات المعرض الذي سيفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً ويحظى برعاية من الشركة السعودية لصناعة الورق، عقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات بين رجال الأعمال من أصحاب مصانع وتجار مادة اللب، التي تعتبر المادة الأساسية في هذه الصناعة، مع نخبة من كبار مصنعي وموردي الورق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المهتمين من أصحاب مصانع الرول، ومنتجي الورق البني الخاص بالتغليف، وورق الطباعة، وما يتعلق بهما من خطوط إنتاج ومواد كيميائية وأحبار.

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