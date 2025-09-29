دبي، الإمارات العربية المتحدة – تعلن جوائز ثقافة الأعمال، المنصة العالمية الرائدة في تكريم التميز في الثقافة المؤسسية، بفخر عن إطلاق نسختها الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دبي. يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية بإحضار واحد من أبرز برامج التكريم المؤثرة في ثقافة بيئة العمل إلى الإمارات، مما يعزز دور دبي كمركز عالمي للابتكار واستقطاب المواهب والنمو المستدام.

منذ عام 2016، استعرضت جوائز ثقافة الأعمال أكثر من 400 دراسة حالة فائزة وكرّمت شركات من 48 دولة، من بينها أسماء عالمية مثل سوني ميوزيك وبنك ستاندرد تشارترد ومجموعة فولكس فاغن، وكاثي باسيفيك.وستواصل النسخة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الإرث عبر منح المؤسسات في الإمارات والمنطقة فرصة لاستعراض إنجازاتها الثقافية ومقارنتها بالمعايير الدولية.

وقالت كاث لونغفيلد، الشريك المؤسس لجوائز ثقافة الأعمال في المملكة المتحدة : "ثقافة الأعمال لم تعد معياراً ثانوياً؛ بل أصبحت محركاً استراتيجياً للنمو. في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشكّل الثقافة عنصراً أساسياً في جذب واستبقاء أفضل المواهب، خصوصاً في أسواق تتسم بالتنوع والابتكار والرؤى الوطنية الطموحة. نحن متحمسون لجلب هذا المنبر إلى المنطقة والاحتفاء بالمؤسسات التي تبني مستقبل العمل هنا."

تشير الدراسات الحديثة إلى تنامي أهمية ثقافة مكان العمل في الإمارات والمنطقة. فبحسب أبحاث Gallup، لا يشعر سوى 30% تقريباً من الموظفين في الإمارات بالاندماج في عملهم، مما يكلف الاقتصاد نحو 10.3 مليار دولار سنوياً. وفي الوقت نفسه، توضح تقارير McKinsey أن ثلثي موظفي دول مجلس التعاون يواجهون تحديات متعلقة بالصحة النفسية والرفاهية، فيما يخطط ما يقارب 40% من الموظفين المحليين لترك مؤسساتهم خلال ستة أشهر، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لممارسات ثقافية أقوى لتعزيز الاستبقاء. أما استطلاع القوى العاملة من PwC في الشرق الأوسط فيكشف أن 52% من الموظفين يتوقعون أن تتغير وظائفهم خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يجعل القدرة على التكيف والتعلم المستمر ووضوح القيادة أولويات رئيسية. وبينما تتحسن الشركات الكبرى في المنطقة في مقاييس الحوكمة والاستدامة، لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه فجوات ملحوظة، ما يترك مجالاً للتفرد عبر الثقافة المؤسسية.

وسيتم تنفيذ برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع شركة TKOP World LTD بقيادة بريمال باتيل - الشريك الإداري لجوائز ثقافة الأعمال في المنطقة، وهو قائد أعمال مخضرم يمتلك أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في بناء ثقافات مؤسسية فائزة عبر ثلاث قارات.

وقال باتيل: "دبي هي الموطن الطبيعي لجوائز ثقافة الأعمال. فقد رسخت الإمارات مكانتها كقائد في تعزيز الابتكار والطموح وروح التواصل الإنساني. هدفنا تسليط الضوء على المؤسسات التي لا تحقق النجاح التجاري فحسب، بل تخلق أيضاً ثقافات تمكّن الأفراد وتساهم في التنمية المستدامة للمنطقة. ويسعدنا أن يكون لدينا بالفعل شركاء مثل MCA Gulf، ومكتب أماني الكندي للمحاماة، وAlignifi، وآخرين يتشاركون معنا هذه الرؤية والالتزام ببناء ثقافات عمل أقوى."

المواعيد الرئيسية لبرنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الإطلاق: سبتمبر 2025

الموعد النهائي للتقديم: يناير 2026

التحكيم: فبراير – منتصف مارس 2026

إعلان المتأهلين: نهاية مارس 2026

حفل الجوائز: 12 مايو 2026

مع 28 فئة من فئات الجوائز، متماشية مع البرنامج في المملكة المتحدة، من المتوقع أن تستقطب النسخة الإقليمية أكثر من 40 شركة مشاركة في عامها الأول. وسيُسلَّط الضوء على مؤسسات من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يوفر منصة للأبطال الإقليميين للحصول على اعتراف دولي.

عن جوائز ثقافة الأعمال

أُسست عام 2016، وتكرّم جوائز ثقافة الأعمال المؤسسات التي تضع الناس والثقافة في صميم نجاحها. ومع دراسات حالة من 48 دولة، تسلط الجوائز الضوء على أفضل الممارسات العالمية التي تلهم المؤسسات حول العالم.

للمزيد من المعلومات أو لتسجيل الاهتمام أو استكشاف فرص الشراكة في النسخة الإقليمية بدبي، يرجى زيارة businesscultureawards.com/mena.

-انتهى-

#بياناتشركات