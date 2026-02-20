دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً بشهر رمضان المبارك، يستعد أرابيان سنتر، أحد أبرز مراكز التسوق في دبي، لإطلاق فعالية "سوق رمضان" التي تقدّم تجربة ثقافية متكاملة تستلهم روح الشهر الفضيل وقيمه الأصيلة المتمثلة في التآلف والكرم والتقاليد الراسخة. وتُقام الفعالية حتى 19 مارس 2026، حيث سيتحوّل أحد أجنحة المركز إلى سوق عربي نابض بالحياة يعكس أجواء الأسواق التقليدية بروح عصرية.

ويأتي تصميم "سوق رمضان" ليجسّد سحر الأسواق العربية القديمة من خلال أركان مستوحاة من الطابع التراثي، وعروض للحرف اليدوية، وتجارب ثقافية تفاعلية تتيح للزوّار الانغماس في أجواء الشهر الكريم. وتسهم الإضاءة الدافئة والديكورات المستلهمة من الموروث العربي والتركيبات الفنية المصممة بعناية في خلق بيئة ترحيبية تشجّع العائلات والأصدقاء على الاجتماع والتأمل والاحتفال بمعاني شهر رمضان في أجواء أصيلة ومعاصرة في آنٍ واحد، كما يهدف السوق إلى تعزيز التواصل بين الأجيال عبر أنشطة تحتفي بالماضي وتواكب اهتمامات الحاضر.

تُقام العروض والأنشطة يومياً عند المدخل B من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 10:00 مساءً، حيث يُتاح للزوّار خوض تجربة غنية بالحِرف التقليدية والأنشطة التفاعلية. ويمكن للحضور الاستمتاع بنقوش الحناء ومشاهدة فن الخط العربي بأدق تفاصيله، فيما توفّر الورش الإبداعية فرصة تصميم الأساور وتلوين الفوانيس الرمضانية. كما تشمل الفعاليات جلسات فخار حيّة يتعلّم خلالها المشاركون أساسيات التشكيل وصناعة قطعهم الطينية بأنفسهم، مع إمكانية الاحتفاظ بها كتذكار يحمل روح الشهر الفضيل.

وتعزيزاً لتلك التجربة الممتعة، يضم السوق ركناً مخصصاً لتزيين الشموع، حيث يمكن للزوّار تصميم شموع رمضانية بأشكال الهلال والنجمة بألوان متنوعة تعكس أجواء الشهر الكريم. كما يضيف ركن مزج العطور تجربة حسية مميزة، حيث يتيح للزوّار إعداد خلطاتهم العطرية الخاصة باستخدام الزهور المجففة والقرفة وشرائح البرتقال المجفف ومكونات فواحة أخرى، لابتكار عبير دافئ يعكس أجواء وروح الشهر الفضيل.

وتشكّل الضيافة العربية ركناً أساسياً في الفعالية، من خلال ركن التمور والقهوة العربية المنكّهة الذي يستقبل الزوّار يومياً من وقت الإفطار وحتى الساعة 10:00 مساءً، في أجواء تعكس كرم الضيافة الإماراتية. كما تُضفي أنغام العود الحي، التي تعزف كل عطلة نهاية أسبوع من بعد الإفطار وحتى الساعة 10:00 مساءً، طابعاً تراثياً أصيلاً يعزّز من أجواء السوق. وتكتمل التجربة بجلسات سرد القصص الشعبية التي تُقام كل عطلة نهاية أسبوع من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 10:00 مساءً بفواصل زمنية كل ساعتين، حيث تُروى حكايات تراثية وقصص شعبية تأسر اهتمام الكبار والصغار على حد سواء.

وفي هذا السياق، قال وسام الدرة، المدير العام: "يمثل شهر رمضان فرصة حقيقية لتعزيز الروابط المجتمعية من خلال القيم المشتركة واللحظات الإنسانية الدافئة. ومن خلال فعاليات سوق رمضان حرصنا على توفير مساحة تعكس روح الشهر الفضيل بكل أبعاده. وندعو المتسوّقين لزيارة السوق بصحبة عائلاتهم للاحتفاء بالتراث والحِرف اليدوية وروح التآلف، عبر تجارب أصيلة تبقى راسخة في الذاكرة."

وانطلاقاً من التزامه بروح العطاء التي تميّز الشهر المبارك، يتعاون مركز أرابيان سنتر مع الهلال الأحمر الإماراتي لإطلاق صندوق تبرعات مخصص داخل المركز، يتيح للزوّار التبرع بالملابس الجديدة أو بحالة جيدة، والألعاب، والمستلزمات الأساسية، ليتم توزيعها على الأسر المحتاجة. وتعكس هذه المبادرة حرص المركز على تعزيز التضامن المجتمعي وضمان امتداد خير شهر رمضان إلى مستحقيه.

من خلال هذه المبادرة المتكاملة، يواصل أرابيان سنتر الارتقاء بتجربة الزوّار عبر تقديم برامج ثقافية تفاعلية تثري رحلتهم إلى جانب خيارات التسوق وتجارب المطاعم المتنوعة. ويجسّد "سوق رمضان" التزام المركز المستمر بتعزيز الروابط المجتمعية وخلق تفاعل هادف خلال إحدى أبرز محطات العام التي تحمل قيمة روحية ومجتمعية خاصة.

حول أرابيان سنتر

يعد أرابيان سنتر وجهة التسوّق المفضلة محلياً، حيث يحتضن أكثر من 200 علامة تجارية مرموقة تتنوع بين متاجر الملابس والمفروشات المنزلية والتي تشمل متجر هومز أر أس على مساحة تتجاوز 62 ألف قدم مربع، ومتاجر للإلكترونيات والمجوهرات والعطور والإكسسوارات ووجهات ترفيه عائلية تشمل منتزه المغامرات اير مانياكس وفن سيتي، بالإضافة إلى فرع للولو هايبر ماركت يمتد على مساحة أكثر من 101 ألف قدم مربع، وسينما رقمية فريدة تحتوي على ثماني شاشات، ومطاعم ومقاهي فاخرة، وردهة مطاعم فسيحة تزيد عن 600 مقعد، وبنوك، والعديد من المراكز الطبية بما في ذلك: برايم وهيلث هب، وغيرها الكثير. ويتميز أرابيان سنتر بتصميمه المستوحى من العمارة العربية وبموقعه العصري، وبذلك يشكل أرابيان سنتر خياراً مثالياً لجميع أفراد العائلة، بتصميمه المستوحى من الطراز الثقافي العربي بأجواء عصرية.

ويقع أرابيان سنتر، المؤلَف من طابقين مقابل طريق المطار على مساحة تتجاوز مليون قدم مربع، ويوفر 1500 مساحة لركن السيارات. ويمكن الوصول إليه من جميع أنحاء الإمارات بسهولة من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات.

وافتتح أرابيان سنتر أبوابه عام 2009، وهو مملوك للشركة العقارية القابضة ش.ذ.م.م – التابعة لمجموعة السيد محمد جمعة النابودة، وتتولى إدارته شركة الفطيم العقارية.

