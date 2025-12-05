أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الصحة في الإمارة، احتفال يمتد لعدة أسابيع يهدف إلى جعل نمط الحياة الصحي ممتعاً ومتاحاً وجزءاً طبيعياً من الحياة اليومية لأفراد المجتمع. يرتكز المهرجان على أربعة محاور أساسية: الحركة، التغذية، النوم، والرفاه النفسي، موفراً تجارب متكاملة لضمان استمتاع المجتمع بحياة أكثر صحة. ستقام فعاليات المهرجان خلال ثلاثة عطلات نهاية أسبوع متتالية في أبوظبي والظفرة والعين، سيتم تنظيم الفعاليات من 12 وحتى 16 ديسمبر في جزيرة الحديريات، ومن 19 وحتى 21 ديسمبر في حديقة مدينة زايد في الظفرة، ومن 26 وحتى 28 ديسمبر في حديقة الجاهلي في العين.

ويأتي مهرجان الصحة كأحد أولى المبادرات الداعمة لاستراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي، التي اعتمدها مؤخراً سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتضع هذه الاستراتيجية مساراً موحداً عبر مختلف القطاعات لجعل الحياة الصحية أكثر سهولة وإتاحة وقرباً من الجميع.

يتيح المهرجان للزوار المشاركة في مجموعة من الأنشطة من بينها تحديات الحركة، وورش التثقيف الغذائي، وتجارب الطهي الصحي، واستشارات العافية، والتجارب الرقمية التفاعلية، وجلسات اللياقة البدنية، والألعاب العائلية، إضافة إلى منصة مركزية مخصصة لعرض مساهمات الشركاء. ويدعو المهرجان أفراد المجتمع للمشاركة في هذه الأنشطة وتعزيز صحتهم، عبر استكشاف عادات جديدة، وقضاء أوقات ممتعة مع أحبائهم، والاحتفاء بالعافية في أجواء نابضة بالحياة والمرح.

يعكس مهرجان الصحة رؤية أبوظبي لتبني نهج وقائي يركز على تعزيز مستويات الصحة في المجتمع، إذ يجمع تحت مظلته مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات الرعاية الصحية، والتعليم، والرياضة، والقطاع الخاص. ويؤكد هذا التعاون المشترك الالتزام الجماعي برفع مستوى الوعي الصحي، وتعزيز مشاركة المجتمع، وتزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والثقة اللازمة لجعل العافية من أهم أولوياتهم.

وتعليقاً على الإطلاق، قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "تبدأ الحياة الصحية من الوعي، ومن تبني الممارسات اليومية، والعيش في بيئة محفزة. ومع اعتماد استراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي مؤخراً، يقدّم هذا المهرجان فرصة عملية لتحويل أهداف الاستراتيجية إلى واقع يلامس حياة أفراد المجتمع. نتطلع عبر تنظيم مهرجان الصحة، إلى منح الأفراد في إمارة أبوظبي الثقة والفرص التي يحتاجونها لجعل العافية ضمن أهم أولوياتهم اليومية. ويتمثل هدفنا في تزويد العائلات بالأدوات العملية والتجارب الممتعة التي تلهمهم لاعتماد نمط حياة صحي، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواجهة التحديات الصحية مستقبلاً."

ينظم المهرجان بالتعاون بين دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، وبمشاركة نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم "بيور هيلث" و"سكينة"، ودائرة البلديات والنقل، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومدن وجزيرة الحديريات، ومزارع العين، ومجموعة أغذية، ومعهد برجيل للأورام، وشركة نستله، وشركة أسترازينيكا. كما يشارك في المهرجان "ألعاب الماسترز أبوظبي" كشريك مجتمعي رسمي، وشبكة أبوظبي للإعلام كشريك الإعلام الرسمي.

يحظى المهرجان بدعم شبكة واسعة من الشركاء المجتمعيين، من بينهم الأولمبياد الخاص- الإمارات العربية المتحدة، وأكتف أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع (DCD)، وبويرينجر إنجلهايم، وأبولونيا، والمركز الدولي لفنون الطهي (ICCA)، وآلتراهيومن، وM42، وGSK، ومستشفى ريم، إذ يقدّم كل منهم خبراته وبرامجه لدعم الركائز الأربع للعافية. كما يضم المهرجان مجموعة من الداعمين المجتمعيين تشمل إيلي ليلي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم (ZHO)، ونادي Sports321، وميدكلينيك، وأورورا فيجين جروب، ونوفو نورديسك، وطلبات، وبوديتري، وهاليون، ولولوليمون، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية (FBMA)، وكيبسونس، ومؤسسة الإمارات، وجامعة أبوظبي، الذين يساهمون في تعزيز التجربة وتوسيع انتشارها في مختلف أنحاء الإمارة.

يتزامن الإطلاق مع تزايد المؤشرات الصحية على مستوى المنطقة والعالم، والتي تشدد على ضرورة العودة للتركيز على العادات اليومية والرفاه النفسي، إذ تضاعفت معدلات السمنة لدى الأطفال والمراهقين أكثر من مرتين خلال الثلاثين عاماً الماضية، في الوقت الذي تتصدر فيه الأمراض المزمنة قائمة الأسباب المؤدية للوفيات حول العالم. وعلى صعيد دولة الإمارات، لا يمارس أكثر من نصف الأطفال والمراهقين الأنشطة اليومية بالمستويات الموصى بها، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستويات الحيوية، وارتفاع التوتر، وتراجع جودة الرفاه النفسي. ويهدف المهرجان إلى مواجهة هذه التحديات عبر تقديم إرشادات عملية، وتوفير تجارب ممتعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الطرق البسيطة التي تساعد الأفراد والعائلات على دمج العادات الصحية ضمن أنماط حياتهم اليومية.

من جهته، قال سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: "صمم المهرجان على نحو فريد ليحوّل مفهوم العافية إلى تجربة شيّقة وتفاعلية تناسب كافة الأعمار. ونعمل من خلال توحيد جهود الشركاء عبر مختلف القطاعات، إلى توفير مساحة مجتمعية حيوية تتيح للسكان التعلم والتواصل وتبنّي عادات بسيطة تمنحهم حياة أفضل. تجسّد هذه المبادرة أولويات الصحة العامة في أبوظبي وتحولها إلى ممارسات يومية، بالإضافة إلى غرس عادات صحية طويلة الأمد."

يعزز مهرجان الصحة جهود المجتمعات في مختلف أنحاء الإمارة، مجسداً رؤية أبوظبي لبناء مجتمع أكثر صحة وتماسكاً، يرتكز على مبادئ الوقاية والتمكين والمسؤولية المشتركة، مع ضمان العافية المستدامة للجميع.

