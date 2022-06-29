

قفزت صادرات قطر في شهر مايو الماضي بنحو 82% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة كبيرة في صادرات المنتجات البترولية.



ووفقا لبيانات التقرير الأولي للتجارة الخارجية، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفع إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) في مايو إلى 45.3 مليار ريال قطري ( 12.4 مليار دولار).



ارتفعت صادرات النفط والهيدروكربونات - التي تتضمن الغاز الطبيعي الذي تعتبر قطر من أكبر منتجيه ومصدريه - بنسبة 116.2% إلى نحو 30.3 مليار ريال ( 8.3 مليار دولار).



أما الواردات السلعية خلال شهر مايو ارتفعت بنسبة 5.5% لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال قطري ( 2.4 مليار دولار).



وحقق الميزان التجاري لقطر في مايو فائض بـ 36.6 مليار ريال (10 مليار دولار) مرتفعا بنسبة 120% على أساس سنوي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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