الدوحة، قطر: تشارك مكتبة قطر الوطنية في النسخة الخامسة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 14 إلى 23 مايو 2026. وتقدم لجمهور المعرض من مختلف الأعمار جناحًا تفاعليًا يسلط الضوء على خدمات المكتبة وما تقدمه من تجربة معرفية استثنائية.

تطلق المكتبة خلال مشاركتها في المعرض حملة "#المكتبة_من_أجلك"، التي تمثل امتدادًا لحملة المكتبة السابقة "#المكتبة_للجميع"، وتبرز فيها حرص المكتبة على تصميم فعالياتها وخدماتها ومرافقها وأنشطتها بما يلبي الاهتمامات والاحتياجات المعرفية لكل فرد في المجتمع.

ومن خلال باقة من الأنشطة التفاعلية المدعومة بأحدث التقنيات، سيحظى زوار الجناح بفرصة استكشاف ما تقدمه المكتبة من خدمات ومرافق وإمكانيات بطرق جذابة ومُخصصة وفق احتياجات وميول واهتمامات كل مشارك.

من بين الأنشطة التي تقدمها المكتبة في المعرض نشاط بعنوان "قابل توأمك الأدبي" يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل إجابات المشاركين عن عاداتهم في القراءة، وأساليب السرد والموضوعات المفضلة لديهم، قبل تحديد الأديب أو الروائي الذي يتوافق صوته الأدبي مع شخصياتهم. وتختتم التجربة بتقديم نبذة عن خدمة "اقرأ حسب ذائقتك" التي تساعد محبي القراءة في العثور على الكتب التي تناسب اهتماماتهم.

بإمكان الزوار أيضًا المشاركة في نشاط "جولة تسوق معرفية مجانية" وهي تجربة تفاعلية تتيح لزوار المعرض استكشاف خدمات المكتبة عبر شاشة عرض رقمية كبيرة، وانتقاء ما يشاؤون من هذه الخدمات على غرار تجربة التسوق الافتراضي مع التعرف على المزايا العديدة التي تتيحها العضوية المجانية في المكتبة.

أما أحبابنا الصغار، فهم على موعد مع نشاط "أنت بطل القصة"، وهي تجربة رقمية تفاعلية يحظى كل طفل بفرصة أن يكون البطل في القصة التي يختارها بعد إضافة اسمه وصورته إلى شخصياتها، وهو ما يدعم مبادرة "الاستعداد للمدرسة" التي تتبناها المكتبة.

وإلى جانب التجارب التفاعلية، يحتفي الجناح بالتاريخ والتراث الثقافي الغني لقطر والعالم العربي. ويدعو جمهور المعرض لاستكشاف الجدارية التاريخية "هل تعلم؟"، بالإضافة إلى تتبع المسار التاريخي للرحالة العربي الشهير ابن بطوطة، ويعرض الجناح نبذة عن "مجموعة الصور الجوية" في المكتبة والتي تتضمن صورًا عالية الدقة لمدن قطر التُقطت عبر 55 طلعة جوية بين عامي 1944 و1983.

يسلط الجناح أيضًا الضوء على النطاق الواسع لمجموعات المكتبة وفعالياتها ومرافقها، ومن ذلك المصادر متعددة اللغات، والمجموعات التراثية، وخدمات الأطفال، والبرامج التعليمية، والمرافق المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينها "الغرفة الحسية".

ولإضفاء أجواء عائلية تملؤها البهجة والمرح، يحظى الأطفال بفرصة التقاط الصور مع تميمة مكتبة الأطفال "رملي" الذي يزور جناح المكتبة في مواعيد محددة طوال أيام المعرض.

ختاماً، تدعو مكتبة قطر الوطنية الجمهور لزيارة جناحها التفاعلي، والتسجيل للحصول على العضوية المجانية، وتنزيل تطبيق المكتبة للأجهزة الذكية من أجل مواكبة الأنشطة اليومية ومواعيد الفعاليات والإعلانات طوال فترة المعرض الكتاب.

عن مكتبة قطر الوطنية

تضطلع مكتبة قطر الوطنية بمسؤولية الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر من خلال جمع التراث والتاريخ المكتوب الخاص بالدولة والمحافظة عليها وإتاحتها للجميع. وتُوفر المكتبة فرصًا متكافئة لجميع روادها للوصول إلى كافة المعلومات والخدمات التي توفرها، وتهدف إلى تمكين سكان دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي في المجتمع عبر توفير بيئة استثنائية للتعلم والاكتشاف.

وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قد تفضل بإصدار قرار أميري بإنشاء مكتبة قطر الوطنية بتاريخ 20 مارس 2018، وافتتحها سموه رسميًا بتاريخ 16 أبريل 2018.

