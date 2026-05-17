أبوظبي: حصدت "ألف للتعليم"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، جائزة "حمدان-الألكسو" المرموقة للابتكارات الرقمية في التعليم، المقدمة من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

ومُنحت الجائزة إلى "مسارات ألف"، منصة الشركة التعليمية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر تجربة تعلمٍ مخصصة للطلبة في المواد الأساسية، بما في ذلك الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية. ويعكس هذا التكريم التزام "ألف للتعليم" بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل التعلُّم، وإحداث تحولٍ نوعي في مجال التعليم على الصعيد العالمي من خلال الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتسلّمت الجائزة الدكتورة عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي لـ"ألف للتعليم"، وذلك خلال حفلٍ أقيم في دبي، بحضور 20 وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف جائزة "حمدان-الألكسو" إلى تعزيز التميُّز التعليمي، ودعم الابتكار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تطوير حلول نوعية ترتقي بتجربة التعلُّم في مختلف أنحاء العالم العربي.

وصُممت منصة "مسارات ألف" لجعل منظومة التعلُّم أكثر فاعلية وجاذبية وشمولية، إذ تُتيح المنصة مسارات تعلّم مُخصصة لكل طالب اعتماداً على التحليلات المستندة إلى البيانات. وتعزز الشركة، من خلال "المدرّس الذكي من ألف" (Alef AI Tutor)، قدرات الطلبة على حل المشكلات، كما تشجعهم على التنظيم الذاتي، وتدعم تجارب التعلّم الفردية، بما يُتيح لهم التعلّم وفقاً لوتيرتهم الخاصة وبالطرق التي تتناسب مع نقاط قوتهم وتُلبي احتياجاتهم.

نبذة عن "ألف للتعليم":

تأسست "ألف للتعليم" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز ALEFEDT) في العام 2016، وتعد شركةً حائزةً على جوائز ورائدةً في توفير الحلول التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلةٍ نوعية في منظومة التعلُّم للصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر. وتتخذ الشركة من إمارة أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتقدم خدماتها إلى قرابة 2 مليون من الطلبة و84 ألفاً من المعلمين ضمن 19 ألف مدرسة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وإندونيسيا.

وتوفر "منصة ألف"، وهي المنصة الرائدة للشركة، تجارب تعلُّم مخصصة تعزِّز مشاركة الطلبة ومُخرجات التعلُّم. وتتيح منصات "ألف" التكميلية، وهي "مسارات ألف" و"أبجديات" و"أرابيتس"، حلول تعلمٍ مبتكرة تغطي مواضيع ولغات متعددة.

وتتبنى "ألف للتعليم" نهجاً مبتكراً، يرتكز على الذكاء الاصطناعي والرؤى المستندة إلى البيانات والمحتوى الملائم للسياق الثقافي، وتسعى إلى تحقيق نقلةٍ شاملة في طُرُق التعليم والتعلُّم لضمان وصول جميع الطلبة إلى التعليم المتميز.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alefeducation.com

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: 044562888

البريد الإلكتروني: media@orientplanet.com

الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات