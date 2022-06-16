أرست شركة النفط السعودية أرامكو مشروعين على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC) الإماراتية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 673.2 مليون دولار.

وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية مملوكة بالكامل من شركة الجرافات البحرية الوطنية (NMDC) التي تمتلك حكومة أبوظبي 32% من أسهمها، بحسب معلومات شركة NMDC على حسابها على موقع لينكدإن.

وبحسب بيان لشركة الجرافات البحرية، يوم الخميس، فإن المشروعين هما برنامج تطوير الجافورة بقيمة 460.2 مليون دولار، ومشروع آخر لأرامكو بقيمة 213 مليون دولار.

ولم يذكر البيان المدة الزمنية للعقدين.

وفي عام 2020 أعلنت أرامكو عن خطتها لتطوير حقل الجافورة في المنطقة الشرقية السعودية الغنية بالبترول والغاز. ويُعد حقل الجافورة أكبر حقل للغاز غير التقليدي وغير المصاحب (أي من دون نفط) في المملكة.

وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية تأسست عام 1973 ومقرها في أبوظبي، وهي شركة تعمل في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاعي النفط والغاز البري والبحري.

أما شركة الجرافات البحرية فهي شركة شبه حكومية تأسست عام 1976 في أبوظبي. وتختص بكافة عمليات الحفر في البحار. وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2000، بحسب معلومات الشركة على حسابها على موقع لينكدإن.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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