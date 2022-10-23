ارتفع صافي ربح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية السعودية (نادك) بنحو 764.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي ليقارب الـ 27.8 مليون ريال سعودي (7.4 مليون دولار)، مقابل نحو 3.2 مليون ريال (853.3 ألف دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إفصاح من الشركة للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد، فقد بلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الثالث نحو 702.7 مليون ريال بنمو سنوي بـ 15.05%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 17.74٪.

فيما انخفضت مبيعات القطاع الزراعي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 38.7٪، وفق إفصاح نادك التي تعمل في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات منذ عام 1981.

لكن صافي ربح الشركة في الربع الثالث تأثر سلبا بالعناصر التالية:

- ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 6.12٪ مقارنة بالربع الثالث من 2021، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الرسوم الحكومية وزيادة تكلفة التوزيع.

- زيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 26.13٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

- ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 50.72٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بسبب الزيادة في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.

وعلى صعيد أول 9 أشهر من العام، فقد حققت الشركة صافي ربح بنحو 70.4 مليون ريال مقابل صافي خسارة بـ 7.77 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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