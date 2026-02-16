حقق أكبر مركز تقديم طلبات الحصول على التأشيرة التابع لشركة في إف إس جلوبال والذي تم افتتاحه مؤخراً في مدينة وافي بدبي، إنجازاً جديداً بحصوله هذا الشهر على شهادة الفئة الذهبية للريادة في مجالي الطاقة والتصميم البيئي (LEED v4)، عن فئة التصميم الداخلي والإنشاءات. وتعد هذه الشهادة معياراً عالمياً مرموقاً للمباني المستدامة، ويمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC).

وفي هذا الصدد قالت موناز بيليموريا، الرئيس الإقليمي لدى في إف إس جلوبال، الإمارات العربية المتحدة: "تمثل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من جوهر عملياتنا، ويعد حصولنا على الشهادة الذهبية " لييد - LEED" دليلاً راسخاً على التزامنا بإنشاء مساحات عمل كفؤة ومسؤولة بيئياً. ويكتسب نيل هذه الشهادة لمركزنا في دبي أهمية خاصة كونه يمثل مقرنا الرئيسي العالمي. يحفزنا هذا الإنجاز لضمان أن يظل مركزنا الرائد في مدينة وافي نموذجاً يحتذى به في المعايير التشغيلية المستدامة، وبما يسهم في ترك أثر إيجابي ملموس عبر شبكة فروعنا العالمية".

ومن جانبها، أشادت ديبثي كيه بي، المدير الإقليمي لمعهد شهادات المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهذا الإنجاز قائلة: "نؤمن في المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء ومعهد شهادات المباني الخضراء بأن المباني والمجتمعات والمدن الأفضل هي التي تضمن حياة أفضل لسكانها. إن نجاح شركة في إف إس جلوبال في الحصول على الشهادة الذهبية (LEED v4 ID+C) يمثل تقديراً حقيقياً للتقدم المحرز في تبني معايير الاستدامة ضمن البيئة العمرانية، كما يمثل نموذجاً ملهماً للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودولة الإمارات، والعالم أجمع. يتزامن حصول هذا المشروع على الاعتماد في عام 2025 مع اليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على إطلاق نظام تصنيف لييد العالمي، كما يعد أحد المشاريع الحيوية التي ساهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم خارج الولايات المتحدة في تطبيق معايير لييد لعام 2025".

ويقدم مركز شركة في إف إس جلوبال في مدينة وافي الذي يوفر أحدث التقنيات، طفرة نوعية في تجربة المتعاملين، حيث تم توسيع مساحات الخدمة بشكل كبير لتصل المساحة الإجمالية إلى 150 ألف قدم مربعة. ويعد هذا المركز أول مقر رقمي بالكامل للشركة، حيث تعتمد كافة مراحله على الحلول التقنية؛ بدءاً من أنظمة تذاكر انتظار المتعاملين وصولاً إلى اللوحات الإرشادية الرقمية في كافة أنحاء المركز. ويعكس هذا التحول الرقمي الشامل تفاني الشركة في تقديم مرافق عالمية المستوى تلبي المعايير البيئية الدولية، وتدعم التوجهات العالمية في تطوير البنية التحتية المستدامة التي تمزج بين الابتكار التكنولوجي والمسؤولية البيئية.

ويُعد نظام تصنيف "لييد" (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة) نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً على مستوى العالم، حيث يركز على تعزيز معايير الاستدامة في عمليات البناء والتصاميم الداخلية. وتعتمد عملية منح هذه الشهادة على نظام تقييم دقيق قائم على النقاط، حيث يتم منح النقاط للمشاريع التي تنجح في تطبيق استراتيجيات تصميمية تتسم بكفاءة استهلاك الطاقة، والوعي في إدارة الموارد، والالتزام بأفضل الممارسات البيئية المستدامة.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

بصفتها الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا الموثوقة، التي تُمكّن الحكومات والمواطنين من التنقل الآمن، تتبنى «في إف إس جلوبال» الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 4000 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 166 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من*523 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زيورخ ودبي، وتمتلكها في الغالب صناديق استثمارية وتديرها شركة بلاكستون، إلى جانب ملاك الأقلية بما في ذلك مؤسسة كوني وهوجينتوبلر السويسرية.

*تتضمن 329 مليون معاملة من قبل شركة في إف إس جلوبال و194 مليون معاملة من قبل شركة CiX Citizen Experience

