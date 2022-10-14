نقلت وكالة بلومبرغ، عن مصادر لم تسمها، الجمعة، أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) يدرس الاستثمار في مجموعة BeIN الإعلامية القطرية، المملوكة للحكومة ومقرها الدوحة، ما يشير لتحول في العلاقات الثنائية التي شهدت توترات خلال السنوات الماضية.



كانت السعودية على رأس دول خليجية، أعادت علاقاتها مع قطر العام الماضي فيما عرف بـ"المصالحة"، بعد مقاطعة - تضمنت منع الطيران المباشر وحجب القنوات والمواقع الإعلامية القطرية بما فيها التابعة لBeIn - استمرت أربع سنوات حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة في 2017، لأسباب تتعلق بمواقف قطر السياسية وتغطية قناة الجزيرة للأحداث في المنطقة متهمين قطر بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونهم الداخلية.



ووفقا للوكالة، فإن الصندوق السيادي السعودي، من بين الأطراف التي أبدت اهتمام غير رسمي بالشراكة مع BeIn فيما تبدي شركات أسهم خاصة أمريكية أيضا رغبة في الاستثمار.



وقالت مجموعة BeIn الإعلامية لبلومبرغ إنها تدرس عدد من الخيارات الاستراتيجية، فيما قالت المصادر للوكالة، إن المباحثات في مراحلها الأولى، وليس موثوقا أن تؤدي إلى أية استثمارات، فيما يمكن للشركة القطرية أن تستكشف بدائل تتضمن طرح عام أولي.



وتعمل المجموعة التي تأسست في 2014، في الإنتاج التلفزيوني وحقوق البث، وخدمات الرياضة والترفيه، عبر 60 قناة بـ 7 لغات مختلفة في 43 دولة، حسب موقعها الرسمي.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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