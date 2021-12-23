تتضمن التعاون في مشاريع الطاقة الشمسية، وتنفيذ الصيانة لمنشآت (الكترومين)

جدة: وقعت شركة آل سالم جونسون كنترولز (يورك) وشركة (الكترومين) المملوكة لشركة (بترومين) اتفاقية في مقر مجموعة الدباغ القابضة بجدة؛ لتطوير تعاونهما الاقتصادي من خلال خدمات توفير الطاقة وتوليدها؛ لتشغيل منشآت (الكترومين)، إضافة إلى الصيانة الوقائية لجميع فروع الشركة، ومرافقها.

ومثّل شركة آل سالم جونسون كنترولز -الرائدة في توفير الحلول المتكاملة في مجالات التدفئة، والتهوية، والتكييف، والتبريد، وأنظمة السلامة من الحريق، والأمن، ونظم إدارة المنشآت والتحكم فيها- في توقيع الاتفاقية رئيسها التنفيذي الدكتور مهند الشيخ، في حين وقع الاتفاقية عن (الكترومين) كاليانا شي?اجنانام -الرئيس التنفيذي لشركة بترومين - والتي يغطي نشاطها قطاعات عديدة، ومنها: الصناعات الغذائية، وخدمات السيارات، وتجارة الوقود، والإسكان، والتعبئة، والتغليف.

وتقضي الاتفاقية بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين شركة آل سالم جونسون كنترولز (يورك)، وشركة (الكترومين)، وتطويره، ودراسة إمكانية دخول الطرفين في علاقات تجارية داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بترومين (كاليانا شي?اجنانام) على أهمية الاتفاقية الموقعة مع شركة آل سالم جونسون كنترولز (يورك)، والمجالات التي تشملها، ومنها: الطاقة المتجددة، حيث تتضمن الدراسة، والتعاون في مشاريع؛ لتوفير الطاقة وتوليدها، والتي تشمل: استخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية في مختلف مرافق (الكترومين).

وقال إن الاتفاقية تتضمن تنفيذ شركة آل سالم جونسون كنترولز (يورك) مشاريع الطاقة البديلة وفق نموذج BOO (البناء، والتملّك، والتشغيل)، على أن تشتري (الكترومين) الطاقة منها وفقًا لاتفاقيات شراء الطاقة، إضافة إلى توفير أفضل معدات خدمات الطاقة، وخدمة مراقبة المنشآت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آل سالم جونسون كنترولز (يورك) في السعودية، ومصر، ولبنان، واليمن؛ الدكتور مهند الشيخ في تصريح عقب التوقيع: "إن الاتفاقية تتضمن تقديم خدمات تدقيق الطاقة لمنشآت (الكترومين)، بما في ذلك: المعارض، وبترومين نيسان اكسبرس، وديزل اكسبرس، و محطات الوقود، عناية المركبات وغيرها من منشآت والمرافق الصناعية والتجارية".

وأضاف الشيخ أن شركة آل سالم جونسون كنترولز (يورك) ستتولى عمليات المراجعة، وتقديم الخدمات؛ لمساعدة (الكترومين) على توفير الطاقة، وزيادة كفاءة مرافقها، وسلامتها؛ بالإضافة إلى اقتراح حلول لتحقيق التوفير، والتخفيضات المحتملة في البصمة البيئية.

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عن آل سالم جونسون كنترولز (يورك)

تأسست آل سالم جونسون كنترولز عام 1991 بصفتها ثمرة شراكة استراتيجية بين مجموعة شركات آل سالم وشركة جونسون كنترولز العالمية، الشركة الأم ليورك، وهي شركة متعددة الصناعات ورائدة في توفير الحلول المتكاملة التي تشمل مجالات التهوية والتبريد والتكييف HVAC، وأنظمة السلامة من الحريق والأمن، ونظم إدارة والتحكم في المنشآت، للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في كل من المملكة العربية والسعودية ولبنان ومصر واليمن.

وتُعرف شركتنا في السوق المحلية بصفتها آل سالم يورك، ونفتخر بكوننا من أوائل الشركات في المملكة المتخصصة في توفير حلول مستدامة، من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات التي تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، علاوة على تحسين مستويات الراحة والأمان. كما نفتخر بمكانتنا الرائدة بصفتنا أكبر مورد لمكيفات الهواء في المنطقة، ونتطلع بأن نصبح رواد نمو وتطور السوق في مجال عملنا، والوصول إلى القمة والمرتبة الأولى لكل من مجال التصنيع وحلول التحكم والمراقبة.

وبفريق عمل يتجاوز 2500 موظف، تنتشر آل سالم يورك بشكل استراتيجي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لخدمة قطاعات عملائها وصناعاتها المتنوعة، انطلاقا من مقرها الرئيس وفروعها، علاوة على شبكة واسعة راسخة من الموزعين المعتمدين.

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عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

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