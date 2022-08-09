ارتفع صافي ربح شركة ذيب لتأجير السيارات السعودية إلى نحو 85.7 مليون ريال سعودي (22.9 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 51 مليون ريال (13.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو سنوي 68.2%.

وخلال الربع الثاني من 2022 حققت الشركة صافي ربح بنحو 43.1 مليون ريال (11.5 مليون دولار) مقابل ما يقارب الـ 25 مليون ريال (6.7 مليون دولار) في الفترة المقارنة من 2021 بنمو سنوي 72.5%، بحسب القوائم المالية للشركة المنشورة على البورصة السعودية يوم الثلاثاء.

وأرجعت الشركة النمو السنوي في أرباح الربع الثاني بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء في جميع قطاعات الأعمال، مع زيادة الطلب على تأجير السيارات بسبب النشاط التجاري المرافق لمواسم السعودية وغيرها من الفعاليات الاجتماعية.

نبذة عن ذيب

بدأت الشركة نشاطها عام 1991، وتقدم خدمات تأجير السيارات للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ولديها 48 فرع في السعودية وأسطول مركبات يتجاوز الـ 19 ألف مركبة، وهي مدرجة بالبورصة السعودية منذ مارس عام 2021، بحسب موقعها الإلكتروني وملفها على البورصة السعودية.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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