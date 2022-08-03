ارتفع صافي ربح شركة الاتصالات السعودية STC في النصف الأول من العام بشكل طفيف بنسبة 1.7% إلى نحو 5.9 مليار ريال (1.6 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها عام 2021، حسب بيانات نشرتها الشركة على موقع البورصة السعودية، الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن إيراداتها ارتفعت في أول 6 أشهر من العام الجاري 7.4% لتسجل 33.9 مليار ريال (9 مليار دولار) لافتة إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات والمصاريف التشغيلية وانخفاض قيمة الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) 64% من أسهم الشركة التي تأسست في 1998.

نظرة على الأرباح نصف السنوية للشركة

2021 نحو 5.77 مليار ريال

2020 نحو 5.63 مليار ريال

2019 نحو 5.59 مليار ريال

2018 نحو 5.03 مليار ريال

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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