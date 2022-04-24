اعتمد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الأحد، حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بتكلفة 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار).

وتضم الحزمة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية، مساكن وأراض لـ 4610 مواطنين، تتضمن إنشاء 1110 مساكن في منطقة الخوانيج الثانية، وتخصيص 3500 قطعة أرض في منطقتي أم نهد الرابعة والعوير.

يأتي هذا في وقت يشهد قطاع العقارات في دبي نمو كبير، مستفيدا من تحولات جذرية في بيئة الأعمال وجذب المغتربين للتملك، على الرغم من ارتفاع الأسعار المدفوع بالتضخم ومتغيرات فيروس كورونا، وفقا لتقرير Betterhomes الصادرهذا الشهر.

وارتفعت المعاملات في سوق مبيعات العقارات بدبي بنسبة 81% خلال الربع الأول من العام الجاري، وقيمة العقارات إلى مستوى قياسي بلغ 42.9 مليار درهم (11.7 مليار دولار) ، بزيادة 125% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ويتضمن المشروع السكني بمنطقة الخوانيج الثانية عدة خيارات للوحدات السكنية، من فلل، وفلل مزدوجة، وتاون هاوس تلبي الاحتياجات المختلفة لأسر المواطنين.

كان حاكم دبي وجه برفع قيمة القرض السكني لتصل إلى مليون درهم (272.3 ألف دولار) من دون فوائد للفئات المستحقة، ومضاعفة عدد المستفدين من برنامج الإسكان في دبي إلى 4 أضعاف. واعتمد ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم (17.7 مليار دولار) للعشرين عام القادمة للمواطنين في إمارة دبي.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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