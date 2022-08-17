ارتفعت إيرادات شركة المراكز العربية السعودية، التي تدير مجمعات تجارية، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 10.2%، وفقا لبيان الشركة لبورصة السعودية "تداول" الأربعاء.

والمراكز العربية، تأسست عام 2005 وهي أكبر مطور ومالك ومشغل للمجمعات التجارية بالمملكة، وتابعة لعائلة الحكير الشهيرة، ولديها حاليا 21 مجمع تجاري، وفقا لبيانات الشركة على موقع بورصة تداول.

وسجلت الإيرادات الفصلية 563 مليون ريال (150.1 مليون دولار) مقابل 510.7 مليون ريال خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى زيادة الإيجارات مع استمرار انخفاض متوسط الخصومات وارتفاع نسب الإشغال والأنشطة التشغيلية بالمراكز التجارية.

وسجل صافي الربح نحو 127.7 مليون ريال مقابل 126.3 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي، بنمو 1.1% على أساس سنوي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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