دولة الإمارات، أبوظبي: استضافت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، فعاليات النسخة التاسعة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي» التي أقيمت تحت شعار «المواهب الحكومية جوهر الأداء المتميز»، وجمعت أكثر من180مسؤول حكومي، بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الدوائر، ودفع عجلة التحول القائم على المواهب في القطاع الحكومي بالإمارة.

ويُعدّ الحدث أول تجمع رسمي لقيادات حكومة أبوظبي منذ دخول قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2025 حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026. وشكّل الحدث منصة رئيسية لدعم البنود الأساسية للقانون التي تشمل تعزيز ثقافة الجدارة، وتوفير مسارات وظيفية مرنة، وترسيخ مكانة حكومة أبوظبي كجهة عمل مفضلة للمواهب المتميزة. وتُعتمد هذه البنود ضمن منصات الموارد البشرية الرقمية المتكاملة وأنظمة تحليل البيانات التابعة للدائرة، التي تتيح إدارة المواهب ومراقبة الأداء مباشرة في مختلف الجهات الحكومية.

وقال سعادة إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تعكس الخدمات الحكومية التزامنا بإحداث أثر ملموس على المجتمع. وبتطبيق قانون الموارد البشرية الجديد، الذي يتضمن توفير فرص تعلم مؤثرة، ومسارات نمو سريعة، وتحقيق توازن حقيقي بين العمل والحياة الاجتماعية للموظفين بات لدينا إطار عمل متكامل يُمكّن القطاع الحكومي من جذب أفضل المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها».

وأضاف سعادته: «نؤكد من خلال (لقاءات قيادات حكومة أبوظبي)، التزامنا بتعزيز ثقافة الاستثمار في الموظفين، وتوفير بيئة داعمة للتعلّم، وتحويل مسارات التطوير إلى أثر ملموس يسهم في الارتقاء بالأداء وبناء القدرات والكوادر المؤهلة للمستقبل».

وأوضحت قيادة دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي خلال اللقاءات، أن قانون الموارد البشرية الجديد يتجاوز كونه تحديثاً تنظيمياً، ليشكل ركيزة استراتيجية لحكومة المستقبل القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويسهم القانون في تعزيز جاهزية الحكومة، ودعمها بكوادر بشرية متمكنة رقمياً، وخدمات حكومية ذكية صممتها الدائرة منسجمة مع استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية. وشدّد القادة على التزامهم برعاية وتنمية المواهب، لضمان الانتقال من ترسيخ عقلية التعلّم إلى تجسيد أثر التعلّم عبر ممارسات القيادة اليومية.

وقال سعادة الدكتور ياسر النقبي، المدير العام للأكاديمية الحكومية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تُعد رعاية وتنمية المواهب الحكومية نهجاً قيادياً راسخاً في منظومة العمل الحكومي، يجب الالتزام به في جميع الجهات. ومع البدء في تنفيذ قانون الموارد البشرية الجديد وما يوفره من منظومة تشريعية وأطر حوكمة لترسيخ الجدارة والمرونة، يبقى دور القادة محورياً في ترجمة ذلك إلى واقع عملي».

وأضاف: «نسعى في حكومة أبوظبي إلى بناء الثقة وتعزيز الانتماء، مما يبرز دور القادة في ترسيخ ثقافة نمو وتطوير المواهب، وتقدير تقدمها، وتمكينها من التعلم عبر الممارسة العملية، مما يجعل كوادرنا البشرية جوهر التحول».

وتضمنت الفعاليات جلسة حوارية رئيسية بمشاركة خبراء عالميين مع 71 مديراً عاماً و113 مديراً تنفيذياً في حكومة أبوظبي، واستعرضت أساليب قيادية عملية تستند إلى علم السلوك، وبحوث الأداء، والإدارة القائمة على البيانات، ما يعزز المساءلة والتحسين المستمر. وأكدت الحوارات أن ثقافة الجدارة تبنى من خلال سلوكيات القادة اليومية بدءاً من صنع القرار ووصولاً إلى تقدير التقدم والإنجاز.

وانخرط المشاركون في سيناريوهات تفاعلية ركّزت على اكتساب القادة تقنيات عملية لدمج التوجيه والملاحظات الفورية، وبناء القدرات في حوارات الإدارة اليومية باستخدام الأدوات الرقمية. وسلَّطت المناقشات الضوء على دور منصات التطوير الشخصي، مثل «طموح»، التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يوفر مسارات تعلم مخصصة لموظفي حكومة أبوظبي، للمواءمة بين نمو الموظفين وأولويات المؤسسة.

وتشكل «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي» إحدى المحطات المهمة في مسيرة دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وجهودها المتواصلة في تعزيز دور القيادات الحكومية، وترسيخ ممارسات تدعم الأداء المستدام. وتحظى الفعالية باهتمام بالغ من جميع الجهات الحكومية أسوة بكافة المبادرات المميزة التي تقدمها الدائرة في هذا الإطار، حيث يشارك آلاف الموظفين في مبادرات التعلّم بواسطة الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى المهارات الرقمية، وبناء القدرات.

نبذة عن دائرة التمكين الحكومي

تعمل دائرة التمكين الحكومي على تمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بما يساهم في إطلاق إمكاناتها الكاملة وتشكيل حكومة المستقبل، وتوفر خدمات حكومية متقدمة ومتطورة تضمن تجربة متعاملين بلا جهد، وتصيغ السياسات والأطر التشغيلية والتنظيمية وتضعها، لتمكين حكومة ديناميكية مرنة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، لتقديم الدعم للجهات الحكومية وأفراد المجتمع بشكل أكثر فعالية وكفاءة من خلال تقديم خدمات نوعية مخصصة، ضمن نهج موحد يركز على خدمة وسعادة المتعاملين.

تأسست دائرة التمكين الحكومي في العام 2023، حيث جمعت العديد من الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة ومن بينها؛ دائرة الإسناد الحكومي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة الموارد البشرية، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، و"مواهب"، ومركز الإحصاء – أبوظبي كمؤسسة تابعة لها، وتقود دائرة التمكين الحكومي التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.

